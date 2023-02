เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทย พร้อมส่งมอบส่วนลดค่าส่ง และสิทธิพิเศษตลอดปี 2566

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดตัวแคมเปญ “ของสดเหมือนตอนส่ง” ผ่านบริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ ‘Fuze Post’ เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทยกระจายสินค้าสดใหม่ส่งตรงถึงผู้บริโภคแบบมีคุณภาพ ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพในการให้บริการขนส่งเพื่อคนไทยด้วยการสนับสนุนภาคธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการได้รับบริการที่สะดวกสบายอย่างทั่วถึง พร้อมมอบบริการพิเศษทั้งฟรีค่าเข้ารับถึง ที่อยู่ และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายในปี 2566 นี้

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ‘Fuze Post’ เป็นบริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน (Cold Chain Express) ซึ่งจะทำการขนส่งสินค้าประเภท อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลสด เนื้อสัตว์ อาหารสำเร็จรูป ผลไม้ แหนมเนือง เป็นต้น เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (JWD) และบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด (Flash Express) ซึ่งถือเป็นความร่วมมือในการนำศักยภาพของ 3 หน่วยงานมาพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บริการในปัจจุบันให้ได้มากที่สุด ซึ่งตรงกับข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่พบว่าช่วงปี 2565 ผู้บริโภคมีแนวโน้มเลือกซื้อสินค้ากลุ่มอาหารสด โดยเฉพาะอาหารทะเลของไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งประเภทผักผลไม้ รวมไปถึงอาหารปรุงสำเร็จ อาหารแช่เย็นแช่แข็ง ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นอันดับสองรองจากกลุ่มแฟชั่น ส่งผลให้มูลค่าตลาดเพิ่มสูงขึ้นราว 2.9-3.0 พันล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนราว 5% ของมูลค่าธุรกิจขนส่งสินค้าออนไลน์

ไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานด้านการสื่อสารและขนส่งหลักของคนไทย ได้ให้ความสำคัญกับการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจ สังคม และคนไทยเติบโตไปพร้อมกัน โดยใช้ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งเปิดเส้นทางให้ผู้ประกอบการสามารถขยายช่องทางการขายได้มากขึ้น โดยในปี 2566 ไปรษณีย์ไทยได้จัดแคมเปญ “ของสดเหมือนตอนส่ง” มอบบริการพิเศษไม่ว่าจะเป็น ฟรีค่าเข้ารับ พร้อมส่วนลดค่าส่งพิเศษและยังมีการจัดโปรโมชันในช่วงเทศกาลต่างๆ รวมถึงโปรโมชันพิเศษในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ประกอบธุรกิจ แม่ค้าออนไลน์ที่จำหน่ายอาหารสด ได้มีช่องทางกระจายสินค้าคุณภาพส่งตรงถึงลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ด้วยต้นทุนที่ลดลง โดยเร่งเจาะกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชลบุรี สมุทรสงคราม สุราษฏร์ธานี และชุมพร ซึ่งเป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดที่ส่งกระจายไปยังผู้บริโภคทั่วทุกภูมิภาค นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังเพิ่มความสะดวกโดยขยายจุดให้บริการรับฝาก ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่กรุงเทพฯ นำร่อง 4 แห่ง ได้แก่ ปณ.สามเสนใน ปณ.จตุจักร ปณ.บางซื่อ และ ปณ.ลาดพร้าว และเตรียมขยายจุดให้บริการอีก 6 แห่ง เพื่อให้ครอบคลุมหัวเมืองหลักในพื้นที่กรุงเทพฯ ภายในเดือนมีนาคม 2566 เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการส่งของแบบควบคุมอุณหภูมิ

‘Fuze Post’ ให้บริการขนส่ง 3 ประเภท ตั้งแต่ สินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Air Condition) อุณหภูมิ 18 – 25 C สินค้าแบบแช่เย็น (Chill) อุณหภูมิ 0 – 8 C และสินค้าแบบแช่แข็ง (Frozen) อุณหภูมิต่ำกว่า – 18 C โดยตั้งแต่การรับฝากระหว่างการขนส่งจนถึงปลายทาง ณ ที่อยู่ผู้รับทั่วประเทศ และสามารถรับฝากสินค้านอกสถานที่ (Direct Pick-Up) ณ ที่อยู่ร้านค้า โดยสินค้าที่รับฝาก ได้แก่ ผักและผลไม้ สินค้าแช่เย็นแช่แข็ง เช่น เนื้อวัวแช่แข็ง เนื้อหมูแช่แข็ง ปลาแช่แข็งทุกชนิด อาหารทะเลแช่แข็ง เนื้อดิบ เนื้อแปรรูป เนื้อไก่ อาหารทะเลสด หอยนางรม ปลาสด แฮม เบคอน ไส้กรอก สำหรับสินค้าที่งดรับฝาก ได้แก่ สินค้าประเภทเน่าเสีย/แปรสภาพง่าย เช่น โยเกิร์ต ไอศกรีม ขนมเค้ก

สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ fuzepost.co.th และไปรษณีย์ไทยสาขาที่ร่วมรายการ หรือ

โทร 02-982 -8222