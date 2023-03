DKSH ได้รับเลือกจาก Korea Ginseng Corporation (KGC) ผู้ผลิตโสมชื่อดังระดับโลก ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายและทำการตลาดแต่เพียงผู้เดียวให้แก่แบรนด์โสมแดงชั้นนำของเกาหลี “CheongKwanJang” ในประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยความร่วมมือนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในการเสริมแกร่งจุดยืนขององค์กรในระดับภูมิภาค

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 21 มีนาคม 2566 –– หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท DKSH จำกัด คู่ค้าชั้นนำสำหรับบริษัทผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับ Korea Ginseng Corporation (KGC) ผู้ผลิตโสมแดงชั้นนำระดับโลก เพื่อนำแบรนด์ CheongKwanJang ผลิตภัณฑ์โสมแดงที่โดดเด่นที่สุดของเกาหลี ที่มีมายาวนานกว่า 120 ปี เข้าสู่ตลาดประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย

ภายใต้ข้อตกลง DKSH จะให้บริการด้านการขยายตลาดอย่างเต็มรูปแบบ โดยการสร้างทีมขายและทีมการตลาดในแต่ละพื้นที่ ตลอดจน บริหารจัดการด้านการขนส่งและการจัดจำหน่ายสินค้า ทั้งนี้ ด้วยประสบการณ์ของทีมงาน DKSH และเครือข่ายการกระจายสินค้าที่กว้างขวาง จึงช่วยให้โสมแดง CheongKwanJang สามารถเข้าถึงผู้ที่ต้องการส่งเสริมสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นได้ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะให้บริการในร้านค้าหลากหลายประเภท อาทิ modern trade และ traditional trade รวมถึง ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าเฉพาะทาง และช่องทางอีคอมเมิร์ซ ผ่าน omni-channel ของ DKSH ที่มีประสิทธิภาพ

CheongKwanJang เป็นแบรนด์โสมแดงเกาหลีชั้นนำ ที่ใช้ความรู้และความชำนาญในขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดมายาวนานกว่า 120 ปี โดย KGC ภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับความชำนาญที่ช่วยให้สามารถรักษาชื่อเสียงของโสมเกาหลีที่มีมานับพันปี ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายให้แก่ผู้ที่ต้องการส่งเสริมความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดี

ผลิตภัณฑ์ของ CheongKwanJang ทุกชนิด ได้รับการรับรองจากกระทรวงอาหารและวิทยาศาสตร์ของสาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea’s Ministry of Food and Science) ในการนำเฉพาะสารสกัดโสมพรีเมียม จากรากของต้นพืชที่ผ่านการปลูกยาวนานถึง 60 ปี ซึ่งถือเป็นเวลาที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด มาใช้ในกระบวนการผลิต

Bin An, Global Business Head บริษัท Korea Ginseng Corporation กล่าวว่า “ที่ KGC เรามีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ผู้คนมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในทุก ๆ วัน ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์โสมแดงเกาหลีที่มีคุณภาพสูง การเก็บเกี่ยวแบบดั้งเดิม และการคัดสรรคุณภาพที่ดีที่สุด พร้อมทั้ง ความเชี่ยวชาญของ DKSH ในการขยายตลาดในเอเชียแปซิฟิคที่ประสบความสำเร็จ เราเชื่อมั่นว่าเรามีคู่ค้าที่เชื่อถือได้ ที่จะช่วยผลักดันวิสัยทัศน์ของเราในการสร้างความแข็งแกร่งทางการเติบโตในตลาดอาเซียน พร้อมการให้บริการโสมแดงเกาหลีคุณภาพสูงเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้คนในประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย”

Bijay Singh ประธานหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท DKSH กล่าวเสริมว่า “เรามุ่งมั่นในการเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตผู้คน และช่วยให้การบริการด้านสุขภาพสามารถเข้าถึงทุกคนได้ โดยความร่วมมือกับ Korea Ginseng Corporation จะช่วยส่งเสริมความมุ่งมั่นของเรา ในการเป็นพันธมิตรที่คู่ค้าให้ความเชื่อถือ และช่วยให้ผู้คนในเอเชียสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพคุณภาพสูงได้ ทั้งนี้ ถือเป็นเกียรติของเราอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมสนับสนุนพันธกิจของ แบรนด์ KGC และเรามุ่งมั่นอย่างยิ่งว่าจะสามารถขับเคลื่อนความเติบโตของธุรกิจ KGC ใน 3 ตลาดหลักในอาเซียน และสามารถก้าวสู่ความสำเร็จที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นร่วมกับคู่ค้าของเรา”

เกี่ยวกับ Korea Ginseng Corporation

Korea Ginseng Corporation ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2442 ในฐานะองค์การรัฐบาล โดยเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจ ในฐานะผู้ผลิตที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุด โดย KGC ให้บริการผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการที่หลากหลาย ผ่านการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด เพื่อให้ผู้คนทั่วโลกมีสุขภาพที่ดี และมีความสุขยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อที่สุด คือแบรนด์โสมแดงเกาหลี CheongKwanJang ซึ่งเป็นแบรนด์โสมอันดับหนึ่งของโลก (Euromonitor 2565) อีกทั้งยังมีแบรนด์ในเครือ KGC อื่น ๆ ได้แก่ Good Base, Koreselect และ Donginbi โดย KGC สามารถรักษามรดกและภูมิปัญญาแห่งความภาคภูมิใจได้อย่างประสบความสำเร็จ ด้วยโรงงานการผลิต พร้อมทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ล้ำสมัย KGC ยังคงดำเนินการเพื่อส่งเสริมความมุ่งมั่น และมุ่งหน้าสู่การขยายตลาดโดยอาศัยการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของโสมผ่านเทคโนโลยีที่นำสมัย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เข้าชมเว็บไซต์ https://kgc.co.kr/en/index.do

เกี่ยวกับ DKSH

DKSH มีวัตถุประสงค์หลักคือการเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตผู้คน เราได้ให้บริการด้านการขยายตลาดแก่ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกมายาวนานกว่า 150 ปี ภายใต้หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค หน่วยธุรกิจวัตถุดิบอุตสาหกรรม และหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการขยายตลาด เราให้บริการด้านการจัดหาวัตถุดิบ ข้อมูลการตลาด การตลาดและการขาย การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การกระจายสินค้าและการจัดส่ง รวมถึงบริการหลังการขาย บริษัทฯ ได้จดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange ดำเนินธุรกิจอยู่ใน 37 ประเทศ มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญ 32,600 คน โดยมียอดขายสุทธิในปี พ.ศ. 2565จำนวน 11.3 พันล้านฟรังก์สวิส หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ DKSH ทำการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมีผู้เชี่ยวชาญกว่า 7,990 ราย และมียอดขายสุทธิในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 5.6 พันล้านฟรังก์สวิส www.dksh.com/hec