นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคีบคดี กล่าวว่า กรมบังคับคดีได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ MONEY EXPO 2023 ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2566 ณ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “Change Better To Be LED 5G+ ต่อยอด สร้างสรรค์ เน้นคุณค่า อย่างยั่งยืน” ซึ่งภายในงานจะพบกับกิจกรรม ไกล่เกลี่ยแก้หนี้หลังศาลมีคำพิพากษา โดยร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงินต่างๆกว่า 20 แห่ง มาร่วมมอบข้อเสนอพิเศษ อาทิ การขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย ลดเบี้ยปรับ ลดจำนวนเงินผ่อนชำระหนี้ ที่สำคัญ หากเจรจาไกล่เกลี่ยเป็นผลสำเร็จลูกหนี้จะไม่ถูกบังคับคดี นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือทางกฎหมาย และนวัตกรรมการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบังคับคดี รวมทั้งการร่วมสนุกกับเกมส์ภายในบูธของกรมบังคับคดี

อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมบังคับคดีขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจหรือท่านที่มี ปัญหาด้านหนี้สินและศาลมีคำพิพากษาแล้ว สามารถมาขอคำปรึกษา หรือเข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยได้ ภายในงานดังกล่าว ณ บูธ K3 ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 -20.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบังคับคดี 02 881 4999 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 หรือ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 02 887 5072 หรือท่านที่ประสงค์ลงทะเบียนไกล่เกลี่ยสามารถลงทะเบียนผ่าน QR CODE นี้