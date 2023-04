SANY ลงนามความร่วมมือ แต่งตั้ง ABSS เป็น Exclusive Distributor รุกตลาดโลจิสติกส์ในไทยและอาเชี่ยนด้วยมาตรฐานระดับโลก

นายรณยศ เลี้ยงอำนวย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ ABSS (ทางซ้ายของภาพ) ลงนามในสัญญาร่วมกับ Mr. Tang Wei Bin General Man-ager International ของ SANY Marine Heavy Industry Co., Ltd. (ทางขวาของภาพ) เพื่อเป็นพันธมิตรธุรกิจแบบ Exclusive Distributor จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Port Machinery อาทิ เช่น STS, RMG, และในส่วนเครื่องจักรขนาดเล็ก เช่น RTG, ReachStacker, Empty container handler, Forklift, Material han-dler, Telehandler, Mobile habour crane และ Terminal tractor นั้นมีให้เลือกทั้งระบบไฟฟ้าและดีเซล รวมทั้งจำหน่ายสายผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบของเครื่องจักรโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart port) ของ SANY ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ณ บริษัท ABSS ซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

SANY Marine Heavy Industry (SMHI) เป็นบริษัทสาขาของ Sany Group Co., Ltd ซึ่งมีฐานการผลิตในเมืองจูไห่ (Zhuhai) โรงงานในจูไห่ได้รับการออกแบบให้เป็นสวนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และอุปกรณ์ทางทะเลที่ทันสมัย โดยมีแนวชายฝั่งยาวถึง 3.5 กม.และ SMHI เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรหนักในสายโลจิสติกส์ที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 2 ของโลก อีกทั้งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของจีนในสายธุรกิจนี้ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ Port Machinery จัดจำหน่ายไปทั่วโลกทั้ง ตะวันออกกลาง อเมริกา ยุโรป และเอเซีย รวมแล้วมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ในปี 2565 ที่ผ่านมา SMHI มียอดขายสูงถึง 500 ล้านเหรียญดอลล่าร์ หรือประมาณ 18,000 ล้านบาท

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ ABSS ได้รับการแต่งตั้งเป็น Exclusive Distributor ในประเทศไทย แต่เพียงผู้เดียวของ SANY Marine Heavy Industry Co., Ltd. โดยธุรกิจพื้นฐานที่ ABSS ได้ดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงปัจจุบัน มากว่า 20 ปี คือ การเป็นผู้นำ การให้บริการระบบบาร์โค้ด RFID คลังสินค้า ระบบ TOS, รวมถึง IT Solutions และ Software

การร่วมมือกันครั้งนี้ของ SANY และ ABSS เป็นการประกาศความพร้อมที่จะรุกตลาดโลจิสติกส์ของไทยในทุกมิติทั้งเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของโลก และยังเป็นเทคโนโลยีที่ใส่ใจอนาคต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ประเทศไทยยังเป็น Hub ด้านอะไหล่เพื่อรองรับลูกค้าไทยและอาเชี่ยน รวมถึงการบริการหลังการขาย เช่น เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญการซ่อมแซม อะไหล่แท้จากผู้ผลิตเครื่องจักรโดยตรง เป็นต้น

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้ก้าวไกลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ยังมีข่าวดีอีกว่า โครงการเริ่มต้นที่ร่วมมือระหว่าง SANY กับ ABSS นั้นใกล้บรรลุข้อตกลงกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นโครงการสร้างและติดตั้งปั้นจั่นชนิดเดินบนรางหน้าท่า (Rail Mounted Shoreside Gantry Crane) ที่มีศักยภาพในการยกตู้สินค้าน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จำนวน 2 คันอีกด้วย