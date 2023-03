กรุงเทพฯ (24 มีนาคม 2566) โครงการ “พาร์ค สีลม” (Park Silom) ผนึกความร่วมมือระหว่าง 3 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ “นายณ์ เอสเตท – ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล – สยามพิวรรธน์” นำประสบการณ์ระดับโลก ร่วมพัฒนาโครงการ Mixed-use ระดับพรีเมียม ความสูง 39 ชั้น บนพื้นที่ 6 ไร่ใจกลางถนนสีลม พร้อมรังสรรค์พื้นที่โครงการค้าปลีกกว่า 5 ชั้น ให้เป็น “Third Space Retail” แห่งใหม่ย่านสีลม ภายใต้คอนเซ็ปต์ Everyday Indulgence for New Breed City Living เชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ วัยทำงาน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูง ที่จะตอบโจทย์การใช้ชีวิตในเมืองรูปแบบใหม่ในทุกๆ วัน พร้อมเปิดให้บริการ Soft Opening เดือนมิถุนายน 2566 นี้

นางอรฤดี ณ ระนอง กรรมการ บริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์พีจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า “บริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งผนึกกำลังระหว่าง นายณ์ เอสเตท และ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาโครงการ “พาร์ค สีลม” เพื่อเป็นโครงการอาคารสำนักงานและร้านค้าเชิงพาณิชย์ระดับพรีเมียม ความสูง 39 ชั้น บนพื้นที่ 6 ไร่ ใจกลางถนนสีลม ภายใต้แนวคิด ‘New Breed of Silom’ ที่คำนึงถึงผู้คน ชุมชน และการใช้ชีวิตของทุกคนในย่านสีลม ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาผืนดินแห่งนี้ให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับคนเมือง เพื่อรองรับความต้องการของผู้คนที่หลากหลาย พร้อมเชื่อมต่อและเติมพลังให้กับชุมชนชาวสีลม “THE SYMBOL OF DYNAMISM”

“โดย “พาร์ค สีลม” ได้ลงนามร่วมกับบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำระดับโลก เพื่อเข้ามาดูแลในส่วนการพัฒนาพื้นที่ค้าปลีก และบริหารจัดการสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ (Retail Asset Management and Property Management) เพื่อสร้างประสบการณ์อันน่า ตื่นตาตื่นใจ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตคนเมืองและสร้างไลฟ์สไตล์แบบใหม่ของผู้คนที่ใช้ชีวิตในโครงการ “พาร์ค สีลม” และพื้นที่ใกล้เคียงในแต่ละวันได้อย่างสมดุล ทั้งการทำงาน ช้อปปิ้ง รวมถึงเป็นแหล่งนัดพบระหว่างวัน และหลังเวลางานอย่างมีสีสันแตกต่างไปจากเดิม โดยโครงการพร้อมเปิดให้บริการ Soft Opening ในเดือนมิถุนายน 2566 นี้”

นางสาวชนิสา แก้วเรือน Head of Corporate Strategy Group ผู้บริหารกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า “สยามพิวรรธน์ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ผู้นำความคิดสร้างสรรค์ (The Visionary ICON) มีความเป็นเลิศในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกที่เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก การเข้าร่วมผนึกกำลังในครั้งนี้ สยามพิวรรธน์จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในส่วนการบริหารพื้นที่ค้าปลีกครอบคลุมพื้นที่ชั้นล่าง 5 ชั้นของ “พาร์ค สีลม” ขนาด 9,300 ตร.ม. ตั้งเป้าพัฒนาให้เป็น “Third Space Retail” แห่งใหม่ย่านสีลม ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นสะดวกสบายเสมือนบ้าน แต่ครบครันเหมือนช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Everyday Indulgence for New Breed City Living” เชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ วัยทำงาน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูง ที่จะตอบโจทย์การใช้ชีวิตในเมืองรูปแบบใหม่ในทุกๆ วัน”

