ริบลีส์ บีลีฟ อิท ออร์ น็อท และ ศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา ภายใต้การบริหารงานของ ไมเนอร์ กรุ๊ป เปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยเครื่องเล่นสุดสยองในรอบ 28 ปี ทุ่มทุนสร้างกว่า 20 ล้านบาท เนรมิตพื้นที่กว่า 1,200 ตรม. ให้เป็นโรงพยาบาลร้างสุดหลอนแห่งแรกในประเทศไทย ติด 1 ใน 5 โรงพยาบาลหลอนสุดเฮี้ยนของโลก ลำดับที่ 8

นำทีมโดย คุณไมคา ตามไท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ และคุณลลิตา วิมลพันธุ์ ผู้จัดการใหญ่ศูนย์ฯ ร่วมเปิดตัวเครื่องเล่นใหม่สุดอลังการที่งาน “Grand Opening the Horror Hospital” ณ ศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า เมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา

ภายในงานยังมีโชว์พิเศษ Scariest B-Boy Dance Show จากทีมนักแสดง ของ Ripley’s Believe It or Not! Pattaya พร้อมด้วยศิลปินนักแสดง และยูทูบเบอร์ชื่อดัง อาทิ โอบ-โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์ , กรีน-อัษฏาพร สิริวัฒน์ธนกุล และ บี้ เดอะสการ์ ร่วมเปิดประสบการณ์ความหลอน ขนหัวลุก ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมสนุกในครั้งนี้

นอกจากโซน Horror Hospital ที่กระตุกความหลอนครั้งใหม่ ยังมีพิพิธภัณฑ์และเครื่องเล่นสุดฮอตที่จะชวนให้คุณระทึกหัวใจอีกมากมาย อาทิ Ripley’s Haunted Adventure โกดังผีสิงสุดสยองที่สร้างมากจากเรื่องจริงของโรงงานเก็บโรงศพของพี่น้องตระกูล GRIMSBY & STREAPER , Infinity Maze Challenge กระจกเขาวงกต 16 ห้องที่จะนำคุณเข้าสู่โลกของสีสันและห้องกระจกสุดมหัศจรรย์ , Scream and Scary in the Dark และ ตื่นเต้นเร้าใจกับ Ripley’s Moving Theater 9DX โรงภาพยนตร์ทะลุมิติเหมือนได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริง

พร้อมท้าเหล่าผู้กล้ามาพิสูจน์ความหลอนระทึกเป็นสองเท่ากับกิจกรรม “Horror Hospital World’s Scariest Social Contest” รีวิวหลอน กับ โรงพยาบาลสุดเฮี้ยน 1 ใน 5 ของโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นนักรีวิวมืออาชีพ หรือ มือสมัครเล่น เพียงมีผู้ติดตาม Follower 50,000 ขึ้นไปบนแพลตฟอร์มใดๆก็ได้ อาทิ Facebook , TikTok และ Youtube ขอเพียงแค่คุณกล้า สมัครเข้าร่วมกิจกรรมท้าพิสูจน์ความหลอนเครื่องเล่นใหม่สุดสยอง รีวิวให้สุดจนคนดูต้องกรี๊ด เพียงเท่านี้มีสิทธิ์ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 1 แสนบาท!!! เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 มีนาคม – 20 เมษายน 2566 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และ ประกาศผลผู้ชนะในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

สัมผัสความหลอน พิสูจน์ความกล้าของคุณไปกับเราได้ตั้งแต่วันนี้ บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า เวลา 11:30 – 22:30 น. อย่าคิดว่าแน่จนกว่าคุณจะได้มาลอง!!!