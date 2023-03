โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy” Season 3 เดินทางมาถึงสนามที่ 3 แล้ว ซึ่งเป็นการคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นที่สนามพิชญ สเตเดี้ยม จังหวัดหนองบัวลำภู โดยกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดคัดเลือกสุดยอดเยาวชนไทย ที่มีทักษะในกีฬาฟุตบอล รับทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท และทุนซื้ออุปกรณ์กีฬาคนละ 8,000 บาท ในการคัดเลือกรอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเยาวชนชาย-หญิง อายุ 13-15 ปี (เกิดระหว่าง 1 ม.ค. 2550-31 ธ.ค. 2552)กว่า 300 คน ร่วมทดสอบฝีเท้า ในกิจกรรมช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก คุณกาญจนา อนันตสมบูรณ์ รองประธาน แผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นประธาน ร่วมด้วยโค้ชเก๋ วรชัย สุรินทร์ศิริรัฐ และ โค้ชตรี พัชรเมศร์ ธัญธนาสุขบพิธ ร่วมเปิดงาน

การทดสอบและคัดเลือก เป็นการทดสอบการเล่นเป็นทีม ความเข้าใจในเกม และการนำทักษะส่วนบุคคลมาใช้ในการเล่นร่วมกับผู้อื่น เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกในสนามคัดเลือกจังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่ 1.นาย อภินิรุตติ เหมวิพัฒน์ โรงเรียนพิชญบัณฑิต จังหวัดหนองบัวลำภู 2. ด.ช. ภัทรภูมิ ธนาภูดินันท์ โรงเรียนพิชญบัณฑิต จังหวัดหนองบัวลำภู 3. นาย ยศวัจน์ อัครพูนพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 จังหวัดขอนแก่น

โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy” เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับทักษะฟุตบอลเยาวชนไทยสู่มาตราฐานสากล และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีผ่านการออกกำลังกาย อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงพร้อมจะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่นของเยาวชนไทย และมอบโอกาสในการพัฒนาทักษะเพื่อสามารถก้าวเดินตามความฝันได้สำเร็จ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ @ktaxa-u15 หรือ โทร 095-347-1888 หรือ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง