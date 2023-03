ด้วยหลักสูตร A-Level พร้อมเปิดรับแล้วในเดือนสิงหาคม 2566

โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ (King’s Bangkok) ประกาศเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร A-Level สำหรับนักเรียนมัธยมระดับชั้น Year 12 ในเดือนสิงหาคม 2566 และระดับชั้น Year 13 ในเดือนสิงหาคม 2567 ตามลำดับ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญตอกย้ำความมุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์การศึกษาระดับโลกให้กับนักเรียนที่กรุงเทพฯ และมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย

มร. แอนดรูว์ ฮอลส์ Honorary Principal ของ King’s Bangkok และอดีตครูใหญ่ของ King’s College School, Wimbledon กล่าวว่า “การศึกษาอาจไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากอย่างที่หลายคนคิด แต่หัวใจของการศึกษาคือการพัฒนาความรักในวิชาและศาสตร์ต่างๆ และเพิ่มขีดความสามารถในการนำไปใช้ได้จริง หลักสูตร A-Level นั้นเป็นที่ยอมรับโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เพราะเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเลือกสามหรือสี่วิชาเพื่อศึกษาหาความรู้อย่างลึกซึ้งในศาสตร์นั้นๆ ซึ่งความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่ได้นั้นจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งส่งผลต่อสายอาชีพที่เลือกในอนาคต โดยหลักสูตร A-Level จะใช้เวลาเรียนสองปีสำหรับนักเรียนในช่วงอายุ 16-18 ปี”

มร. แอนดรูว์ เชื่อว่า องค์ประกอบสำคัญเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของหลักสูตร A-Level ที่ King’s Bangkok นั้นจะมาจากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับ King’s College School, Wimbledon “เราต้องมีครูที่ดีเพื่อช่วยให้เด็กๆ ได้พัฒนาสูงสุดจากวิชาที่เลือกใน A-Level ครูเหล่านี้ต้องเป็นครูที่สร้างแรงบันดาลใจและสร้างความรักในวิชานั้นๆ ให้แก่เด็กได้ ทำให้พวกเขาเกิดความรักที่จะศึกษาหาความรู้ในวิชานั้นๆ อย่างลึกซึ้ง ซึ่ง King’s Bangkok มีใบสมัครครูจำนวนมากและด้วยความเอาใจใส่อย่างดีในการคัดเลือกครูที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆ วิชา และครูที่ได้รับคัดเลือกคือครูที่ผ่านสัมภาษณ์รอบสุดท้ายจากโรงเรียน King’s Wimbledon”

“การได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความสำเร็จของ King’s Wimbledon ที่ปีนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนชายล้วนหรือโรงเรียนสหศึกษาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกครั้ง จากผลสอบของนักเรียนหลักสูตร A-Level และ IB (International Baccalaureate) ย่อมสร้างความพิเศษให้แก่นักเรียนของ King’s Bangkok ในการได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และด้วยความสำเร็จของระบบในการเตรียมนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โรงเรียน King’s Wimbledon จึงมีองค์ความรู้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว และพร้อมที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ในการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำนี้ให้กับ King’s Bangkok เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน”

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ ประธานบริหารโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของหลักสูตร A-Level สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้ทั่วโลก “เมื่อได้ทราบถึงความสำเร็จของนักเรียน A-Level ที่ King’s Wimbledon ผมจึงได้เรียนรู้ว่าพวกเขาไม่เพียงแต่ได้เข้าเรียนที่ Oxford, Cambridge และมหาวิทยาลัย Russell Group อื่นๆ ในสหราชอาณาจักรเท่านั้น แต่ยังสามารถเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา เช่น Harvard, Yale, Brown , UCLA และ NYU ได้อีกด้วย”

ศ. (พิเศษ) ดร. สาคร กล่าวว่า “ผมพบว่าหลักสูตรนี้จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้น sixth-form ของ King’s Bangkok (เทียบเท่าม. 5-6) โดยการที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนสามหรือสี่วิชาที่ชอบได้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาลงมือศึกษาอย่างเต็มที่แต่มีความเครียดน้อยลง เพราะสามารถมุ่งความสนใจไปในเรื่องที่พวกเขาหลงใหล แทนที่จะใช้เวลาไปกับวิชาที่พวกเขาถูกบังคับให้เรียนในวิชาที่ไม่สนใจหรือไม่ถนัด”

