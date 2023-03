ร้อนฉ่าท้าซัมเมอร์ 30 หนุ่มสาวซูปร้าฯ 2023 ปล่อยทีเด็ด โชว์หุ่นฟิตแอนด์เฟิร์ม กับชาเล้นท์สาดน้ำหน้าร้อน บอม-จีรวัฒน์ และ สแตมป์-เกศวริน คว้า SUPRA FACTOR ไปครอง

23 มีนาคม 2566 : กองประกวด ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ โดย บริษัท พอสสิเบิลดรีม 789 จำกัด จัดการประกวดรอบ Swimsuit Challenge by C2 Water ธีม SPORTY สุขภาพดีและสดใส ในบรรยากาศภายในงานที่อวบอวลไปด้วยความเริงร่า เร่าร้อน ผสมความชุ่มฉ่ำผู้ข้าประกวด และความสุขความสบายใจ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต ตามแนวคิดของเจนเนอเรชั่นใหม่ เหมาะกับหนุ่มสาวชาวซูปร้าฯ ที่กล้าจะแตกต่าง และโดดเด่นในแบบของตนเอง ณ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ จ.ปทุมธานี

สำหรับการประกวดรอบ Swimsuit Challenge by C2 Water มีคณะกรรมการที่มาร่วมตัดสิน ได้แก่ 3 เนชันแนล ไดเร็คเตอร์ ผู้ถือลิขสิทธิ์ วสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ, นายแพทย์ ปรัชญ์ พึ่งเจษฎา, แพทย์หญิง กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล, ภารณี จิตรกร และ ภูมิรัตน์ เลิศวิศิษฎ์ชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กองประกวดฯ, อาจารย์น้ำ สำนักบารมีคเณศ, เกียรติศักดิ์ เอี่ยมพุทธรักษ์ CEO น้ำดื่ม Miracle PI , ธัญรัศม์ จิรฐิติเกียรติ CEO น้ำดื่ม C2 water, ชุติมา อัศนีรดากร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีเด็นคัลเลอร์ (ประเทศไทย), Macro Lee Mister International 2018 และ Brand Ambassador คนแรกของ Tesslift, ไพศาล อ่าวสถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด, ฉัตรชัย เพียงอภิชาติ CEO แห่งบริษัท น้องฉัตร จำกัด, นันทวัน วรรณจุฑา 1st runner up Miss Supranational 2012 , แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง 1st runner up Miss Supranational 2022 และ Miss Supranational Thailand 2022 , ธีนฤปกร ม่วงไม้ Top10 Mister Supranational 2022 และ Mister Supranational Thailand 2022

กองประกวดฯ ได้เปิดตัว 30 หนุ่มสาวซูปร้าฯ 2023 ด้วย Swimsuit Walk เพื่อดูทักษะการเดินชุดว่าย ธีม SPORTY ว่าใครจะแพรวพราว มีแสงออร่าพุ่ง เรียกคะแนนได้มากกว่ากัน ตามด้วยชาเล้นท์สำคัญ ที่ผู้เข้าประกวดจะต้องใช้ทักษะของตนเองการถ่ายภาพ ในรอบ Portrait Shooting ชุดว่ายน้ำร่วมกับน้ำดื่มไร้ฉลาก C2 Warter ซึ่งระยะเวลาการถ่ายภาพจะถูกกำหนดโดย MST13 เฟิร์สหวัง-ภัทราพร และ MST27 ธ็อป-ณฐนน ผู้ชนะ SUPRA FACTOR ในรอบ Thai Soft Power Challenge ที่มีสิทธิ์พิเศษในการคุมเกมไว้ทั้งหมด โดยแบ่งเป็น 5 นาที 4 นาที และ 3 นาที โดย 1 นาทีแรก ผู้เข้าประกวดฯ จะต้องโพสต์ท่าถ่ายภาพร่วมกับโปรดักซ์น้ำดื่มไร้ฉลาก C2 Warter ในแบบของตัวเอง ส่วนนาทีถัดไปจะต้องเริ่มเปิดฝาขวด เพื่อโพสต์ถ่ายภาพในขณะดื่มน้ำ เพื่อตามหาช็อตภาพถ่ายที่ดีที่สุด ในบรรยากาศสนุกสนานและท้าทาย โดยชุดว่ายน้ำผู้ผญิงจาก IG : @Wannawear และชุดว่ายน้ำผู้ชายจาก IG : @Actiffmultibrandshop พร้อมทีมช่างหน้าผมจาก IG : @chat_cosmetics ที่ทำให้ลุคของเหล่าซูปร้าฯ 2023 สุดปังในชาเล้นท์นี้

จากนั้น กองประกวดฯ ได้ประกาศผลผู้ชนะรางวัล SUPRA FACTOR ในการแข่งขันรอบ Swimsuit Challenge Presented by C2 Water ฝ่ายชาย ได้แก่ MST26 บอม-จีรวัฒน์ เวชสกล และฝ่ายหญิง ได้แก่ MST08 สแตมป์-เกศวริน ศรีปิ่นเป้า คว้า SUPRA FACTOR ไปครอง

ทั้งนี้ กองประกวด Miss & Mister Supranational Thailand 2023 (มิส แอนด์ มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ 2023) เปิดให้แฟนๆ ผู้เข้าประกวด สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินผลการแข่งขันในรางวัล SUPRA FAN VOTE ที่จะทำให้ผู้เข้าประกวด 8 คนสุดท้ายเข้ารอบโดยอัตโนมัติในรอบ Final Competition วันที่ 4 เมษายน 2566 และผู้เข้าประกวดจะได้รับเงินรางวัลพิเศษ ฝ่ายหญิง 10,000 บาท และฝ่ายชาย 10,000 บาท จากการโหวตผ่าน SMS พิมพ์ MST ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวด ส่งมายังหมายเลขที่ให้บริการ หมายเลข 4141222 จำนวน 20 บาท ได้รับ 1 คะแนน, หมายเลข 4141059 จำนวน 59 บาท ได้รับ 3 คะแนน, และหมายเลข 4141089 จำนวน 89 บาท ได้รับ 5 คะแนน และการโหวตผ่านทาง LINE Official Account ด้วยการแอดไลน์ @supra.th คลิกเลือกเข้าสู่ “SHOP NOW” ในสินค้า เลือกโหวตให้คนที่คุณเชียร์ พร้อมใส่จำนวนโหวต และกดชำระเงิน สามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 18.00 น.

สามารถติดตาม LIVE STEAMING ครั้งต่อไปบน Facebook Page : Supranational Thailand ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคมนี้ กับไฮไลท์แห่งปี ที่เชื่อว่าทุกๆ คนกาลังรอคอยกันอย่างแน่นอนใน จับตาดูให้ดีกับ Model Challenge Presented by Muse by Metinee โดยมีตัวแม่แห่งวงการนางแบบ ลูกเกด-เมทินี มาคุมด้วยตัวเองกับมือ ที่คาดว่าจะได้เห็นรันเวย์ลุกเป็นไฟอย่างแน่นอน

การประกวดรอบตัดสิน FINAL COMPETITION NIGHT หน้าประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของ Miss & Mister Supranational Thailand (มิส แอนด์ มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ 2023) จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ณ ULTRA ARENA HALL at SHOW DC เพื่อเฟ้นหาสุดยอดตัวแทนทั้งหญิงและชาย ที่มีความมุ่งมั่น มีใจรักในการส่งต่อเรื่องราวดีๆ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคม พร้อมพัฒนาศักยภาพให้ถึงขีดสุด เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไปคว้าชัยชนะที่ประเทศโปแลนด์ ต่อไป

ติดตามความเข้มข้น สนุกสนาน และความงดงามอลังการ รวมถึงศักยภาพของผู้เข้าประกวดแต่ละคน พร้อมสัมผัสถึงตัวตน ความสามารถ จากกิจกรรมของกองประกวดฯ ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เพื่อเฟ้นหาตัวแทนของประเทศไปคว้าชัยชนะที่ประเทศโปแลนด์ ได้ที่ Facebook Page : Supranational Thailand, Instagram : @supranationalthailand, TikTok : @supra.th