สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดการแข่งขัน THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2023 มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน เกิดการมุ่งมั่นในการประดิษฐ์ คิดค้น ผลงานวิจัย ก่อเกิดเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ให้แก่สังคม โดยทีม อาบังขายปาท่องโก๋ V.2 ( H.T.CANSAT-ROCKET TEAM ) จากร.ร.หารเทารังสีประชาสรรค์ จว.พัทลุง คว้ารางวัลชนะเลิศ

พล.อ.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กล่าวว่า สทป.ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)จัดการแข่งขัน THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2023 ปีที่ 5 เพื่อให้เยาวชนได้แสดงออกถึงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ กระตุ้นความใฝ่รู้และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยให้หันมาสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่นอกเหนือจากความรู้ในตำราเรียนที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีหรือคำนวณ เป็นการได้ลอง ได้ลงมือปฏิบัติจริง และทำภารกิจให้สำเร็จ และขอฝากถึงเยาวชนอีกว่า ประสบการณ์จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทุกคน

โดยผลรางวัลประเภท CANSAT ได้แก่

รางวัล Mission Award ได้แก่ ทีม Be Right Back จากโรงเรียนวิทยาศาสตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัล Best Failure Award ได้แก่ ทีม จะรวย (JARUAY) จากโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (KOSEN KMUTT) กรุงเทพมหานคร

รางวัล Best CANSAT Award ได้แก่ ทีม อาบังขายปาท่องโก๋ V.2 ( H.T.CANSAT-ROCKET TEAM ) จากโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง

ผลรางวัลประเภท Rocket ได้แก่

รางวัล Rocket Mission Award ได้แก่ ทีม V Atmosphere จากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รางวัล Deployment Award ได้แก่ ทีม PeemPenDaiKaePuen จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

รางวัล Aerodynamics design Award ได้แก่ ทีม Stellar Strikers จากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

รางวัล Best Rocket Award ได้แก่ ทีม อาบังขายปาท่องโก๋ V.2 ( H.T.CANSAT-ROCKET TEAM ) จากโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษประเภท CANSAT Special Award จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ทีม CARROT จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง ทีม Absolute Aces จากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี และทีม CAELUS SAT, ทีม LA CABRA, ทีม Hoshi จากโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานครฯ และประเภท Rocket Special Award จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีม Martian Wings จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง และทีม GraviX จากโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม) จังหวัดนนทบุรี

ถือเป็นความสำเร็จของ สทป. และ อพวช. ที่สามารถเสริมสร้างประสบการณ์และโอกาสทางการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศให้ทีมเยาวชนได้พัฒนาตนเอง

ต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับประเทศต่อไปในอนาคต

โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด และบริษัท เดลว์ แอโรสเปซ จำกัด