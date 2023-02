เปิดตัวเรดิสัน รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน พร้อมต้อนรับแขก สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ

“เรดิสัน โฮเทล กรุ๊ป” จับมือ “เดสติเนชั่น กรุ๊ป” ประกาศเปิดตัว เรดิสัน รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน แหล่งพักผ่อนริมทะเล เชิญชวนเหล่านักท่องเที่ยวมาสัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์น่าหลงใหล จุดหมายชั้นนำของการพักผ่อน และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญในระดับโลก

Andre de Jong รองประธานอาวุโสภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก เปิดเผยว่า “ทำเลที่ตั้งของหัวหินอยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ มีสนามบินให้เลือกหลายแห่ง ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมในการท่องเที่ยวพักผ่อนของคนเมือง ดังนั้น การเปิดตัว เรดิสัน รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน ย่อมเป็นก้าวสำคัญภายใต้กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังเป็นการเจาะตลาดแบรนด์เรดิสันในภูมิภาคที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่ง และตอนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเปิดตัวรีสอร์ท เนื่องจากมีปริมาณการเดินทางเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเราพร้อมที่จะต้อนรับแขกสุดพิเศษทั่วโลกมาสัมผัสเสน่ห์ของหัวหิน”

รีสอร์ทสุดหรูแห่งนี้ตั้งอยู่ริมหาดชะอำ ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชั้นนำของหัวหิน ทั้งพระราชวังอันเก่าแก่ วัดวาอาราม สถาปัตยกรรมในยุคโคโลเนียมอันสง่างาม และไนท์มาร์เกตที่มีชีวิตชีวา นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นนำของไทย แหล่งรวมอาหารทะเลสดใหม่ สถานที่สำหรับนักกอล์ฟมืออาชีพมาพักผ่อนหลังออกทัวร์การแข่งขัน เข้าร่วมทัวร์ชิมไวน์องุ่นท้องถิ่น และนั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศร้านอาหารในพื้นที่ ดังนั้น หัวหินจึงเป็นจุดหมายสำหรับแขกที่มาพร้อมครอบครัว สามารถใช้เวลาไปกับบรรดาสวนน้ำ และกีฬาทางน้ำที่หลากหลาย หรือเพียงแค่เดินเล่นไปตามชายหาดอันสวยงาม

เรดิสัน รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน มีห้องพักจำนวน 243 ห้อง ทั้งห้องธรรมดาและห้องสวีทที่ได้รับการตกแต่งอย่างพิถีพิถัน ภายในแต่งแบบทันสมัย และมีระเบียงยื่นออกไปชมวิวทะเลอ่าวไทย โดยมีที่พักให้เลือกกว่า 6 แบบ โดยเฉพาะห้อง Family Fun Rooms และห้องสวีท ที่มีเตียงเสริมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กไว้ครบครัน

นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรมอีกมากมาย พร้อมให้บริการ ทั้งสระว่ายน้ำกลางแจ้งพร้อมเครื่องเล่นสไลเดอร์ ศูนย์กีฬาทางน้ำ ฟิตเนส สปา ลานสเก็ตที่เชื่อมสู่ชายหาดโดยตรง อีกทั้งยังมีโปรแกรมและกิจกรรมสร้างความสุขอีกมากมาย พร้อมให้บริการแก่แขกที่มาเป็นครอบครัวและเด็กเล็ก ซึ่งล้วนรังสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาโดยเฉพาะลูกค้า Siam Adventure Club ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่ออยู่ใน Kid’s club ที่มีกิจกรรมเพิ่มความสนุกมากมาย ทั้งคลาสเรียนทำอาหาร ศิลปะ และงานคราฟท์ ทั้งนี้ ยังมีโต๊ะบริการสำหรับลูกค้า Siam Adventure Club เป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แขกที่พักได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในหัวหินด้วยการท่องเที่ยวนอกสถานที่ในแบบต่างๆ

นอกจากนี้ ยังมีห้องอาหารและสถานที่พบปะสังสรรค์ให้เลือกมากมาย ทั้ง Horizon Restaurant ให้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าอันแสนเลิศรสในทุกวัน JoeKool Terrace Restaurant มอบประสบการณ์รับประทานอาหารริมทะเลด้วยอาหารไทยและนานาชาติที่ล้วนได้รับการยกระดับขึ้นอีกขั้น และ JoeKool Pool Bar บาร์เครื่องมือและของว่างพร้อมให้บริการหลังขึ้นจากสระ นอกจากนี้ ยังมี Beach Club & Cabanas ติดริมชายหาด มีอาหารทะเลสดใหม่ พร้อมเตาบาร์บีคิวไว้บริการ และยังมีกิจกรรมเพิ่มความบันเทิงและสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย Champions Sports Bar ที่พร้อมบริการเครื่องดื่มเย็นๆ ของว่างเล็กๆ น้อยๆ เพื่อรับชมการแข่งกีฬาถ่ายทอดสด ซึ่งแขกที่เพิ่งกลับจากทัวร์ สามารถสั่งแซนวิชหรือขนมได้ที่ Grab N’ Go หรือเพิ่มความสดชื่นด้วยไอศกรีมได้ที่ WowCow ที่มีให้เลือกกว่า 30 รสชาติและวาฟเฟิลอบใหม่ๆ

อีกทั้ง ยังมีพื้นที่สำหรับจัดงานถึง 6 แห่ง ทั้งในร่มและกลางแจ้ง เพื่อรองรับลูกค้าธุรกิจและงานเลี้ยงสังสรรค์ ประกอบด้วย ห้องแกรนด์บอลรูม สามารถรองรับแขกงานกาล่าดินเนอร์และงานแต่งงานได้ถึง 460 คน และยังมีบริเวณสนามหญ้าริมชายหาด สามารถรองรับแขกได้ถึง 250 คน สำหรับงานกลางแจ้ง กิจกรรมนันทนาการหรืองานเลี้ยงค็อกเทล

มร.อัลลา อาฟีฟี่ (Alaa Afifi) ประธานบริษัท Destination Hospitality the owner and operator of Radisson Resort & Spa Hua Hin เจ้าของกิจการและผู้ประกอบการเรดิสัน รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน กล่าวเสริมว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการในมาตรฐานโรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่หัวหินเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการพลิกโฉมเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พร้อมชูจุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆ ทั้งสวนสนุก พื้นที่ร้านค้าปลีก สนามกอล์ฟ ไร่องุ่น และอื่นๆ อีกมากมาย โดยเราหวังที่จะสร้างประสบการณ์อันน่าจดจำให้กับแขกพิเศษทุกท่าน ทั้งที่มาเป็นครอบครัว มากับเพื่อน มากับคู่รัก หรือมาเป็นคณะ ให้ได้สัมผัสมนต์เสน่ห์ของทะเลอ่าวไทย

เรดิสัน รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน เป็นสมาชิกของ Radisson Rewards ซึ่งเป็นโปรแกรมรอยัลตี้ระดับโลก และพิเศษสุดในช่วงเฉลิมฉลองการเปิดตัว จึงขอนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษในราคาห้องพักเริ่มต้นที่ 2,500 บาทต่อคืน

สามารถจองห้องพักได้ที่ www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-resort-spa-hua-hin.