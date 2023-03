กรุงเทพ – ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ธนาคารพันธมิตรเพียงรายเดียวของมิชลิน ไกด์ จับมือร่วมมือกับเชฟ ชุมพล แจ้งไพร เชฟมิชลิน 2 ดาว จัดดินเนอร์อาหารไทยต้นตำรับ ในแบบฉบับไฟน์ไดนิ่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้าซิตี้เวลธ์ เซ็กเมนต์จำนวน 60 ท่าน เชฟได้รังสรรค์เมนูอาหารไทยดั้งเดิม ผ่านการนำเสนอที่แปลกใหม่ และใช้เพียงวัตถุดิบที่ดีที่สุด พร้อมมอบประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนให้กับแขกที่เข้าร่วมงาน

อาหารค่ำทั้ง 5 คอร์สจัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของธนาคารในการส่งเสริมความยั่งยืน ส่วนประกอบในแต่ละจานมีที่มาจากชุมชนท้องถิ่นและผสมผสานรสชาติ เนื้อสัมผัส และกลิ่นของอาหารไทยดั้งเดิมเข้ากับเทคนิคการปรุงอาหารสมัยใหม่ อาหารค่ำที่จัดแบบเอ็กซ์คลูซีฟนี้จัดขึ้นที่ห้องเพนต์เฮาส์ ยูโอบี พลาซา กรุงเทพ เพื่อมอบบรรยากาศที่หรูหราแต่เป็นกันเองสำหรับลูกค้าซิตี้เวลธ์ เซ็กเมนต์โดยเฉพาะ

คุณตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ธนาคารยูโอบี มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความยั่งยืนในทุกแง่มุมในธุรกิจของธนาคาร และงานนี้เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มอบประสบการณ์สุดพิเศษนี้สำหรับลูกค้าซิตี้เวลธ์ เซ็กเมนต์โดยร่วมมือกับเชฟชุมพล แจ้งไพร เพื่อแสดงถึงความพิเศษสุดยอดของอาหารไทยและความยั่งยืน”

เชฟชุมพล แจ้งไพร กล่าวเสริมว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ในการจัดงานเลี้ยงต้อนรับลูกค้าผู้ทรงเกียรติ และรังสรรค์เมนูที่ไม่เพียงแต่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ แต่ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม เราหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมอาหารหันมาให้ความสนใจกับการสร้างสรรค์อาหารสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น”

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา): คุณศุภชัย บุริสตระะกูล, คุณยุทธชัย เตยะราชกุล Head of Personal Financial Services, คุณตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่, เชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟมิชลิน 2 ดาว,

คุณวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล Head of Retail and Brand, คุณนิดา บุริสตระกูล, คุณนาคร วรกานนท์ Head of Sales and Distribution