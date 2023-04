“พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2023: Plastic & Rubber Thailand 2023” งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักร และวัตถุดิบ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกและยาง แบบครบวงจร ในประเทศไทย จัดโดย “อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย” เผยกระแสตอบรับจากผู้ผลิต ผู้จัดแสดงสินค้าและผู้ซื้อ เดินหน้าจับมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกและยางของไทย ยกระดับสู่การผลิตแห่งความยั่งยืน พบกันที่งานจัดขึ้นวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2566 ณ ไบเทค บางนา

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าอันดับหนึ่งของโลก จัดงานแสดงสินค้าที่มีชื่อเสียงมากกว่า 450 งาน ใน 30 ประเทศ และนำพาผู้ซื้อและผู้ขายกว่า 15 อุตสาหกรรมทั่วโลกได้มาพบปะเจรจาธุรกิจ เปิดเผยว่า เดินหน้าอย่างเต็มกำลังในการจัดงาน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2023: Plastic & Rubber Thailand 2023” งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรและวัตถุดิบ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกและยางแบบครบวงจร ในประเทศไทย ด้วยแนวคิดเพื่อส่งเสริมและยกระดับกระบวนการผลิต สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน และลดมลพิษในกระบวนการผลิต เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบรับแนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียว (บีซีจี โมเดล) สู่การผลิตแห่งความยั่งยืน (Sustainable Plastics) นำทัพเดินสายเชิญชวนผู้ผลิต และ ผู้ประกอบการ โดยคาดว่าจะมี นักอุตสาหกรรมด้านพลาสติกและยาง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 40,000 คน เข้าชมงาน อาทิ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ เครื่องมือทางการเกษตร อุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือทางการแพทย์ และชิ้นส่วนในอากาศยาน พร้อมนัดหมายให้เกิดการเจรจาธุรกิจ ภายในงาน

ผู้เข้าชมงานสามารถพบกับพื้นที่กิจกรรม DIGITALIZING AND DECARBONIZING ECOSYSTEM โดย บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มพันธมิตร ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาศักยภาพและเร่งผลักดันการลดคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ภายใต้แนวคิด “Drive SUSTAINABILITY in Manufacturing by DIGITALIZING AND DECARBONIZING for Plastic Industry” และ TDIA Pavilion พื้นที่จัดแสดงพิเศษ ที่รวบรวมเทคโนโลยีทางด้านแม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง จากผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้นำเข้าอุปกณ์ ชิ้นส่วนประกอบที่เกี่ยวกับแม่พิมพ์ มาร่วมแสดงศักยภาพ และการให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ จนถึงกระบวนการผลิต เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม ตอบรับการเติบโตของตลาดในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องมือทางการแพทย์ และชิ้นส่วนในอากาศยาน

นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ “เทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรมการผลิต” (Bioplastics and Application) โดย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA) “การผสมผสานเทคโนโลยีชีวภาพกับวัสดุคอมโพสิท และการใช้ในงานโครงสร้างเพื่อความยั่งยืน” โดย สมาคมไทยคอมโพสิท “อุตสาหกรรมยางเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน (Rubber Industry for Circular Economy) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ “แนวโน้มอุตสาหกรรมโพลิเมอร์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและความยั่งยืนของโลก” และ “การพัฒนาสูตรยาง ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต” (Developing Rubber Formulas : Now and Future Trends) โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ร่วมกับ สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย (PST) เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมอัพเดท ไม่ตกเทรนด์พลาสติกยุคใหม่ ได้ที่งาน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2023: Plastic & Rubber Thailand 2023” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยจัดแสดงงานร่วมกับงานอินเตอร์แมค งานแสดงศักยภาพของเทคโนโลยีและเครื่องจักรเพื่อการผลิต และงานซับคอน ไทยแลนด์ ซึ่งรวบรวมผู้รับช่วงการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

ลงทะเบียนล่วงหน้า หรือ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.plasticrubberthailand.com