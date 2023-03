ข่าวดี! สำหรับคนอยากออกรถใหม่ ในงาน “Bangkok International Motor Show 2023” ดาวน์ 0 บาท ผ่อน 0% นาน 6 เดือน แถมฟรีประกันอีกเพียบ จัดหมดทุกค่าย ทุกรุ่น ทุกราคา ที่บูธ JUST (C16)

JUST เดินหน้าเขย่าวงการยานยนต์อย่างต่อเนื่อง ภายหลังผลตอบรับที่ดีจากงาน “Motor Expo 2022” เมื่อปลายปีก่อน พร้อมยกบริการทั้งหมดที่มี นำทัพโดย JUST CAR แพลตฟอร์มตัวกลางซื้อ-ขายรถยนต์, JUST LOAN บริการสินเชื่อรถยนต์ครบวงจร พร้อมต่อยอดความสะดวก และครบครัน ด้วยการเปิดตัวบริการใหม่อย่าง JUST BROKER บริการนายหน้าประกัน ที่รวบรวมข้อเสนอสุดพิเศษจากบริษัทประกันทั้งหมด มาให้กับคุณ และ JUST SERVICE บริการดูแล-ซ่อมบำรุงรถยนต์ถึงที่ ด้วยรถ EV เปิดตัวพร้อมกันครั้งแรกในงาน “Bangkok International Motor Show 2023” นี้อีกด้วย นอกจากนี้ ทุกบริการของ JUST สามารถใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างแอปพลิเคชัน JUST ได้แล้ววันนี้ ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ ANDROID (App Store และ Play Store)

ดร.ษรัญพัฒน์ ทวีสิทธาพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท จัสท์ เปิดเผยว่า “รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ JUST ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมยานยนต์ “Bangkok International Motor Show 2023” โดยในปีนี้มีการรังสรรค์ภายใต้ Concept บูธ “JOYFUL IN THE JUST WORLD” ที่หากใครก้าวเข้ามาในบูธ JUST แล้ว จะได้รับรอยยิ้มกลับไปทุกคน ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มจากกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JUST ก็จะได้รับสิทธิร่วมสนุกทันที โดยรับประกันว่าทุกคนจะได้ของติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอน และอีกรอยยิ้ม เอาใจคนอยากออกรถใหม่ภายในงาน Bangkok International Motor Show 2023 นี้ หากยังมีรถคันเก่าอยู่ เอามาฝากขายกับบูธ JUST การันตีว่าจะได้ราคาดีกว่าไปขายที่ไหน ๆ แน่นอน พิเศษไปกว่านั้น หากรถสวย สภาพดีมีบวกเพิ่มจากราคาขายให้อีก สูงสุด 30,000 บาท” ดร.ษรัญพัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

ขายเสร็จ อยากออกรถใหม่ ไม่ว่ารถค่ายไหน รุ่นอะไร ราคาเท่าไหร่ JUST จัดไฟแนนซ์ให้หมดทุกบูธในงาน “Bangkok International Motor Show 2023” กับโปรโมชันออกรถ 0 บาท ผ่อน 0% นานถึง 6 เดือน แถมฟรี!

ประกันชั้น 1

ประกัน พ.ร.บ.

ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันคุ้มครองเครื่องยนต์

ฟรีค่าบริการต่อภาษีในปีถัดไป

ฟรีค่าแรงซ่อมบำรุง 3 ปี

ฟรีค่าแรงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

และถ้าหากรถของท่านเสีย เรามีบริการรถยกฟรีถึงที่ ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ หากท่านสนใจซื้อ-ขายรถแล้วไม่สะดวกมาที่งาน Bangkok International Motor Show 2023 ท่านสามารถเข้าใช้บริการของ JUST ได้ที่สาขามากกว่า 21 สาขา และจะได้รับข้อเสนอเดียวกับในงาน Motor Show ทันที (ระยะโปรโมชันตั้งแต่ 22 มีนาคม – 30 เมษายน 2566) *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์จำกัด ในฐานะประธานบอร์ดกลุ่มบริษัท จัสท์ กล่าวปิดท้ายว่า “ทุกบริการ และโปรโมชั่นทั้งหมดของ JUST ถูกออกแบบมาจากความต้องการของลูกค้าจริง ๆ หากใครสนใจอยากขายรถคันเก่า หรือออกรถคันใหม่ภายในงาน มาใช้บริการได้ที่บูธ JUST (C16) คุณจะได้รับข้อเสนอสุดพิเศษกว่าใคร ตามความตั้งใจในสโลแกนของเรา “ใครไม่ให้ JUST ให้”

งานนี้ห้ามพลาด!! พบกันที่บูธ JUST (C16) ณ IMPACT Challenger Hall 1 เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook : JUST CAR แพลตฟอร์มตัวกลางซื้อ-ขายรถยนต์ครบวงจร , Website : https://justcar.co.th/just , Line : @justcar หรือโทร 02-114-3928