นางวัฒนา สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เข้ารับรางวัล Winner ของกลุ่มรางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA สาขา Transportation จากการเผยแพร่ข่าวสาร การให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ผ่านช่องทาง Facebook : BEM Bangkok Expressway and Metro ซึ่งเป็นสื่อที่ BEM ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร เผยแพร่ข่าวสาร อย่างสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการสูงสุด ในงาน “Thailand Social Awards ครั้งที่ 11” สำหรับรางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ BEM ได้มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ รวมทั้งตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยไป โดยงานจัดขึ้น ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ,Icon Siam เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา