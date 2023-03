กลับมาอีกครั้ง POP OF JAPAN ครั้งที่ 8 ฟอร์จูนทาวน์ ผนึกกำลัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จัดเทศกาลญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ต้อนรับซัมเมอร์ พร้อมพาเหล่าโอตะเข้าสู่โลกอนิเมะ

ในงาน POP OF JAPAN#8 X ART & MARKET SPU : THE ART MATSURI

1 – 2 เมษายนนี้

29 มีนาคม 2566, กรุงเทพฯ – ฟอร์จูนทาวน์ (Fortune Town) ศูนย์รวมไอทีและไลฟ์สไตล์ชั้นนำย่าน รัชดา-พระราม 9 ภายใต้บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเทศกาลญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ต้อนรับซัมเมอร์ ในงาน POP OF JAPAN#8 X ART & MARKET SPU : The Art Matsuri ชวนเหล่าโอตะมาร้อง เล่น เต้น คอส ส่งเสียงเชียร์กับการประกวด Anisong Contest & Cosplay Contest สัมผัสบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมการออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลงานการสร้างสรรค์ จากนักศึกษา คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในงาน POP OF JAPAN#8 X ART & MARKET SPU : The Art Matsuri งานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1-2 เมษายน 2566 ลานฟอร์จูนสตรีท ฟอร์จูนทาวน์ รัชดา-พระราม9

กลับมาครั้งใหม่จัดใหญ่กว่าเดิม พร้อมพาเหล่าโอตะเข้าสู่โลกอนิเมะ รวมสุดยอดความเป็นญี่ปุ่นภายใต้คอนเซปต์ The Art Matsuri จัดเต็มกับกิจกรรมสำหรับชาวป๊อป และ พร้อมเอาใจสายอาร์ต กับการเปิดพื้นที่ให้น้องๆ คณะดิจิทัลมีเดีย จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ และพบกับการออกบูธจำหน่ายสินค้าผลงานการสร้างสรรค์ ของน้อง ๆ และภายในงานจะได้ใกล้ชิดกับ คอสเพลย์เกสต์ระดับตัวท็อปของประเทศไทยอย่าง คุณ Katto ผู้เคยคว้ารางวัลจากเวทีโลก และคุณ Jasper Z ตัวแทนคอสเพลย์ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน World Cosplay Summit ที่จังหวัดนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น พร้อมจัดเต็มความสนุกเต็มรูปแบบบนเวทีกับโชว์ Cover Dance พร้อมชมมินิคอนเสิร์ต Anisong สุดมัน และโชว์สุดพิเศษ จากเหล่าสุดยอดศิลปินของบรรดาสาว ๆ เหล่า IDOL ที่จะมาแจกความน่ารัก สดใส อาทิ Castella, Umeshu, Miruku, Terashi ฯลฯ จัดเต็มกับการแข่งขัน Anisong Contest & Cosplay Contest พร้อมเงินรางวัลทุนการศึกษารวม 30,000 บาท

สามารถใกล้ชิดแบบ Exclusive Meet & Greet กับทุกวงได้ ตลอดสองวันเต็ม!! เข้าชมงานได้ฟรีตลอดงาน วันที่ 1 – 2 เมษายน 2566 ลานฟอร์จูนสตรีท ฟอร์จูนทาวน์ รัชดา พระราม9

ติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.fortunetown.co.th

เกี่ยวกับฟอร์จูนทาวน์

ฟอร์จูนทาวน์ ก่อตั้งเมื่อปี 2542 เป็นศูนย์รวมร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายด้านไอที อุปกรณ์ดิจิตอล และประเภทอื่นๆ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย บนทำเลศักยภาพ ที่ถือเป็นศูนย์กลางธุรกิจ CBD ในย่านรัชดา-พระราม 9 ภายใต้คอนเซปต์ “ไอทีไลฟ์สไตล์มอลล์” ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที กล้อง เครื่องเสียง ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม สถาบันการศึกษา ของเล่นของสะสม รวมกว่า 400 ร้านค้า ที่พร้อมตอบสนองกับทุกไลฟ์สไตล์ ซึ่งมีการจัดหมวดหมู่ประเภทร้านค้าไว้ 3 ประเภท คือ ไอทีมอลล์ ไลฟ์สไตล์มอลล์ และ ฟู้ดมอลล์ ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ยังมุ่งสร้างพัฒนาการทางด้านความยั่งยืน โดยได้รับรางวัลการันตีถึงคุณภาพการบริหารจัดการประสิทธิการการใช้พลังงาน จากกระทรวงพลังงาน มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้แล้วศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ยังมีรูปแบบอาคารเป็นแบบมิกซ์ยูส ซึ่งประกอบด้วย โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนกรุงเทพ อาคารสำนักงาน และ โลตัสซุปเปอร์มาร์เก็ต ภายใต้เครือบริษัทซี พี แลนด์ จำกัด (มหาชน) ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.fortunetown.co.th

เกี่ยวกับบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ซี.พี.แลนด์ หรือ CP LAND ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจที่พักอาศัย บ้าน คอนโดมิเนียม 2. ธุรกิจอาคารสำนักงาน (ส่วนกลางและภูมิภาค) 3. ธุรกิจโรงแรม 4. ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม 5. ธุรกิจบริหารอาคาร 6. ธุรกิจพลังงาน 7. ศูนย์ประชุมไคซ์ – KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.cpland.co.th/home

ขอขอบพระคุณในการอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

คุณชุตินันท์ รวมพลังเอก (ชุ) M: 095-365-2664 E: Chutinan@cpland.co.th

คุณธนพล ตั้งสิริสุธีกุล (เจ) M: 065-054-2959 E: Thanapol@cpland.co.th