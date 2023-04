อิ่มอร่อยกับอาหารสตรีทฟู้ดทั่วกรุงกว่า 50 ร้านดัง ในงาน “THE MALL สะ-ตรีท-ฟู้ด มาร์เก็ต” ที่เดอะมอลล์ บางแค

เดอะมอลล์ เอาใจสายสตรีทฟู้ดเลิฟเวอร์ จัดงาน “THE MALL สะ-ตรีท-ฟู้ด มาร์เก็ต” ยกขบวนร้านสตรีทฟู้ดอร่อยเด็ด ทั้งอาหารคาว – หวาน และเครื่องดื่มกว่า 50 ร้านดังรอบกรุง อร่อยฟิน กินครบ จบที่เดียว อาทิ ร้านไมโลรถโรงเรียน By Mr.Bear , ร้าน1000kcal เยลลี่ตักเอง , ร้านสนั่นไข่ปลาหมึก , ร้านไก่ย่างจีระพันธ์ , ร้านหมูทอดแหลก , ร้านเจ๊พริก กุยช่ายตลาดพลู , ร้านโชคอำนวยซูชิ , ร้านอลิชา ขนมเปี๊ยะ , ร้านข้าวเหนียวสี่แผ่นดิน, ร้าน Little C และร้านขนมเบื้องคุณกรองพร, ร้านใจดีกรอบแก้ว งานจัดตั้งแต่วันนี้ – 12 เม.ย. 2566 ที่ GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ บางแค

งานนี้ รับรองความอร่อยฟิน ถูกใจสายฟู้ดแน่นอน ยกทัพความอร่อยของร้านอาหารสตรีทฟู้ดชื่อดัง ร้าน ฮอทฮิตที่คัดสรรเมนูอาหารอร่อยเด็ดขึ้นชื่อไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น

ร้านไก่ย่างจีระพันธ์ ร้านไก่ย่างในตำนาน จากอยุธยา แต่มามีชื่อเสียงโด่งดังที่กรุงเทพฯ สร้างชื่อเสียงไปทั่วไทยยาวนานเกือบ 8 ทศวรรษ สำหรับ “ไก่ย่างจีระพันธ์” เป็นไก่ย่างที่มีสูตรเฉพาะ ไก่ย่างสีเหลืองทอง หมักปรุงรสชาติความอร่อยแบบถึงเครื่อง หัวใจสำคัญ คือ ตอนย่างไก่จะพรมด้วยหัวกะทิ พร้อมเมนูให้เลือกอีกมากมาย

ร้านหมูทอดแหลก เมนูแนะนำ หมูสันนอกทอดกระเทียมพริกไทย โดยทางร้านได้เลือกใช้เนื้อสันนอก พรีเมี่ยม ซึ่งเนื้อส่วนนี้จะติดมันนิดๆ เนื้อนุ่มระดับกลางๆ ไม่นุ่มหรือเหนียวจนเกินไป พร้อมหมักด้วยเครื่องเทศสูตรเฉพาะของทางร้าน จนได้หมูทอดกรอบนอกนุ่มใน หอมหวลชวนรับประทาน

ร้านไมโลรถโรงเรียน By Mr.Bear เมนู ไมโลรถโรงเรียนของทางร้านไม่เหมือนใครเป็นไมโลที่ Texture เป็นแบบสเลอปี้ รสชาติละมุน หวาน หอม เป็นรสชาติที่คิดถึง เหมือนที่กินตอนวัยเด็ก พร้อมเพิ่มความฟินด้วยท็อปปิ้งผงไมโลภูเขาไฟ

ร้าน My Strawberry Conner สตรอเบอรี่สดรสชาติอร่อย มาพร้อมเมนูเครื่องดื่มจากสตรอเบอรี่และอะโวคาโด้สุดสดชื่น แนะนำเมนูเด็ด สตรอเบอรี่และองุ่นเคลือบน้ำตาล ด้วยน้ำตาลที่กรอบ บาง ทำให้เห็นสตรอเบอรี่และองุ่นข้างในชัดเจน ได้รสชาติความสดใหม่ของผลไม้ และที่สำคัญ ไม่มีความเหนียวเลย

ร้านข้าวเหนียวสี่แผ่นดิน โดยทายาทผู้สืบทอดข้าวเหนียวมูนที่มีคุณยายและคุณแม่เป็นต้นตำรับ ทำพิถีพิถันทุกขั้นตอน จุดขายอยู่ที่ความสดใหม่ ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบจนถึงลงมือทำ ต้องตามสูตรดั้งเดิม เพื่อให้ได้ข้าวเหนียวมูนเลิศรส ความอร่อยเริ่มที่ตัวข้าวเหนียวมูนเป็นอันดับแรก ข้าวเหนียวเรียงเม็ดสวยงาม นุ่ม ไม่แข็งกระด้าง ที่สำคัญได้ความมันและหอมของกะทิ ความหวานแบบลงตัวพอดี

