Siam Amazing Park Love is All Around ต้อนรับเดือนแห่งความรักด้วยโปรฯสุดฟรุ้งฟริ้ง บัตรรวมเครื่องเล่นสวนน้ำสวนสนุก จัดให้สำหรับคนมาเป็นคู่ ซื้อ 1 แถมให้อีก 1 เริ่ม 1 – 28 ก.พ. นี้

บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจ สยามอะเมซิ่งพาร์ค สวนน้ำสวนสนุกชั้นนำของไทย ต้อนรับเทศกาลเดือนแห่งความรักด้วยโปรโมชั่นสุดฟรุ้งฟริ้ง บัตรรวมเครื่องเล่นสวนน้ำสวนสนุก ซื้อ 1 แถม 1 ควงคู่คนพิเศษ จะเป็น คุณพ่อ คุณแม่ คุณลูก พี่น้อง เพื่อน หรือแฟน มาเดทยังโลกผจญภัยสุดอะเมซิ่ง สนุกสนานกับเครื่องเล่นมาตรฐานระดับโลกกว่า 30 ชนิด อาทิ Vortex รถไฟเหาะตีลังกาเกลียวสว่านแบบห้อยขาที่ยาวที่สุด 1 ใน 2 ของโลก , Log Flume ล่องซุงมหาสนุก , ผจญภัยดินแดนไดโนเสาร์ Jurassic Adventure , ชมวิว 360 องศา บนหอคอยชมวิวที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Si-Am Tower รวมถึงเล่นสวนน้ำที่มีทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกรับรองโดยกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดส และเครื่องเล่นทางน้ำมากมาย นอกจากนี้ยังมีขบวนพาเหรดจากเหล่ามาสคอต นำทีมโดย 2 พี่น้อง ไซ–แอม และผองเพื่อนที่จะมาสร้างสีสันเสริมบรรยากาศให้ครึกครื้น

สัมผัสความสนุกแบบเต็มอิ่มจุใจตลอดทั้งวันกับโปรโมชั่นรับวาเลนไทน์ เริ่ม 1 – 28 ก.พ. 2566 ตั้งแต่เวลา 10:00–18:00น. ซื้อหน้าเคาน์เตอร์หรือจองล่วงหน้าอย่างน้อย1วัน ผ่านเว็บไซต์

https://www.siamamazingpark.com พร้อมโปรโมชั่นออนไลน์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

และห้ามพลาดกับโซนทางเข้าใหม่ เที่ยวฟรี! “บางกอกเวิลด์” แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขนาดใหญ่ ย้อนบรรยากาศวันวานไปกับสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอาคารสวยงามสมัยรัชกาลที่ 5 และแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองบางกอก อาทิ อาคารเฉลิมกรุง อาคารเฉลิมไทย อาคารแบดแมนแอนด์โก อาคารบี.กริมแอนด์โก ตลาดสำเพ็ง ประตูสามยอด เสาชิงช้า ปักหมุดเช็กอินเก็บภาพสวย ๆ ไม่ซ้ำใคร พร้อมช้อป ชิม ชิลล์ เลือกซื้อของขวัญของฝาก ของแต่งบ้าน SMEMarket สินค้าออร์แกนิคเพื่อสุขภาพ สินค้าวิสาหกิจชุมชนเกรดพรีเมี่ยมจากทั่วประเทศ ช้อปสนุกกับตลาดน้ำเมืองบางกอกและตลาดนัดกลางคืน อิ่มอร่อยหลากหลาย ถูกใจทั้งครอบครัวในศูนย์อาหารธีมไดโนเสาร์ล้านปีภูเขาไฟลาวา ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น.

อย่าลืม…พาคนที่คุณรักมาฉลองเดือนแห่งความรักแบบสนุกสนานไม่ซ้ำใครที่สยามอะเมซิ่งพาร์คและบางกอกเวิลด์ ติดตามข่าวสารรายละเอียดอื่น ๆ ได้ทาง https://www.facebook.com/siamamazingpark และ Line: @siamamazingpark