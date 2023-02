‘ไททัน แคปปิตอล’ ทุ่มงบกว่า 11 ล้าน ซื้อลิขสิทธิ์เกม บุกตลาดเกมในไทย

‘ไททัน แคปปิตอล’ เข้าถือหุ้นบริษัทเกมออนไลน์ ROL 70%

ทุ่มงบกว่า 11 ล้าน ซื้อลิขสิทธิ์เกม ‘Age Of Khagan’ บุกตลาดเกมในไทย

นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพหลากหลายประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้เข้าถือหุ้น 70% พร้อมดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท รีพลับบลิค ออฟ เลเจ้นด์ จำกัด : Republic of Legend Co., Ltd. (ROL) บริษัทเกมสัญชาติไทย ผู้พัฒนาด้านเกมออนไลน์ในภูมิภาคอาเซียน ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยมีทีมบริหารที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตและพัฒนาเกมออนไลน์อย่าง นายโภไคย จันทร์สงเคราะห์ Head of Development ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบเกมในแพลตฟอร์มต่าง ๆ และนายจักรพงศ์ ทูล Head of Marketing ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์การตลาดในธุรกิจเกม มาร่วมกันสร้างสรรค์เกมเพื่อ

ตอบโจทย์ความสนุกของเหล่าเกมเมอร์ และสร้างประสบการณ์ร่วมที่ดีแก่ผู้เล่น พร้อมนำ ROL ทะยานสู่การเป็นผู้นำ “Variety Game Hub” ศูนย์รวมเกมที่หลากหลายทั้งเกมโด่งดังในอดีตและเกมใหม่ในภูมิภาคอาเซียน

“สำหรับเกมแรกที่ทาง ROL จะเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้ คือ ‘Age Of Khagan’ เกมเก็บเลเวลสุดคลาสสิค ในตำนานแนว MMORPG (เกมออนไลน์ผู้เล่นจำนวนมากเล่นตามบทบาท) โดย ROL ได้ใช้งบประมาณกว่า 11 ล้านบาท ในการซื้อลิขสิทธิ์ จาก Khanatic Network Gaming (KNG) ผู้สร้างเกมรายใหญ่จากประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมทำบันทึกข้อตกลงทางธุรกิจ เพื่อร่วมกันพัฒนาเกมให้มีความทันสมัยเข้ากับยุคดิจิทัล และสามารถเล่น Cross Platform ทั้งบนมือถือ (iOS, Android) และคอมพิวเตอร์ PC ทั้งนี้ ROL จะได้สิทธิ์ในการบริหารและจัดจำหน่ายเกม ‘Age Of Khagan’ ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวเป็นเวลา 7 ปี”

นายแทนไท กล่าวต่อว่า ที่เราเลือกเกม Age Of Khagan มาบุกตลาดในไทย เพราะเป็นที่รู้จักและมีฐานผู้เล่นเดิมจำนวนมาก เราจึงนำกลับมาพัฒนาด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิมและมีความเสถียรมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของคนทุกเพศทุกวัย โดยเพิ่มรายละเอียดเกมมีสไตล์ R3D (Real 3D Live Gaming) ให้ผู้เล่นรู้สึกสมจริงและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เล่นที่ชื่นชอบการต่อสู้แบบสนุกสุดมันส์ ผ่านตัวละครหลายคาแรกเตอร์ โดยผู้เล่นสามารถอัปเกรดสายการต่อสู้ได้หลากหลายตามความต้องการ รวมถึงมีชุดแฟนตาซีและระบบปาร์ตี้ที่รองรับการเล่นได้สูงสุดถึง 15 คน ซึ่งเหล่าเกมเมอร์ไทยจะได้สัมผัสความมันส์แบบเต็มอรรถรสไม่มีสะดุดอย่างแน่นอน

โดยในปีแรกบริษัทฯ จะใช้งบประมาณกว่า 20 ล้านบาทสำหรับทำการตลาด และโฆษณาประชาสัมพันธ์เกม Age Of Khagan ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทเกมผ่าน Streamer และ Influencer

ที่มีชื่อเสียง รวมถึงการจัดอีเวนต์และการสร้าง Community ให้เกิดเป็นสังคมของผู้เล่นเกม เกิดการชักชวนเพื่อนและคนรอบข้างให้เข้ามาเล่นเกม เพื่อขยายฐานของลูกค้าและสร้าง Engagement ของผู้เล่นให้อยู่ในระบบนิเวศของเกม

ให้นานขึ้น พร้อมจับมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมเกม เพื่อยกระดับและคุณภาพของชุมชนเกมเมอร์ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

“สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ในประเทศไทยปีที่ผ่านมามีมูลค่าราว 47,000-50,000 ล้านบาท และยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากเกมออนไลน์เป็นหนึ่งในกิจกรรมความบันเทิงของคนสมัยใหม่ที่มักเพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมเพื่อความบันเทิง เข้าสังคม หรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นทำให้คนเข้าถึงเกมได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการพัฒนาให้เกม ‘Age Of Khagan’ สามารถเล่น Cross กันได้ทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์ ทำให้เหล่าเกมเมอร์ได้สัมผัสความสนุกสุดมันส์ได้อย่างไร้ขีดจำกัดตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งคาดว่า

ในช่วงแรกจะได้รับการตอบรับเหล่าเกมเมอร์มากกว่า 50,000 คน ภายในปีนี้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ เรายังมีแผนที่จะลงทุนในธุรกิจเกมออนไลน์อื่น ๆ ที่น่าสนใจและจะทยอยเปิดตัวอย่างต่อเนื่อง” นายแทนไท กล่าวในตอนท้าย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/ageofkhaganthailand