ร้านอลิชา ขนมเปี๊ยะ ร้านขนมเปี๊ยะ ที่เปิดมานานเกือบ 10 ปี ความพิเศษของขนมเปี๊ยะ คือ แป้งบางนุ่ม ไส้แน่น ทำสดใหม่ วันต่อวัน มีให้เลือกถึง 9 ไส้ ได้แก่ ไส้ถั่วไข่เค็ม, ไส้มันม่วง, ไส้เผือก, ไส้งาดำ, ไส้ถั่วแดง, ไส้ถั่วฟักเชื่อม, ไส้สตรอเบอรี่, ไส้สัปปะรด และ ขนมเปี๊ยะไส้เผือกมะพร้าวอ่อนแป๊ะก๊วย ที่ถือเป็นซิกเนเจอร์เด็ดของร้าน

ร้านโชคอำนวยซูชิ โดดเด่นด้วยการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ ทำสดใหม่ทุกคำ มีเมนูมากมาย เช่น ซูชิ ที่มีให้เลือกหลากหลายหน้า ซาชิมิ ข้าวหน้าปลาซาบะ ข้าวหน้าปลาแซลมอน แซลมอนดองซีอิ๊วญี่ปุ่น สาหร่ายพวงองุ่น

ร้านเจ๊พริก กุยช่ายตลาดพลู กุยช่าย สูตรเด็ดของก๋งที่สืบทอดกันมา 3 รุ่น ยาวนานมากว่า 60 ปี ทีเด็ดคือตัวกุยช่ายนึ่ง แป้งบาง ไส้แน่น มีไส้ให้เลือกถึง 4 ไส้ ไส้ผัก มันแกว เผือก หน่อไม้ และอีกเมนูเด็ดไม่แพ้กัน คือ กุยช่ายทอด กลิ่นหอมฟุ้งตัดเป็นชิ้นพอดีคำใส่ถ้วยราดน้ำจิ้มที่เป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะ

ร้านสนั่นไข่ปลาหมึก ไข่ปลาหมึกเเท้ 100% ไม่มีแป้งผสม พร้อมน้ำจิ้มสุดเด็ดสูตรเฉพาะของทางร้าน มาพร้อมลูกชิ้นปลานครสวรรค์เเท้ รสชาติไม่คาว ไม่ผสมแป้ง

ร้าน1000kcal เยลลี่ตักเอง ร้านเยลลี่สุดคิ้วท์ มีให้เลือกหลากหลายสไตล์ สีสันสดใส มากกว่า 40 แบบ มีทั้งรสเปรี้ยว รสหวาน ชื่นชอบแบบไหนเลือกตักได้ตามใจชอบ

ร้าน Little C เริ่มต้นเมื่อปี 2018 เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่อยากทำขนมปังให้คนในครอบครัวได้ทานขนมปังที่อร่อย ปลอดภัยต่อร่างกาย จึงเริ่มทำขนมปังไส้ครีมนมสดแบบง่ายๆ ที่ทานได้เรื่อยๆ โดยใช้ของที่สดใหม่คัดสรรแต่วัตถุดิบคุณภาพมาใช้ในการทำขนม

ร้านขนมเบื้องคุณกรองพร รสชาติขนมเบื้องของทางร้าน มีเอกลักษณ์ แผ่นแป้งบางกรอบ ครีมหอม หวานมัน ใช้น้ำตาลมะพร้าวจากอัมพวา มีให้เลือก 2 รสชาติ ไส้หวาน (ฝอยทอง) และไส้เค็ม แถมยังมีขนมเบื้องโบราณอีกด้วย

ร้านใจดีกรอบแก้ว ร้านดังจากตลาดน้ำดอนหวาย สินค้าขึ้นชื่อของทางร้าน คือ ถั่วกรอบแก้วและถั่วที่เคลือบด้วยงาขี้ม่อน เป็นธัญพืชที่สามารถรับประทานได้ทั้งเมล็ดและใบ งาขี้ม่อนสามารถนำมาใช้เพื่อสุขภาพและนำมารับประทาน มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

สิทธิพิเศษสมาชิก M Card รับฟรี! 100 M Point เพียงสแกน QR Code โหวตร้านค้าที่ชื่นชอบภายในงานพร้อมตอบแบบสอบถาม* เมื่อซื้ออาหารใดก็ได้ภายในงาน (ไม่จำกัดยอดซื้อขั้นต่ำในการร่วมกิจกรรม)

จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / ตลอดรายการ, จำกัด 1,500 สิทธิ์ / ตลอดรายการ รับสิทธิ์ผ่าน M Card Application รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกได้ที่ https://tmg.click/3JDdOML

อร่อยฟินกับขบวนความอร่อยของอาหารสตรีทฟู้ดชื่อดังทั่วกรุง ครบ จบที่เดียวในงาน “THE MALL สะ-ตรีท-ฟู้ด มาร์เก็ต” งานจัดตั้งแต่วันนี้ – 12 เม.ย. 2566 ที่ GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ บางแค และพร้อมฟินต่อเนื่องในวันที่ 8 มิ.ย. – 14 มิ.ย. 2566 ที่ M EVENT HALL เอ็มไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และวันที่ 15 มิ.ย. – 21 มิ.ย. 2566 ที่ M EVENT HALL เอ็ม ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

