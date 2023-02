ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ชวนสัมผัสหลายมุมมองแห่งความรัก

ผ่านงาน “เอ็มแฟชั่นไอคอน เอ็กซ์ เตยยี่อาทเวิร์ค เอ็กซ์ฮิบิชั่น อะ ฮาร์ท ทู บี เฮิร์ด”

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ โดย เอ็มแฟชั่นไอคอน ฉลองเดือนแห่งความรัก จับมือ เตยยี่ ประภัสสร กาญจนสูตร ศิลปินรุ่นใหม่ที่กำลังโด่งดังในเมืองไทย จัดนิทรรศการ “เอ็มแฟชั่นไอคอน เอ็กซ์ เตยยี่อาทเวิร์ค เอ็กซ์ฮิบิชั่น อะ ฮาร์ท ทู บี เฮิร์ด” (EMFashionicon X Teayiiartworks Exhibition: A Heart To Be Heard) บอกเล่าหลากหลายเรื่องราวแห่งความรักจาก 30 คนดัง ตั้งแต่วันนี้ – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ คิว สเตเดียม ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์

“เอ็มแฟชั่นไอคอน เอ็กซ์ เตยยี่อาทเวิร์ค เอ็กซ์ฮิบิชั่น อะ ฮาร์ท ทู บี เฮิร์ด” (EMFashionicon X Teayiiartworks Exhibition: A Heart To Be Heard) “พิพิธภัณฑ์ความรู้สึก” ภายใต้แนวคิด เพราะหัวใจ ทุกดวง “มีคุณค่า” ในแบบของตัวเอง โดยรวบรวมเรื่องราวมุมมองความรักของหัวใจ 30 ดวง จาก 30 คนดัง อาทิ อรธิรา ภาคสุวรรณ์, แอน ทองประสม, สู่ขวัญ บูลกุล, ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร, คชาภา ตันเจริญ, ภูริต ภิรมย์ภักดี, อิ้ง วรันธร เปานิล, อาย กมลเนตร เรืองศรี, ซี พฤกษ์ พานิช, นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ และ ซิลวี่ ภาวิดา มอริจจิ เป็นต้น

โดยเล่าผ่านปลายปากกาของ “เตยยี่” ประภัสสร กาญจนสูตร ศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้รับความนิยมจากการถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักผ่านลายเส้นตัวอักษรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน รังสรรค์เป็นนิทรรศการจัดแสดงหลากหลายมุมมองแห่งความรักของคนดังทั้ง 30 คน บอกเล่าผ่านผลงานรูปหัวใจที่จะถูกจัดแสดงในห้องแห่งฤดูกาลทั้ง 5 สร้างบรรยากาศแห่งความรักให้อบอวลทั้งศูนย์การค้า รับเทศกาลแห่งความรักในปีนี้

สัมผัสมุมมองแห่งความรักผ่านหัวใจของเหล่าคนดัง กับ เอ็มแฟชั่นไอคอน เอ็กซ์ เตยยี่อาร์ตเวิรคส์ เอ็กฮิบิชั่น อะ ฮาร์ต ทู บี เฮิร์ด (EMFashionicon X Teayiiartworks Exhibition: A Heart To Be Heard) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 กุมภาพั นธ์ 2566 ที่ คิว สเตเดียม ชั้น M อาคาร C ดิ เอ็มควอเทียร์ สอบถามและ ซื้อบัตรเข้างานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ Line : @rhythmthinker