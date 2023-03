ฟาดได้ฟาด โมเดลตัวแม่ “ลูกเกด-เมทินี” เทรนนิ่ง 30 หนุ่มสาวซูปร้าฯ 2023

โชว์ท่ายากทรงตัวบนดอลลี่ ชวนลุ้นรอบตัดสิน 4 เม.ย.นี้

ต๋อง-ชัยธวัช และ เบล-สุภัทรา คว้า SUPRA FACTOR โดนใจกรรมการที่สุด

25 มีนาคม 2566 : กองประกวด ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ โดย บริษัท พอสสิเบิลดรีม 789 จำกัด จัดการประกวดรอบ Model Challenge l Muse by Metinee ไฮไลท์แห่งปี ที่ทุกคนรอคอย ณ กรีนสเปซ โชว์ ดีซี กรุงเทพฯ

สำหรับการประกวดรอบ Model Challenge l Muse by Metinee แบบเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 Fashion Video โดยผู้เข้าประกวดแต่ละคนจะต้องทรงตัวบนกล้องดอลลี่ แล้วโพสต์ท่าถ่ายแฟชั่น ขณะที่กล้องกำลังเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา เรียกได้ว่าเป็นชาเล้นท์สุดท้าทายของผู้เข้าประกวด และช่วงที่ 2 Runway Walk ผู้เข้าประกวดจะต้องถ่ายขณะเดินบนรันเวย์ยาว 30 เมตร ทั้งไปและกลับรวมกว่า 60 เมตร เรียกได้ว่าให้พื้นที่เดินกันแบบสับๆ เป็นโอกาสที่ผู้เข้าประกวดจะได้โชว์ทักษะอย่างเต็มที่ เพื่อดูว่าใครจะสามารถทำได้ดีที่สุดบนรันเวย์

การประกวดรอบ Model Challenge l Muse by Metinee มีคณะกรรมการที่มาร่วมตัดสิน ได้แก่ 2 เนชันแนล ไดเร็คเตอร์ ผู้ถือลิขสิทธิ์ วสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ, แพทย์หญิง กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล, เกียรติศักดิ์ เอี่ยมพุทธรักษ์ CEO น้ำดื่ม Miracle PI, ธัญรัศม์ จิรฐิติเกียรติ CEO น้ำดื่ม C2 water, อาจารย์น้ำ สำนักบารมีคเณศ, ชุติมา อัศนีรดากร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีเด็นคัลเลอร์ (ประเทศไทย), Macro Lee มิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2018 และ Brand Ambassador คนแรกของแบรนด์ Tesslift, นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล CEO Mediya Professional Wellness Training Institute, เมทินี กิ่งโพยม Runway Coach and Founder Muse by Metinee, ไพศาล อ่าวสถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด, ธีนฤปกร ม่วงไม้ Top10 Mister Supranational 2022 และ Mister Supranational Thailand 2022 พร้อมด้วยซูปร้าฯ กูรู ที่มาร่วมงานกันอย่างคึกคัก

การประกวดรอบนี้ ได้มีอีกหนึ่งชาเล้นท์สุดท้าทายกับการประกาศรางวัล SUPRA FACTOR โดยมี MST26 บอม-จีรวัฒน์ เวชสกล และ MST08 สแตมป์-เกศวริน ศรีปิ่นเป้า ผู้ชนะ SUPRA FACTOR ครั้งที่ผ่านมา มีสิทธิในการคุมเกม ด้วยการสั่งให้กล้อง “หยุด” หรือ “ไปต่อ” ทำให้ชาเล้นท์นี้ ท้าทายในทุกวินาที โดยมีตัวแม่แห่งวงการโมเดล เมทินี กิ่งโพยม มาคุมด้วยตัวเอง พร้อมขึ้นดอลลี่โชว์ความเป็นมืออาชีพ เรียกได้ว่าจริตแบบตัวแม่ของจริงมาอยู่ตรงนี้แล้ว โดยผู้ชนะรางวัล SUPRA FACTOR ในการแข่งขันรอบ Model Challenge l Muse by Metinee ฝ่ายชาย ได้แก่ MST30 ต๋อง-ชัยธวัช ไพศาลศิริ และฝ่ายหญิง ได้แก่ MST15 เบล-สุภัทรา แจ้งสุข คว้า SUPRA FACTOR ไปครอง

ทั้งนี้ กองประกวด Miss & Mister Supranational Thailand 2023 (มิส แอนด์ มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ 2023) เปิดให้แฟนๆ ผู้เข้าประกวด สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินผลการแข่งขันในรางวัล SUPRA FAN VOTE ที่จะทำให้ผู้เข้าประกวด 8 คนสุดท้ายเข้ารอบโดยอัตโนมัติในรอบ Final Competition วันที่ 4 เมษายน 2566 และผู้เข้าประกวดจะได้รับเงินรางวัลพิเศษ ฝ่ายหญิง 10,000 บาท และฝ่ายชาย 10,000 บาท

จากการโหวตผ่าน SMS พิมพ์ MST ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวด ส่งมายังหมายเลขที่ให้บริการ หมายเลข 4141222 จำนวน 20 บาท ได้รับ 1 คะแนน, หมายเลข 4141059 จำนวน 59 บาท ได้รับ 3 คะแนน, และหมายเลข 4141089 จำนวน 89 บาท ได้รับ 5 คะแนน และการโหวตผ่านทาง LINE Official Account ด้วยการแอดไลน์ @supra.th คลิกเลือกเข้าสู่ “SHOP NOW” ในสินค้า เลือกโหวตให้คนที่คุณเชียร์ พร้อมใส่จำนวนโหวต และกดชำระเงิน สามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 18.00 น.

สามารถติดตาม LIVE STEAMING ครั้งต่อไปบน Facebook Page : Supranational Thailand เพราะกองประกวดยังมีกิจกรรม SUPRA CHAT หรือ Speech Challenge เป็นการนั่งพูดคุยกับพิธีกร ตอบคำถาม เพื่อดูทัศนคติและบุคลิกภาพ ในเร็วๆ นี้

การประกวดรอบตัดสิน FINAL COMPETITION NIGHT หน้าประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของ Miss & Mister Supranational Thailand (มิส แอนด์ มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ 2023) จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ณ อัลตร้า อารีน่า ฮอลล์ ชั้น 6 โชว์ ดีซี เพื่อเฟ้นหาสุดยอดตัวแทนทั้งหญิงและชาย ที่มีความมุ่งมั่น มีใจรักในการส่งต่อเรื่องราวดีๆ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคม พร้อมพัฒนาศักยภาพให้ถึงขีดสุด เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไปคว้าชัยชนะที่ประเทศโปแลนด์

ติดตามความเข้มข้น สนุกสนาน และความงดงามอลังการ รวมถึงศักยภาพของผู้เข้าประกวดแต่ละคน พร้อมสัมผัสถึงตัวตน ความสามารถ จากกิจกรรมของกองประกวดฯ ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เพื่อเฟ้นหาตัวแทนของประเทศไปคว้าชัยชนะที่ประเทศโปแลนด์ ได้ที่ Facebook Page : Supranational Thailand, Instagram : @supranationalthailand, TikTok : @supra.th