ยื่นหนึ่งเรื่องเรือสำราญต้องยกให้สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ล่าสุด อาจารย์วรวลัญช์ ธนัชปิยะธันย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมนักศึกษาสาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ SPU ที่ชนะแคมเปญ “แชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวไทยที่ Amazing ในความทรงจำ ภายใต้หัวข้อ มุมมองใหม่ของการท่องเที่ยว” ที่ประกอบด้วย นางสาวสกุลกานต์ ผลพยุง, นายปัญญพัฒน์ สุขอร่าม และนายนิรันดร์รัตน์ จิตรัก นักศึกษาสาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าสัมผัสประสบการณ์ระดับโลก เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้การปฎิบัติงานของลูกเรือ บนเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย “Spectrum of the Seas” ที่มาจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พร้อมได้เรียนรู้เทคนิคการทำงานและการใช้ชีวิตบนเรือสำราญ 1 วันเต็ม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

สำหรับเรือ Spectrum of the Seas เป็นเรือในตระกูล Quantum Ultra-Class ของสายเรือ Royal Caribbean International รองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง 5,622 ท่าน มีห้องพักทั้งหมด 2,137 ห้อง และเป็นเรือสำราญระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งเส้นทางการเดินเรือของ Spectrum of the Seas จะอยู่ในโซนเอเชียแปซิฟิก

