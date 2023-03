แลกพอยท์แบบจุกจุกกับ 6 ร้านดัง แลกรับเครดิตเงินคืนสูงถึง 18% อร่อยเต็มอิ่มได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 66

บัตรเครดิต CardX และ SCB จัดดีลพิเศษกับ 6 ร้านดัง ยกขบวนมาจัดเต็มทั้ง บาร์บีคิวพลาซ่า , ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ , เอ็มเค เรสโตรองต์ , โม โม พาราไดซ์ , ซิซซ์เล่อร์ , เดอะพิซซ่า คอมปะนี ด้วยโปรโมชันฟินขั้นสุดแลกรับเครดิตเงินคืนได้สูงถึง 18% เพียงมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป แลกคะแนน CardX Rewards / M Point ทุก 1,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 180 บาท โดยแลกคะแนนได้ไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป และจำกัดการแลกคะแนนสะสมที่ 2,000 คะแนน / ท่าน / วัน โดยผู้ถือบัตรมีสิทธิแลกได้สูงสุด 20,000 คะแนน / ท่าน รวมทุกประเภทบัตรตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายรวม 6 ร้านค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 1 มี.ค. จนถึง 31 พ.ค นี้

สำหรับการแลกพอยท์สามารถทำได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากเพียงส่ง SMS พิมพ์ TB เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรคตามด้วยคะแนนที่จะแลก โดยแลกทุก 1,000 คะแนนและไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งมาที่ 4545333

*สำหรับดีลพิเศษครั้งนี้จะยกเว้นบัตรเครดิต CardX FAMILY PLUS, SCB FAMILY PLUS, CardX MY TRAVEL และ SCB MY TRAVEL (ส่ง SMS ลงทะเบียนทุกครั้งเมื่อต้องการรับสิทธิ์ ภายในวันที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเท่านั้น) *

(บัตรเครดิต SCB ที่โอนธุรกิจไปยัง CardX ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

CardX Contact Center 1468

Facebook Fan Page: CardX Thailand

LINE Official: @cardxthailand

เว็บไซต์ www.cardx.co.th

#CardXThailand #คาร์ดเอกซ์ #CardXpossibilities #เป็นได้อีกเยอะ #SCBX