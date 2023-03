ทีม cWallet จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2023 รอบประเทศไทย ศศินทร์ X SCGC เดินหน้ายกระดับสตาร์ตอัปไทยสู่ระดับโลก

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) และ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2023 Thailand Competition การแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ตอัประดับโลกรอบประเทศ ไทย ภายใต้แนวคิด “Planting the Seeds of Innovation” ทีม cWallet จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมรางวัลเงินสด 100,000 บาท ผ่านเข้าสู่รอบ Global Competition ที่จะจัดขึ้น และได้เข้ากรีน เลน สำหรับท็อป 150 ทีมของการแข่งขัน Lee Kuan Yew Global Business Plan Competition (LKYGBPC) อีกด้วย รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีม Chat.pLearn จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 60-Second Pitch ได้แก่ ทีม Deeper จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ คัดเลือกจากผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 63 ทีมทั่วประเทศ โดยได้ทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่ ศศินทร์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา ติดตามการแข่งขันและให้กำลังใจทีม cWallet ในการแข่งขัน Global Competition ได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/bangkokbusinesschallenge หรือเว็บไซต์ https://bbc.sasin.edu/2023

รายชื่อทีมผู้ชนะการแข่งขัน

ทีม cWallet จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชนะเลิศการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2023 – Thailand Competition ผ่านเข้าสู่การแข่งขันในระดับโลก (Global Competition) พร้อมรางวัลเงินสด 100,000 บาท ทีม Chat.pLearn จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2023 – Thailand Competition พร้อมรางวัลเงินสด 40,000 บาท ทีม Deeper จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ชนะเลิศการแข่งขัน 60-Second Pitch SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2023 – Thailand Competition พร้อมรางวัลเงินสด 10,000 บาท

