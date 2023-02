ขอนแก่น – บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ดิจิทัลให้กับโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ จ.ขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) ซึ่งเป็นการเรียนที่ผสมกันระหว่างการเรียนแบบปกติและการเรียนออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 5 จากขวา) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ ฯ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 40,000 บาท ให้แก่ สิบตำรวจโทพลทอง เพ็งวงษา (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์

โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2470 เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านคู ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านคู ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนประมาณ 135 คน และครู 17 ท่าน

ทั้งนี้ บริษัทเอสโซ่ฯ ได้เคยสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ ในปี 2562 เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) ในระดับชั้นประถมศึกษาที่ 5-6 ของเลิร์น เอดูเคชั่น (Learn Education)

บริษัท เอสโซ่ฯ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

อีเมล thailand-public-affairs@exxonmobil.com

Esso and ExxonMobil in Thailand support blended learning at Kukumpittayasun School in Khon Kaen

Khon Kaen – Esso (Thailand) Public Company Limited and ExxonMobil affiliates in Thailand supported Kukumpittayasun School in Khon Kaen province to purchase digital devices to facilitate blended learning, a combination of on-site and online learning, for students to learn faster and more efficiently.

On this occasion, Dr. Taweesak Bunluesin (5th right) Esso director, presented the 40,000-baht fund to Pol. Cpl. Phonthong Pengwongsa (5th left), Kukumpittaysun School director.

Kukumpittayasun School was established in 1927. It is located at Moo 1 Ban Ku, Kukum sub-district, Sam Sung district, Khon Kaen province. It operates from kindergarten to junior high school with 135 students and 17 teachers.

Earlier, Esso gave fund to Kukumpittayasun School in 2019 to purchase blended learning materials for grade 5–6 students from Learn Education Corporation.

Esso and ExxonMobil affiliates in Thailand provide quality fuels and lubes as well as chemical products to serve the growth of the country. The companies emphasize on doing business operations that go along with social responsibility, while engaging, creating and supporting development in the operating communities.

For more information, please contact Public and Government Affairs

Email: thailand-public-affairs@exxonmobil.com