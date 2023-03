เร่งการเติบโตธุรกิจยุคใหม่ พุ่งเป้าความสำเร็จทวีคูณแบบก้าวกระโดด

คลัสเตอร์เอเชียตะวันออกฉียงใต้ (SEA) ของเดนท์สุ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่ ประกอบไปด้วย ประเทศอินโดนีเชีย มาเลเชีย ฟิลิปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ เวียดนาม

คุณซันเจย์ บาซิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เดนท์สุ เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม ได้รับการแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เดนท์สุ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คุณปรากาซ กัมดาร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เดนท์สุ สิงคโปร์ และอินโดนีเชีย ได้รับการแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Clients & Solutions เดนท์สุ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รับภารกิจสำคัญในการขยายฐานธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการของเดนท์สุ ทั่วทั้งภูมิภาค

คุณบารตรี อักราวัล ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เดนท์สุ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เดนท์สุ เปิดตัวคลัสเตอร์ใหม่ สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประกาศแต่งตั้งทีมผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย คุณซันเจย์ บาซิน คุณปรากาซ กัมดาร์ และ คุณบารตรี อักราวัล โดยผู้นำทั้งสามท่านจะรับภารกิจที่สำคัญในการต่อยอดความสำเร็จให้แก่ตลาดในกลุ่มคลัสเตอร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประกอบไปด้วย ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ขยายฐานการเติบโตทางธุรกิจแบบก้าวกระโดดภายใต้เครือข่ายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก



เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก และยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเพราะกำลังมีขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าแบบทวีคูณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านอัตราการเติบโตของการใช้จ่ายงบโฆษณา มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นแซงหน้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ประกอบกับปัจจุบัน มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ในตลาดที่เดนท์สุดำเนินการ มีมูลค่ารวมกันสูงถึง 3.1 ล้านล้านเหรียญดอลล่าห์สหรัฐฯ* ทำให้เกิดคาดการณ์ได้ว่าตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมเลื่อนขั้นขึ้นเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกภายในปี 2573 หรือในอีก 8 ปีข้างหน้า

คุณซันเจย์ บาซิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เดนท์สุ เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดำรงตำแหน่ง ‘ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เดนท์สุ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้’ โดยการแต่งตั้งดังกล่าวมีผลทันที ด้วยศักยภาพอันเป็นเลิศด้านการบริหารและความเชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีของคุณซันเจย์ที่ได้คร่ำหวอดในวงการอุตสาหกรรมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับคุณซันเจย์เคยดำรงตำแหน่ง ซีอีโอให้กับบริษัท Y&R SEA ในระหว่างช่วงปี 2555-2561 ที่ผ่านมา ด้วยศักยภาพด้านการบริหารงานภายใต้การนำของคุณซันเจย์ ในฐานะ ซีอีโอ เดนท์สุ เมียนมาร์ และเวียดนาม ได้สร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์กรในปี 2561 เขานำพาธุรกิจของเดนท์สุ เวียดนาม ประสบความสำเร็จจนได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอด Integrated agency ที่มีการเติบโตทางธุรกิจแบบก้าวกระโดด และสร้างมูลค่าผลกำไรเพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่อเทียบกับผลประกอบการในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า รวมถึงคว้ารางวัลชนะเลิศ MMA Vietnam’s Network of the Year 2020 และ รางวัลชนะเลิศ Creative Agency of the year ติดต่อกันได้ถึง 3 ปีซ้อน และต่อมาในปี 2564 เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นซีอีโอ เดนท์สุ เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม



คุณร็อบ กิลบี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เดนท์สุ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่กำลังเกิดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบทวีคูณ การปรับโครงสร้างธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของตลาดนั้น นับเป็นแนวทางในการนำพาธุรกิจมุ่งสู่ความสำเร็จก้าวหน้าไปอีกขั้น รวมถึงผลักดันให้เกิดการลงทุนที่มีนัยยะสำคัญ พร้อมตอกย้ำปณิธานความมุ่งมั่นที่มีต่อบุคคลากร ลูกค้า และคู่ค้าของเรา ในการต่อยอดความสำเร็จเพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจที่มีร่วมกัน ควบคู่ไปกับการยกระดับขีดความสามารถของการแข่งขันทางธุรกิจในภูมิภาคให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ผมรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากกับการผนึกกำลังอย่างแข็งแกร่งของทั้ง 3 ท่าน เพราะทั้งคุณซันเจย์ คุณปรากาซ และ คุณบารตรี คือกลุ่มผู้นำแถวหน้าขององค์กรเราที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถ และมีศักยภาพที่แข็งแกร่งพร้อมนำทัพทีมบุคคลากรกว่า 4,000 ชีวิตให้สามารถเร่งการขยายฐานลูกค้า ควบคู่กับสร้างการเติบโตธุรกิจในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดตลอดไป”



