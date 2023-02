เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ คว้ารางวัล Winner จากเวที Thailand Social Awards ครั้งที่ 11 ในกลุ่ม Best Brand Performance On Social Media สาขา Out Of Home Entertainment จัดโดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงความโดดเด่นของแบรนด์ “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” บนโลกโซเชียลมีเดียที่สร้างสรรค์และส่งมอบความสุขและความบันเทิงให้กับคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำความสำเร็จในการเป็นผู้นำความบันเทิงนอกบ้านที่พร้อมมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง