ดีป้า จัด Roadshow บุก! มหาวิทยาลัย 6 ภูมิภาค

นำทัพให้ความรู้จากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง

ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามหลังจากเปิดตัวโครงการ CONNEXION แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ (www.depaconnexion.com) ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแก่คนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมต่อการประกอบอาชีพใหม่ในยุคดิจิทัลที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ชไทย อย่างคอนเทนต์ครีเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์

ซึ่งช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทางโครงการได้เดินหน้าจัดกิจกรรม Roadshow พาเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง บุกให้ความรู้ในหลักสูตรแบบจัดเต็ม ตามมหาวิทยาลัยทั้ง 6 ภูมิภาคทั่วไทย โดยประเดิมภาคใต้เป็นภาคแรก ที่คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำทีมโดย คุณตั้ม ศุภกิตติ์ อูปคำ เจ้าของเพจ “Thomas Tom” ซึ่งมีผู้ติดตามบน Application Tiktok กว่า 1.1 ล้านคน ที่มีจุดเริ่มต้นจากการตั้งกล้องถ่ายตัวเองสวมบทบาทต่างๆ ที่มีความตลก และการใส่สำเนียงใต้ โดยได้ถ่ายทอดประสบการณ์ และเทคนิคในการผลิต Content อาทิ 3K Techniques (Know Your Strength, Know Your Passion และ Know Your Happiness) โดยกลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วม Workshop ได้ระดมความคิด และจัดทำ Digital Content ด้วยไอเดียที่สร้างสรรค์ ผ่านเทคนิคที่ได้รับการถ่ายทอดในช่วงแรก โดยมีการคัดเลือกผลงานที่โดดเด่น และมอบรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจในการทำผลงานต่อไป

ต่อด้วยภาคกลาง ที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำทีมโดย คุณชง สิรภพ ระยามาศ เจ้าของเพจ “chong nom” ซึ่งมีผู้ติดตามบน Application Facebook กว่า 1 ล้านคน ที่มีจุดเริ่มต้นจากการทำคลิปวิดีโอสนุก ๆ ร่วมกับเพื่อนให้เพื่อนดูขำ ๆ เกี่ยวกับชีวิตมหาวิทยาลัยจนสุดท้ายเพื่อนบอกให้ลองเปิดเพจ ซึ่งมีเอกลักษณ์ในการทำคอนเทนต์ที่โดดเด่น โดยไม่มีการใช้ภาษาในการพูด เลยทำให้คอนเทนต์นั้นไม่มีกำแพงทางภาษาและมีผู้ชมจากหลากหลายประเทศ กับการทำกิจวัตรประจำวันแล้วมาทำให้สิ่งธรรมดา ๆ มันดูไม่ธรรมดามากขึ้น แต่สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ การสร้างคอนเทนต์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและสร้างพลังบวกให้คนดู โดยได้ถ่ายทอดประสบการณ์ และเทคนิคในการผลิต Content ด้านการโฆษณาสินค้าจากทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

ส่วน ภาคตะวันออก ได้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคุณโปแปง ณัฏฐ์ฤทัย อุดมพัฒน์วรโชติ เจ้าของช่อง TikTok jessicaqueennnn ซึ่งหลายคนจะคุ้นหน้าคุ้นตาจากคอนเทนต์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของครอบครัว และผลงานเพลง “มั่นมากแม่” ที่ทำร่วมกับ TikTok มาถ่ายทอดทักษะการแสดงที่เรียนมา มาต่อยอดสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้มากกว่าคอนเทนต์ จนเกิดไวรัลยอดฮิต รวมถึงแนวทางการทำคอนเทนต์ต่างๆไม่ให้ซ้ำจำเจ ให้ผ่านช่วงเวลาที่หมด Passion จนไปถึงขั้นตอนการทำงานร่วมกับแบรนด์อีกด้วย

ภาคต่อมาเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย คุณฮาย พิชญ์พิสิฐฎ์เสฎ โชคชัย เจ้าของช่องยูทูป HAISEOUL CHANNEL เจ้าของคอนเทนต์แยกร่าง ตัวแม่แห่งวงการลิปซิงค์ ที่มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การสร้างคอนเทนต์แบบคนเดียวก็เฟี้ยวได้ ทำได้ทุกอย่าง รับบททุกหน้าที่แต่คอนเทนต์ดีๆก็เกิดขึ้นได้ และกลายเป็นไวรัลในหลากหลายคอนเทนต์ หรือเมื่อได้รับโจทย์จากแบรนด์ จะมีวิธีการตีโจทย์จากลูกค้าอย่างไรให้แตก และตบท้ายแนวคิดดีๆให้กับมือใหม่ด้วยว่า “ถ้ามีสิ่งที่อยากจะทำ ให้ลงมือทำ สุดท้ายถึงจะเห็นผล”

ตามกันมาที่ ภาคตะวันตก จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำทีมโดย คุณปาร์ตี้ วัชรพล นนท์ภักดี เจ้าของเพจ “นักพากย์ฟีลกู้ด” เจ้าของเสียงนุ่มนวลแต่แฝงด้วยคอนเทนต์เรียกเสียงฮา ที่มาเผยแนวทางทำคอนเทนต์สู่ความสำเร็จ จนมีผู้ติดตามอย่างทุกวันนี้ได้อย่างไร รวมถึงสอนทำคอนเทนต์ที่ใช้เสียงเรียกความสนใจจากผู้ชม พร้อมเคล็ดลับการคิดคอนเทนต์ให้แบรนด์ และการรับมือกับเครื่องมือโซเชี่ยลมีเดีย โดยเปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาได้ทำ Workshop ลองคิดไอเดียแบบสดๆอีกด้วย

และจะไปปิดท้ายกิจกรรม Roadshow กันที่ภาคเหนือ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำทีมโดยคุณติ๊ก พีรวัส กันธา เจ้าของเพจ “อ้ายติ๊ก บะดาย” ที่เตรียมนำประสบการณ์ มาถ่ายทอดเทคนิคพิเศษให้น้องๆนักศึกษาให้เรียนรู้อย่างเต็มที่ รับรองว่าสนุกไม่แพ้ภาคอื่นๆอย่างแน่นอน

สำหรับผู้ที่สนใจ Digital Content Creators และ Digital Influencers สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line official :@depaconnexion

หรือ ติดตามข่าวสารและรายละเอียดของโครงการ CONNEXION ได้ใน 3 ช่องทางคือ

Website: www.depaconnexion.com Facebook:

depaCONNEXION LINE OA:

@depaconnexion

ข้อมูลกิจกรรม Roadshow

Roadshow ภาคใต้

วันที่ : 14 มีนาคม 2566

สถานที่ : คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วิทยากร : คุณตั้ม ศุภกิตติ์ อูปคำ เจ้าของเพจ “Thomas Tom”

Roadshow ภาคกลาง

วันที่ : 17 มีนาคม 2566

สถานที่ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิทยากร : คุณชง สิรภพ ระยามาศ เจ้าของเพจ “chong nom”

Roadshow ภาคตะวันออก

วันที่ : 20 มีนาคม 2566

สถานที่ : มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยากร : คุณโปแปง ณัฏฐ์ฤทัย อุดมพัฒน์วรโชติ เจ้าของช่อง TikTok jessicaqueennnn

Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ : 22 มีนาคม 2566

สถานที่ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากร : คุณฮาย พิชญ์พิสิฐฎ์เสฎ โชคชัย เจ้าของช่องยูทูป HAISEOUL CHANNEL

Roadshow ภาคตะวันตก

วันที่ : 24 มีนาคม 2566

สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วิทยากร : คุณปาร์ตี้ วัชรพล นนท์ภักดี เจ้าของเพจ “นักพากย์ฟีลกู้ด”

Roadshow ภาคเหนือ

วันที่ : 20 มิถุนายน 2566

สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิทยากร : คุณติ๊ก พีรวัส กันธา เจ้าของเพจ “อ้ายติ๊ก บะดาย”