คุณซันเจย์ บาซิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เดนท์สุ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปรียบเสมือนบ้านที่ดีที่สุดในชีวิตการทำงานของผม ผมได้รับโอกาสที่วิเศษมากมายจากการได้ร่วมงานกับองค์กรที่มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจแบบทะเยอทะยานนี้ และยังได้รับโอกาสในการเป็นผู้นำทีมให้กับตลาดที่มีความสามารถอันเยี่ยมยอดทุกพื้นที่ภายใต้คลัสเตอร์ที่น่าตื่นเต้นและมีความหลากหลายนี้ พวกเราทุกคนได้มารวมตัวกันเพื่อทำหน้าที่ในการสร้างทีมที่ไร้ขีดจำกัด พร้อมขับเคลื่อนพันธกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ประสบความสำเร็จ ในทศวรรษของการดำเนินธุรกิจในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็นหนทางที่มุ่งสู่ความสำเร็จอย่างถูกต้องของทั้งเดนท์สุ และของตัวผม อีกทั้งโดยส่วนตัวและจากการทำงาน ผมได้รู้จักคุณปรากาซ และคุณบารตรี มาหลายสิบปีแล้ว พวกเรามีเคมีการทำงานที่ลงตัวเข้าขากันเป็นอย่างมากตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีที่มีโอกาสได้ร่วมงานกัน ผมพึงพอใจอย่างมากที่ได้สุดยอดผู้นำที่มากด้วยฝีมือมาร่วมทำงานด้วย กันเพื่อเริ่มต้นยุคใหม่ที่น่าตื่นเต้นนี้ให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จไปพร้อมกัน”



คุณปรากาซ กัมดาร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Clients & Solutions เดนท์สุ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผลการแต่งตั้งดังกล่าวทันที และก่อนหน้านี้ คุณบารตรี อักราวัล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เดนท์สุ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมด้วย ทั้งนี้ คุณซันเจย์ และ คุณปรากาซ จะยังคงรับหน้าที่เป็นผู้นำทีมบริหารองค์กรให้กับตลาดที่ได้รับมอบหมายก่อนหน้านี้ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของคลัสเตอร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาดดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงธุรกิจสู่ดิจิทัล กว่า 27 ปี ของคุณปรากาซ ทำให้เขามีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการบริหารงานตามหลักแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (client-centricity) และการสร้างสรรค์โซลูชั่นเพื่อนำธุรกิจเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณปรากาซได้เริ่มต้นเข้าร่วมกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลนี้ตั้งแต่ปี 2540 และในปี 2562 เขาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซีอีโอของ เดนท์สุ สิงคโปร์ ต่อมาในเดือนมกราคม ปี 2565 เขาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เดนท์สุ อินโดนีเซีย เพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่ง ยิ่งไปกว่านั้นในปี 2564 คุณปรากาซ ถูกยกย่องในฐานะ Executive of the Year (Advertising) จากเวทีการประกวด Management Excellence Awards by Singapore Business Review และในปี 2565 เขายังได้รับรางวัล Agency Leader of Year จากเวทีการประกวด Marketing Interactive Agency Year of the Awards อีกด้วย

คุณปรากาซ กัมดาร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Clients & Solutions เดนท์สุ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “นับตั้งแต่เมื่อปี 2555 ที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมงานกับทางเดนท์สุ ในตำแหน่งซีอีโอ ของ Isobar ประเทศสิงคโปร์ ผมได้เห็นทุกย่างก้าวของธุรกิจที่เปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับทุกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกท่านที่มอบให้ผมอย่างแท้จริง ผมได้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆมากมายจากทางเดนท์สุ ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 11 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ความรักและความหลงใหลอย่างลึกซึ้งของผม คือการได้บูรณาการพลังที่ผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ ข้อมูล สื่อ และ เทคโนโลยี เข้ารวมกันเพื่อสร้างโซลูชั่นการเปลี่ยนแปลงที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจและแบรนด์ต่างๆของลูกค้าให้บรรลุผลสำเร็จพร้อมเติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัด ผมมีความกระตือรือร้นและรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่จะได้ร่วมงานกับ คุณซันเจย์ คุณบารตรี ผู้นำท่านอื่นๆ และพร้อมด้วยบุคคลากรที่มีศักยภาพที่แข็งแกร่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรา เพื่อร่วมผลักดันการเปลี่ยนแปลงสู่ความก้าวหน้าของธุรกิจและชีวิตผู้คนด้วยโซลูชั่นการบูรณาการเพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนที่ดีที่สุดของเรา”



ทางด้าน คุณบารตรี อักราวัล หนึ่งในทีมคณะผู้บริหารเดนท์สุ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เธอมีประสบการณ์ในการบริหารงานทางด้านการเงินมากว่า 20 ปี และมีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการดำเนินงานทางด้านการค้า และ การควบรวมกิจการ (M&A) ให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และภาคธุรกิจเอกชนทั่วสหราชอาณาจักร บราซิล และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เธอได้ร่วมสร้างความสำเร็จจากการบริหารงานด้านการเงินภายใต้คลัสเตอร์นี้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม นอกเหนือจากนี้ เดนท์สุ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังประกอบไปด้วยผู้นำที่มีศักยภาพที่แข็งแกร่งอีกมากมาย อาทิเช่น คุณมารีย์แอน ปุธุสเซอรี ที่ปรึกษาทั่วไปด้านกฎหมาย เดนท์สุ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ คุณอีวอนน์ แทน ผู้อำนวยการส่วนงานทรัพยากรบุคคล เดนท์สุ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งทุกท่านล้วนมีบทบาทสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่ช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางธุรกิจให้แก่คลัสเตอร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา