บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ร่วมกับเครือข่ายสมาคมสีน้ำโลก IWS ประเทศไทย (International Watercolor Society) เปิดรับสมัครเรียนฟรี! ในเดือนพฤษภาคม กับกิจกรรม “Art Activities” ภายใต้โครงการ “Metro Art สถานีพหลโยธิน” กับ Workshop “วาดภาพ Drawing” เปิดโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ชื่นชอบงานศิลปะ มาฝึกสร้างสรรค์ผลงานภาพ Drawing ภาพที่วาดด้วยปากกา ดินสอ เป็นวิธีการสร้างภาพโดยวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว เพื่อสื่อความหมายทางการเห็นขั้นเริ่มแรกของมนุษย์ด้วย ปัจจัยขั้นพื้นฐาน ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของงานศิลปะแทบทุกชนิด ที่จะใช้พัฒนาไปสู่การวาดภาพประเภทต่างๆ โดยคอร์สนี้เปิดเรียน ทุกวันพุธตลอดเดือนพฤษภาคม ณ ห้อง Art Learning Centre ที่ Metro Mall ชั้นร้านค้า รถไฟฟ้า MRT สถานีพหลโยธิน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนกันแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน (รับจำนวนจำกัด) ลงทะเบียนผ่าน QR Code ได้ที่ Facebook : BEM Bangkok Expressway and Metro หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200 หรือติดตามทางช่องทางต่างๆ ได้ที่ เฟซบุ๊ก BEM Bangkok Expressway and Metro / ทวิตเตอร์ BEM Bangkok Expressway and Metro / อินสตาแกรม: mrt_bangkok และ โมบายแอปพลิเคชัน Bangkok MRT