Skooldio ติดโผ สตาร์ตอัปเติบโตสูงระดับเอเชียแปซิฟิก ปีล่าสุด พ่วงด้วยสตาร์ตอัปหนึ่งเดียวจากไทย ที่เข้าชิง Global Startup Awards 2023

Skooldio ผู้ให้บริการด้านทักษะดิจิทัล หรือ Digital Skills สำหรับวัยทำงาน ในเครือ LEARN Corporation ติดอันดับ High-Growth Companies Asia-Pacific 2023 หรือรายชื่อบริษัทที่มีการเติบโตสูงที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ประจำปี พ.ศ. 2566 จากการจัดอันดับโดย The Financial Times และยังเป็นตัวแทนสตาร์ตอัปจากประเทศไทยเข้าชิงชนะเลิศในเวที Global Startup Awards 2023

การจัดอันดับ High-Growth Companies Asia-Pacific 2023 เป็นความร่วมมือระหว่าง The Financial Times และ Statista ผู้ให้บริการวิจัยและเก็บสถิติชั้นนำระดับโลก ด้วยการรวบรวมผลการดำเนินธุรกิจจากรายชื่อบริษัททั่วเอเชียแปซิฟิกที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยใช้อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ระหว่างรายได้ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับ โดย Skooldio ได้เข้าชิงในประเภท Education & Social Services และเป็นบริษัทที่มีรายได้เติบโตสูงเป็นอันดับที่ 6 ในกลุ่มประเทศไทย สะท้อนถึงความสำเร็จด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับวัยทำงานทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล ตอบรับกับเทรนด์ทำงานโลกในปัจจุบัน นอกจากนี้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Skooldio ได้รับรางวัล Startup of the Year ในเวที Asean Startup Awards 2022 และยังเป็นตัวแทนสตาร์ตอัปหนึ่งเดียวจากไทย ที่เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในเวทีระดับโลก Global Startup Awards 2023 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับสตาร์ตอัปชั้นนำในสาขาต่าง ๆ อีกด้วย

นายวิโรจน์ จิรพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สคูลดิโอ จำกัด กล่าวว่า “เรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับการจัดอันดับและได้รับรางวัลดังกล่าว การได้รับการจัดอันดับโดยสื่อชั้นนำระดับโลกอย่าง The Financial Times ให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการเติบโตสูงสุดในเอเชียแปซิฟิก สะท้อนถึงความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า และยอดต่อทักษะดิจิทัลอื่น ๆ ให้ครอบคลุมทุกความต้องการ อีกทั้งการได้รับรางวัล Asean Startup Awards 2023 และเป็นตัวแทนสตาร์ตอัปจากไทย เพื่อเข้าชิงรางวัล Global Startup Awards 2023 คือสิ่งที่สะท้อนความมุ่งมั่นพัฒนาบทเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโลก ตลอดจนพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด และแน่นอนว่ารางวัลทั้งหมดนี้จะยิ่งเป็นแรงผลักดันให้พวกเราไม่หยุดพัฒนา เพื่อเป้าหมายที่ต้องการให้ทุกคนมีความรู้ด้านทักษะดิจิทัลเพื่อรองรับอาชีพใหม่ในอนาคตต่อไป”

Skooldio บริษัทเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ หรือ Education Technology (EdTech) ผู้ให้บริการด้านทักษะดิจิทัล หรือ Digital Skills สำหรับวัยทำงาน ในเครือ LEARN Corporation ผู้นำด้าน Lifelong Learning EdTech สำหรับทุกวัย มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและทักษะใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพวัยทำงานให้ตอบโจทย์กับโลกปัจจุบัน เช่น Data, Design, UX/UI, Programming, Technology, Digital Business และ Soft Skills เป็นต้น โดยเปิดให้บริการการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบออนไลน์ การเวิร์กชอป หรือบูทแคมป์ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ อีกทั้งยังต่อยอดบริษัทในเครือในนาม DegreePlus เปิดการเรียนการสอนรูปแบบ Open Education Platform และให้บริการออกแบบ พัฒนา พร้อมให้คำปรึกษาการสร้าง Digital Products ในนาม Skooldio Tech อีกด้วย ดูข้อมูล Skooldio เพิ่มเติมได้ที่ https://to.skooldio.com/Ze5mU4fZcyb