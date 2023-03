การศึกษา xLab Digital เปิดตัว The Master Academy การเรียนการสอนแบบ Mastery Based Learning แห่งแรกในประเทศไทย เร่งพัฒนาและดึงศักยภาพคนไทย พร้อมผลักดันสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานโลก

การศึกษา xLab Digital บริษัทในกลุ่ม บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดหลักสูตร “The Master Academy” แพลตฟอร์มการศึกษาที่ได้พัฒนาขึ้น ด้วยหลักสูตรที่ไม่เหมือนใคร ในประเทศไทย โดยได้ออกแบบหลักสูตรต่างๆ ให้เป็นการเรียนรู้ที่เน้นความชำนาญก่อนที่จะผ่านหลักสูตร ในขั้นต่อไป (Mastery Based Learning) รวมทั้งเข้าใจถึงแก่นแท้ในแต่ละบทเรียนกับ “มาสเตอร์” ผู้มีประสบการณ์จริง ด้วยความมุ่งมั่นในการเร่งพัฒนาและดึงศักยภาพของคนไทยด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี เตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้ และมั่นใจว่าผู้เรียนจะมีทักษะด้านดิจิทัลและ เทคโนโลยีตามความต้องการของตลาดแรงงานโลกได้อย่างยั่งยืน โดยทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ระดับโลก อย่าง Amazon Web Services (AWS) ที่สนับสนุนโอกาสในการทำงานให้กับผู้เรียน และ Singularity University องค์กรศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับด้านเทคโนโลยี คาดว่าในช่วงปี 2566 – 2567 นี้ จะสามารถผลิตคนที่มีคุณสมบัติเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีได้ถึง 3,000 คน

วิสัยทัศน์และจุดเด่นของการสร้างหลักสูตรของ The Master Academy คือ การสร้างหลักสูตรที่ไม่ว่าจะ เป็นคอร์สเวิร์กชอป หรือบูทแคมป์ก็ตาม ที่หลังจบหลักสูตรไปแล้วผู้เรียนจะสามารถหารายได้ได้เลย และไม่ได้ จำกัดอยู่ที่ทักษะงานออฟฟิศ หรืองานประจำ แต่ยังรวมถึงงานจ๊อบเล็กๆ และงานฟรีแลนซ์ โดยจะมุ่งเน้นไป ที่ความรู้ และความสามารถในด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

อลิสา ตริยถาวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ โครงการ The Master Academy กล่าวว่า “โครงการ The Master Academy นับเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากที่เราได้เปิดตัว The Data Master Bootcamp เพื่อเร่งพัฒนา นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเข้าสู่ภาคธุรกิจ โครงการที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีที่ผ่านมา ทำให้เราได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของคนไทยด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีที่ไม่ได้จำกัดแค่ในวงของ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเท่านั้น กอรปกับความเชื่อมั่น และประสบการณ์ของตัวเอง และทีมเองที่ได้สัมผัสจาก การทำงาน ในวงการศึกษามา อย่างยาวนาน ซึ่งพบว่าคนไทยเรามีศักยภาพ และความสามารถที่จะก้าวไปอยู่ ในระดับเวทีโลกได้ไม่ยากเลย ดังนั้น ดิฉันจึงมั่นใจว่า The Master Academy จะสามารถตอบโจทย์ และเติม เต็มให้ทุกคนที่มาเรียน”



ปัจจุบัน The Master Academy มีคอร์สให้เลือกหลากหลาย อาทิ SQL ผ่าน Google BigQuery หรือคอร์ส นำเสนอข้อมูลอย่างมีคุณภาพด้วยแนวคิด Conceptual Design, Marketing Automation, Infograhic Hack, Landing Page for E-Commerce, Grand Master Game Creation Professional, AWS Cloud Computing Master Program โดยผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้ได้ทันที และความพิเศษของหลักสูตร คือผู้เรียนจะได้ลงมือทำจริง มีการเชื่อมต่อ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน จุดนี้จะทำให้เกิด กระบวนการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้ยังมีคอร์ส Executive Program กับ Singularity University ชุมชนการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรมระดับโลกจากซิลิคอน วัลเลย์ ที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม ศกนี้ โดยจะ มีวิทยากรชื่้อดังระดับโลก 12 ท่าน บินตรงมาให้ความรู้ ที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของผู้บริหารในด้าน Technology Transformation

นอกจากนี้ อีกหนึ่งจุดเด่นของหลักสูตร The Master Academy ที่ไม่เหมือนคอร์สออนไลน์อื่นๆ นั่นคือให้ การสนับสนุนการสร้างรายได้สำหรับผู้เรียนหลังจบหลักสูตร โดยโครงการมีพาร์ทเนอร์ชั้นนำอย่าง Amazon Web Service (AWS) ช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับการอบรมฝึกทักษะในด้าน Cloud Computing โดยผู้เรียนมีสิทธิ ที่จะได้รับเลือกเข้าไปทำงานกับทางบริษัทพาร์ทเนอร์ของ Amazon Web Services (AWS) อีกด้วย และขณะนี้ ได้กำลังขยายพาร์ทเนอร์ในลักษณะเช่นนี้เพิ่มขึ้นอีกเพื่อประโยชน์สำหรับผู้เรียนสำหรับ ผู้ที่สนใจเรียนกับ หลักสูตร The Master Academy สามารถลงทะเบียนเรียนวันนี้พร้อมรับสิทธิพิเศษโดยสามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.themasteracademy.co/