“จากการศึกษาธุรกิจค้าปลีกและพฤติกรรมของผู้บริโภคในพื้นที่สีลมและย่านละแวกใกล้เคียง ซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพสูง ศูนย์รวมขององค์กรชั้นนำ ทั้งสถาบันการเงิน องค์กรขนาดใหญ่ รวมถึงบริษัทข้ามชาติจำนวนมาก แวดล้อมไปด้วยผู้คนที่มีกำลังซื้อสูง เรามองเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจในการเติมเต็มช่องว่างตอบโจทย์การใช้ชีวิตของชาวสีลม โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการที่วางไว้ เรามุ่งไปยังกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ในย่านสีลมและสาทรที่มีกำลังซื้อสูง มีวิถีการใช้ชีวิตแบบคนเมือง ที่มีสมดุลชีวิตการทำงานที่ดี มีสีสันและความสนุกสนานกับชีวิต มีความใส่ใจดูแลตัวเองและสุขภาพที่ดี ส่วนกลุ่มเป้าหมายรองเป็น ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สีลมและสาทรที่มีกำลังซื้อสูง รวมถึงผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นประจำอาทิ ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลชั้นนำ ผู้ปกครองโรงเรียนชื่อดังในย่าน เป็นต้น มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบคนเมืองครอบครัวสมัยใหม่ มีกําลังการใช้จ่ายสูงมาก และมีรสนิยมอันดี”

“โดยภายในพื้นที่ค้าปลีกจะคัดสรรแบรนด์คุณภาพชั้นนำมากกว่า 80 แบรนด์ ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ แฟชั่น และโซน Wellness, Dining ศูนย์รวมความอร่อย รวบรวมคาเฟ่ ร้านกาแฟ บาร์แอนด์บิสโทร ร้านอาหารโดดเด่นและหลากหลาย ไปจนถึงร้านอาหารคอนเซ็ปต์ใหม่ๆ และพื้นที่แฮงเอาท์ที่ใหม่ในย่านสีลม, Food Market โซนซุปเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมียม เน้นสินค้าคุณภาพ ตลอดจนเปิดพื้นที่สำหรับแบรนด์ใหม่ๆ และพื้นที่รองรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ที่ต้องการบริหารเวลาระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตให้สมดุลเป็นทั้งแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งสังสรรค์ของบรรดาพนักงานออฟฟิศและนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ที่จะเดินทางมายังประเทศไทยหลังการเปิดประเทศอย่างคับคั่ง” นางสาวชนิสา กล่าว

สำหรับพื้นที่ค้าปลีกที่ครอบคลุม 5 ชั้น เริ่มที่ชั้นใต้ดินภายใต้คอนเซ็ปต์ “THE HELP & SERVICES” รวบรวมร้านค้าและบริการหลากหลายที่จะเป็นตัวช่วยและอำนวยความสะดวกให้กลุ่มลูกค้า ทั้งร้านเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง, บริการรับส่งพัสดุ ฯลฯ, ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหารชั้นนำต่างๆ ชั้น G แบ่งเป็นโซน “THE BALCONY” ร้านอาหาร Brunch ฟีลสบาย นั่งได้ตลอดวัน แหล่งรวมตัวของคนในย่านสีลม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและพบปะพูดคุยระหว่างวัน และโซน “THE CELLAR” แหล่งพบปะสังสรรค์หลังเลิกงาน ในบรรยากาศผ่อนคลาย และยังมี “SIVADON COURTYARD” พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่า 1 ไร่ด้านหน้าอาคาร ที่จะเป็นทั้ง “ปอดแห่งใหม่ของสีลม” เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และยังจะเป็นพื้นที่ที่เติมเต็มประสบการณ์ใหม่สู่ย่านสีลมด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อตอบโจทย์ผู้คนที่อาศัยโดยรอบ และกลุ่มเป้าหมายของพาร์ค สีลม

ตามด้วยชั้นล็อบบี้ โซน “THE LOBBY” รวบรวมคาเฟ่สุดชิค เพื่อเริ่มต้นวันใหม่ หรือเปลี่ยนบรรยากาศมาประชุมแบบไม่เป็นทางการสำหรับหนุ่มสาวออฟฟิศ และโซน “THE DINING ROOM” บริการอาหารเติมพลังกับร้านที่คัดสรรแล้ว สำหรับความต้องการในทุกๆ วัน ต่อด้วยโซน “THE DRESSING ROOM” ชั้น 2 รวบรวมร้านค้าแฟชั่น สินค้าเพื่อความงาม เครื่องสำอาง ฯลฯ และโซน “THE CLUBHOUSE & SPA” ชั้น 3 รวบรวมร้านค้า เกี่ยวกับความสวยความงาม การดูแลสุขภาพ เป็นต้น

“สยามพิวรรธน์ ในฐานะผู้พัฒนา World Class Destination และการสะสมองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม ธุรกิจสื่อสารการตลาด ตลอดจนธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ มั่นใจว่าจะสามารถเสริมคุณค่าและความสำเร็จ และปฏิวัติวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และรีเทลอีกครั้ง ด้วยการสร้าง one-of-a-kind retail experience ที่แตกต่างและโดดเด่นที่สุดในย่านสีลม” นางสาวชนิสา กล่าวทิ้งท้าย