มร.แมทธิว กิ๊บสัน Deputy Head (Senior School) ของ King’s Bangkok กล่าวว่า โรงเรียนจะเปิดสอนหลักสูตร A-Level ที่มีจุดแข็งเฉพาะตัว โดยมีวิชาให้นักเรียนมัธยมชั้น Year 12 ได้เลือกเกือบ 20 วิชา ทั้งวิชาหลักในหมวดคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ รวมไปถึง Business Studies, Economics, Computer Science, Psychology, Drama and Theatres, Music และภาษาต่างประเทศอีกหลากหลายภาษา และนอกจากนี้ นักเรียนทุกคนยังจะได้ประสบการณ์จากหลักสูตรร่วมผสม (co-curricular programme) โครงการวิจัย Extended research project (EPQ) และมีการเรียนโปรแกรม ‘การใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่ (Living in the Modern World)’ ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับนักเรียนเฉพาะคน เน้นการวิเคราะห์จากมุมมองระดับนานาชาติรวมถึงผู้ที่เติบโตในไทยด้วย โดยนักเรียนทุกคนสามารถเลือกวิชาที่ต้องการเรียนได้ เนื่องจากข้อได้เปรียบหลักของ A-Level คือโอกาสในการศึกษาในเชิงลึกและความยืดหยุ่นในการเลือกวิชาให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนทุกคน และด้วยวิธีนี้นักเรียนจึงสามารถสนุกกับความเป็นเลิศทางวิชาการเฉกเช่นเดียวกับประสบการณ์ด้านอื่นๆ นอกห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นกีฬา การแสดง หรือศิลปะ เพื่อการการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนการเติบโตในแบบฉบับของตนเอง

ศ. (พิเศษ) ดร. สาคร กล่าวถึงทีมครูผู้มีประสบการณ์ในการสอนหลักสูตร A-Level ที่ King’s Bangkok เพื่อมอบการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียน “คุณครูหลายคนจบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น อ็อกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์ เช่น ครูหัวหน้าแผนกคณิตศาสตร์ ครูหัวหน้าแผนกวิทยาศาสตร์ ครูหัวหน้าแผนกมนุษยศาสตร์ และครูหัวหน้าแผนกประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ เรายังโชคดีที่มีครูที่เคยสอนที่ King’s Wimbledon ถึง 6 คน ยังไม่รวมถึงครูคนอื่นๆ ที่เคยผ่านการสอนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก โดย มร. แอนดรูว์ ฮอลส์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น Honorary Principal ของ King’s Bangkok เป็นผู้นำด้านการศึกษาของสหราชอาณาจักร ได้รับรางวัล Best Head จากโรงเรียนทั่วสหราชอาณาจักร และเป็นครูใหญ่เพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัล The Sunday Times School of the Year จากสองโรงเรียนซึ่งมีความแตกต่างกัน โดยช่วงที่ มร.แอนดรูว์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่ King’s Wimbledon เขาเป็นผู้เลือกให้เราเปิดหลักสูตร A-Level ที่ King’s Bangkok ดังนั้น ตอนนี้ด้วยการที่ มร. แอนดรูว์ มาอยู่กับโรงเรียนของเรา ผมมั่นใจว่าวิสัยทัศน์และประสบการณ์ของเขาจะมีส่วนอย่างยิ่งในความสำเร็จของการเปิดหลักสูตร A-Level ในเดือนสิงหาคม 2566 นี้ และจะนำไปสู่การเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียในที่สุด”

King’s Bangkok เชื่อมั่นว่าหลักสูตรนี้จะช่วยทำให้นักเรียนของเรามีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็น เพื่อให้พวกเขาประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัยและต่อไปหลังจบการศึกษาที่โรงเรียน เราพร้อมต้อนรับนักเรียน A-Level กลุ่มแรกในเดือนสิงหาคม 2566 และตั้งตารอความสำเร็จในบทต่อไปในเส้นทางการศึกษาของพวกเขา ผู้ปกครองสามารถสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ admissions@kingsbangkok.ac.th หรือ www.kingsbangkok.ac.th หรือโทร 02 481 9955