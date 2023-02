บอย โกสิยพงษ์ เปิดใจหลังปล่อยเพลง หัวใจผูกกัน เวอร์ชั่น

Happiness is All Around

เชิญชวนร่วมชมมิวสิควิดีโอ กดไลค์และแชร์ รับสิทธิพิเศษจาก CP LAND

24 กุมภาพันธ์ 2566 – บอย โกสิยพงษ์ นักร้อง นักแต่งเพลง และโปรดิวเซอร์ชื่อดัง เปิดใจหลังร่วมมือกับ CP LAND ซึ่งได้ปล่อยมิวสิควิดีโอเพลง หัวใจผูกกัน เวอร์ชั่น ‘Happiness is All Around’ ไปเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พร้อมเชิญชวนร่วมฟัง และชมมิวสิควิดีโอ กดไลค์และแชร์ รับสิทธิพิเศษมากมายจาก CP LAND

คุณบอย โกสิยพงษ์ เจ้าของและผู้เรียบเรียงเพลงหัวใจผูกกัน เวอร์ชั่น Happiness is All Around เปิดเผยว่า “หลังจากที่ปล่อยเพลง หัวใจผูกกัน เวอร์ชั่น Happiness is All Around ที่ได้ร่วมมือ กับบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND ผมรู้สึกดีใจมาก ที่ได้เห็นถึงการเติบโตและพัฒนาของเพลงนี้ ซึ่งเพลงนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ผมชอบมากที่สุดอีกเวอร์ชั่นหนึ่ง”

เพลงเวอร์ชั่นนี้ จะมีความสดใสและบอกเล่าเรื่องราวที่ผมคิดว่าร่วมสมัยกับปัจจุบัน ซึ่งถ้าเปรียบเพลงนี้เหมือนกับบ้าน ก็คงเป็นบ้านอบอุ่น อบอวลไปด้วยความรัก และเป็นที่อยู่ของคนหลายๆเจน โดยความหมายของเพลงหัวใจผูกกันเวอร์ชั่นนี้ ที่ตั้งใจจะสื่อคือ ครอบครัวที่มีสมาชิกที่หลากหลายเจนเนอเรชั่นและไม่ว่าสมาชิกในครอบครัวจะแยกย้ายไปเติบโตที่ไหนก็ตาม ทุกครั้งที่ได้ยินเพลงนี้ก็อยากให้รู้ว่าที่ตรงนี้ยังมีความรักอยู่ กลับมาเข้าหาอ้อมแขนที่อบอุ่นของกันและกัน

การหยิบยกเอาเพลงหัวใจผูกกันมาเรียบเรียงใหม่ครั้งนี้ มีความตั้งใจที่จะสื่อถึงประเด็นที่ง่ายและตรงไปตรงมา ผมจึงใช้ส่วนประกอบของดนตรีและคอร์ดในเพลงให้น้อยลงและเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของท่อนแร็พ โดย ZENTYARB (เซ้นท์ ไทยพัฒน์ โชคสิริเกษม) แร็พเปอร์หนุ่มรุ่นใหม่ ที่ผมชื่นชมในฝีมือมากๆ มาช่วยบอกเล่าเรื่องราวที่ให้เหมาะกับ แคมเปญนี้มากขึ้นให้ชัดมากขึ้น โดยมีเป้าหมายคือเรียบง่าย และสามารถฟังได้ทุกคน

“ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้รับโจทย์ที่ท้าทาย และมีโอกาสทำงานร่วมกับ CP LAND ซึ่งตอนแรกที่ผมรู้ว่าต้องร่วมงานกัน ผมรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมาก เพราะเพลงนี้เป็นหนึ่งในผลงานที่ผมชอบมาก และทาง CP LAND ก็มีเป้าหมายอย่างชัดที่อยากให้เพลงนี้ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายและสร้างแบรนด์เลิฟ ผมจึงมองภาพที่ใหญ่ขึ้น เรียบเรียงเพลงให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น” คุณบอย กล่าวทิ้งท้ายพร้อมเชิญชวนร่วมฟัง และชมมิวสิควิดีโอ กดไลค์และแชร์เพลง หัวใจผูกกัน เวอร์ชั่น ‘Happiness is All Around’ รับสิทธิพิเศษมากมายจาก CP LAND

โดยทาง CP LAND จัดทำโปรโมชั่นในกลุ่มธุรกิจภายในเครือ CP LAND ได้แก่ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ โรงแรมในเครือฟอร์จูนกรุ๊ป 13 แห่งทั่วประเทศ ศูนย์ประชุมนานาชาติขอนแก่น KICE และ กลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัย เพียงแค่ร่วมกดไลค์และแชร์มิวสิควิดีโอเพลง หัวใจผูกกัน เวอร์ชั่น ‘Happiness is All Around บนช่องทางโซเชียลมีเดียของท่านและนำมาแสดงเมื่อใช้บริการธุรกิจในเครือ รับส่วนลดสูงสุดถึง 10% และของรางวัลอื่นเพิ่มเติมมากมาย โดยทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจ Facebook : CP LAND

รับชมพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ผ่านทุกช่องทางของ CP LAN



Social Media

Youtube : CPLANDOfficial https://www.youtube.com/watch?v=CkDzqCAnYM4

FB : CPLAND https://www.facebook.com/CPLAND.Offcial/videos/525039686423889/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB

IG : CPLAND.Official

Tiktok : CPLAND.Official

Music Streaming

Spotify: Boyd Kosiyabong Playlist: ความสุขรอบตัวคุณ CP LAND https://spoti.fi/3XfFI6b

Joox: บอย โกสิยพงษ์ Playlist: ความสุขรอบตัวคุณ CP LAND https://bit.ly/3XufmxH

Apple Music: Boyd Kosiyabong

#CPLAND #CPLANDProperty #HappinessIsAllAround #หัวใจผูกกัน #คฺณภาพเพื่อทุกชีวิต #AccessibleCommunitiesForLife #ซีพีแลนด์คุณภาพเพื่อทุกชีวิต #BrandRefresh #BrandLove #Rebranding #ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัว #ความสุขเดินทางได้ #บอยโกสิยพงษ์ #ให้แรงบันดาลใจเกิดขึ้นที่บ้าน #หัวใจผูกกัน​ #TeamCPLAND #Y2K #วัยรุ่นY2K

###

เกี่ยวกับบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ซี.พี. แลนด์ หรือ CP LAND ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจที่พักอาศัย บ้าน คอนโดมิเนียม 2. ธุรกิจอาคารสำนักงาน (ส่วนกลางและภูมิภาค) 3. ธุรกิจโรงแรม 4. ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม 5. ธุรกิจบริหารอาคาร 6. ธุรกิจพลังงาน 7. ศูนย์ประชุมไคซ์ – KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.cpland.co.th/home

ขอขอบพระคุณในการอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

คุณชุตินันท์ รวมพลังเอก (ชุ) M: 095-365-2664 E: Chutinan@cpland.co.th

คุณธนพล ตั้งสิริสุธีกุล (เจ) M: 065-054-2959 E: Thanapol@cpland.co.th

คุณหลักทรัพย์ สุนทราวิฑูร (พี) M : 06-4586-1527 E : hlacsab@cpland.co.th