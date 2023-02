บินตรงจากนิวยอร์ก สู่ไทย SAVOR BEAUTY สกินแคร์ออร์แกนิก จากธรรมชาติ

เผยผิวสวย ฉบับเกาหลี ฉ่ำ เงา กระจ่างใส ในสไตล์สาวนิวยอร์ก

ส่งความงาม ผิวสวย สุขภาพดี จากนิวยอร์ก Savor Beauty เนรมิตสาวไทยให้สวยฉบับเกาหลี ฉ่ำ เงา กระจ่างใส(Mulgwang) ในสไตล์สาวนิวยอร์ก ที่เร่งรีบ มีเวลาจำกัด ให้ได้สวยเปล่งประกาย ด้วย Savor Beauty (เซเวอร์ บิวตี้) สกินแคร์จากธรรมชาติ ทุกอณูออร์แกนิก ที่เข้าใจถึงทุกนาทีมีค่า จึงครีเอท Numbered System บนบรรจุภัณฑ์ ทำให้ง่าย ประหยัดเวลา ยามปรนนิบัติผิว กับ ชุด แอท โฮม ลักซ์ เฟเชียล คิต ( At Home Luxe Facial Kit) 0 – 5 สเต็ปทรีตเมนต์หน้าทำด้วยตัวเอง กระชับฉับไว ในเวลาอันสั้น หรือดื่มดำกับประสบการณ์ ทรีตเมนต์ที่รวบรวมเทคนิคการนวดหน้าบำบัดผิวล้ำลึกให้ฉ่ำเงากระจ่างใสแบบ Mulgwang Skin โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Savor Beauty สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมศรี 1)

ครั้งแรกที่ Savor Beauty ได้ส่งต่อความสวยออกนอกอาณาจักร หลังจากเริ่มต้นที่นิวยอร์กในปี 2009 พร้อมได้รับรางวัลการันตีจากนิตยสารชั้นนำหลายสำนัก ได้เลือกประเทศไทย เป็นประเทศแรกในการเป็นจุดสตาร์ตแห่ง การเดินทาง ก่อตั้งโดย แองเจล่า เจีย คิม (Angela Jia Kim) ชาวเกาหลี-อเมริกัน อดีตนักเปียโนคลาสสิก ที่เติบโตมากับความงามสไตล์เกาหลี ประกอบกับมีความเชื่อมั่นในปรัชญาการดูแลรักตนเอง (Self-love) ที่เป็นมากกว่า ความงามภายนอก แต่เป็นช่วงเวลาส่วนตัวที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงกับความรู้สึกที่มีต่อตัวเองให้กลับสู่สมดุล เปล่งประกายความมั่นใจจากภายนอกเติมเต็มความมั่นใจภายใน

ด้วยไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบ และเวลาจำกัดของสาวนิวยอร์ก “ฉันต้องการผลานความงามสไตล์เกาหลีที่ฉันเติบโตมา โดยได้รับแรงบันดาลใจจากคุณแม่ที่ใส่ใจการดูแลผิวด้วยตนเอง กับทุกนาทีอันมีค่าของชีวิตสาวนิวยอร์ก ด้วยผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก จากธรรมชาติ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ผิวสวยไร้ที่ติ” แองเจล่า กล่าวถึงคอนเซ็ปต์ผลิตภัณฑ์

จากการคิดค้น เสาะแสวงหาแหล่งวัตถุดิบออร์แกนิกที่มีประสิทธิภาพสูง จนสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ Savor Beauty ในห้องครัว จนเติบโต และได้ว่าจ้างกลุ่มสาวนิวยอร์กให้เธอเหล่านั้นได้กลับมามีงานทำ ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์ทุกขวดจึงเป็นแฮนด์เมด ผลิต และจัดส่งโดยสตรีล้วน สด ใหม่ ทุกสัปดาห์ การันตีคุณภาพด้วยรางวัล Best of New York อีกทั้งยังได้รับการเผยแพร่ในนิตยสารชั้นนำ อาทิ New York Time, Vogue, Elle, People, Allure, Well-Good เป็นต้น

“ให้ปรนนิบัติ ดูแลผิว เสมือนหนึ่งแพรไหมที่ทรงคุณค่าบนโลกใบนี้ เนื่องจากผิวสามารถบ่งบอกถึงความรู้สึก อารมณ์ กาย และจิตวิญญาณ ชีวิตที่เปล่งประกาย เริ่มต้นด้วยการรักและดูแลตนเองให้กระจ่างใสจากภายนอก หยั่งลึกจนเติมเต็มความมั่นใจภายใน ” แองเจล่า ผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าแม่ Clean Beauty Guru กล่าว และย้ำว่า Savor Beauty เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยส่วนผสมเป็นออร์แกนิกที่ได้รับการรับรอง เน้นคลีน ฟอร์มูล่า หลากสูตร ที่มีประสิทธิผลสูง ดีต่อผิวของแต่ละบุคคล และผลิตภัณฑ์ทดลองบนผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

Savor Beauty เป็นสกินแคร์แบรนด์แรก และแบรนด์เดียว ที่ แองเจล่า ครีเอทนำ Numbered System มาใช้กับชุดแอท โฮม ลักซ์ เฟเชียล คิต เรียงขั้นตอนด้วยตัวเลข 0 – 5 เพื่อให้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ต่อการปรนนิบัติผิวให้ฉ่ำ เงา กระจ่างใส ด้วยตนเองที่บ้าน ทำให้มั่นใจในทุกขั้นตอน และประหยัดเวลา นอกจากนี้ยังได้ดีไซน์ 4 โปรแกรม ทรีตเมนต์หน้า ที่รวบรวมเทคนิคการนวดหน้าบำบัดผิวอย่างล้ำลึกสไตล์เกาหลี Mulgwang Skin โดยผู้เชี่ยวชาญ ให้ผู้รักผิวหน้าได้สัมผัส ที่ Savor Spa ในนิวยอร์กทั้ง 3 แห่ง ที่ได้รับรางวัล Best of New York เช่นกัน

สำหรับสาวไทย โอกาสความสวยฉบับเกาหลีสไตล์สาวนิวยอร์ก มาถึงแล้ว ไม่ว่าจะสวยด้วยมือเรา หรือผู้เชี่ยวชาญได้ที่ Savor Beauty สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมศรี 1) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @savorbeauty.th / เบอร์โทรศัพท์: 088-956-9955