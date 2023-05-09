ทุกหน้าร้านทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 – 31 พฤษภาคม 2566
จัดหนักจัดเต็มตลอดเดือน พฤษภาคม 2566 พบกับแคมเปญ “MSI Back To School ” กับกองทัพโน้ตบุ๊ก MSI หลากหลายรุ่น เพื่อต้อนรับเปิดเทอมครั้งนี้ ทาง MSI ได้นำโน้ตบุ๊กไม่ว่าจะเป็นสายเกมมิ่ง สายงานออกแบบกราฟิก หรือ สายทำงานออฟฟิศมาจัดโปรโมชันแบบครบครัน พร้อมนำส่วนลดสูงสุดถึง 48% ให้ทุกท่านได้เลือกจับจองเป็นเจ้าของตลอดเดือน พฤษภาคม 2566 นี้ ราคาเริ่มต้นที่ 20,900 บาท เล็งรุ่นไหนไว้ ดูกันดีๆ อย่าให้พลาด เพราะนอกจากส่วนลดแล้ว ยังมีของโปรโมชั่นของพรีเมี่ยมมูลค่าสูงสุดกว่า 2,790 บาทเลยอีกด้วย!!
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GF63 Thin เกมมิ่งโน้ตบุ๊กขวัญใจเกมเมอร์ MSI ชาวไทย ดีไซน์ล้ำสมัย วัสดุอลูมิเนียมแบบพรีเมี่ยม น้ำหนักบาง-เบา 1.9 กิโลกรัม พกพาสะดวกสบาย ประสิทธิภาพได้สูงสุดถึง Intel Core i7 และการ์ดจอ RTX 3050 / 3050Ti คีย์บอร์ดขนาดใหญ่สีแดงสะใจเกมเมอร์ ดีไซน์พอร์ต HDMI ในด้านหลังไม่เกะกะ ใต้เครื่องดีไซน์สุดล้ำ หน้าจอ 144Hz พร้อมกล้อง Webcam built-in มาแบบครบๆ จบในราคาเริ่มต้นเพียง 23,990 บาท เหมาะมากสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มองหาโน้ตบุ๊กสำหรับเล่นเกมในราคาสุดคุ้ม เริ่มต้นเพียง 20,990 บาท
- บาง เบา พกพาง่าย
- วัสดุแข็งแรงทนทาน ทำจากอลูมิเนียม
- อัพเกรดแรมได้เพิ่มอีก 1 ช่อง และช่อง 2.5” SATA
- ดีไซน์เกมมิ่งจัดเต็ม
GF63 Thin 11UD-1031TH
Windows 11 Home | Intel Core i7-11800H| GeForce RTX 3050 Ti, GDDR6 4GB | 15.6″ FHD (1920*1080), 144Hz IPS-Level | DDR IV 8GB (3200MHz) | 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD | Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) + BT5.1 | Single Backlight Gaming Keyboard (RED) | 2 Years Warranty
ราคาปกติ 30,990 บาท | ราคาพิเศษ 26,990 บาท
GF63 Thin 11UC-1233TH
Windows 11 Home | Intel Core i5-11400H| GeForce RTX 3050, GDDR6 4GB | 15.6″ FHD (1920*1080), 144Hz IPS-Level | DDR IV 8GB (3200MHz) | 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD | Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) + BT5.1 | Single Backlight Gaming Keyboard (RED) | 2 Years Warranty
ราคาปกติ 27,990 บาท | ราคาพิเศษ 23,990 บาท
GF63 Thin 11UC-869TH
Windows 11 Home | Intel Core i5-11400H| GeForce RTX 3050, GDDR6 4GB | 15.6″ FHD (1920*1080), 144Hz IPS-Level | DDR IV 8GB (3200MHz) | 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD | Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) + BT5.1 | Single Backlight Gaming Keyboard (RED) | 2 Years Warranty
ราคาปกติ 27,990 บาท | ราคาพิเศษ 23,990 บาท
ทุกรุ่นแถมฟรี Essential Backpack มูลค่า 1,490 บาท
แถมพิเศษอีกหนึ่งรุ่นในราคาสุดคุ้มค่า มาพร้อมการ์ดจอ GTX1650 สำหรับเกมเมอร์
GF63 Thin 11SC-1237TH
Windows 11 Home | Intel Core i5-11400H | GeForce GTX 1650, GDDR6 4GB | 15.6″ FHD (1920*1080), IPS-Level | DDR IV 8GB (3200MHz) | 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD | Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) + BT5.1 | Single Backlight Gaming Keyboard (RED) | 2 Years Warranty
ราคาปกติ 24,990 บาท | ราคาพิเศษ 20,990 บาท
Bravo 15 เกมมิ่งโน้ตบุ๊กสายแดงแรงฤทธิ์กับจาก AMD ผสมผสานเทคโนโลยีสุดล้ำจาก MSI ประสิทธิภาพไม่เป็นรองใครและกินไฟน้อย แบตอึด ถึก ทน ดีไซน์โนใจเกมเมอร์ทุกคน หน้าจอเกมมิ่ง 144Hz คีย์บอร์ดเกมมิ่งขนาดใหญ่มาพร้อมปุ่ม Number Pad และปุ่มลัดมากมาย ได้ระบบระบายความร้อน Cooler Boost และฟีเจอร์พิเศษจาก CPU + GPU จากทาง AMD ราคาสุดคุ้ม เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กรุ่นค้มค่าคุ้มราคา มาพร้อมฟีเจอร์พิเศษเอาใจแฟนๆ AMD ราคาเริ่มต้นที่ 24,990 บาท
- มาพร้อมกราฟิกการ์ดสเปครุ่นใหม่ในราคาสุดคุ้ม
- ฟีเจอร์ พิเศษสำหรับ CPU Ryzen + GPU Radeon
- ระบบระบายความร้อนเวอร์ชั่นใหม่ และเกมมิ่งคึย์บอร์ดพร้อมปุ่มตัวเลขในตัว
Bravo 15 B5ED-007TH
Windows 11 Home | AMD Ryzen 5 5600H | AMD RX6500M, GDDR6 4GB | 15.6″ FHD (1920*1080), 144Hz IPS-Level | DDR IV 8GB (3200MHz) | 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD | AMD Wi-Fi 6E RZ608 | Single Backlight Gaming Keyboard (RED) | 2 Years Warranty
ราคาปกติ 26,990 บาท | ราคาพิเศษ 24,990 บาท
Bravo 15 B5ED-008TH
Windows 11 Home | AMD Ryzen 7 5800H | AMD RX6500M, GDDR6 4GB | 15.6″ FHD (1920*1080), 144Hz IPS-Level | DDR IV 8GB (3200MHz) | 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD | AMD Wi-Fi 6E RZ608 | Single Backlight Gaming Keyboard (RED) | 2 Years Warranty
ราคาปกติ 29,990 บาท | ราคาพิเศษ 26,990 บาท
Bravo 15 B5ED-022TH
Windows 11 Home | AMD Ryzen 7 5800H | AMD RX6500M, GDDR6 4GB | 15.6″ FHD (1920*1080), 144Hz IPS-Level | DDR IV 8GB (3200MHz) | 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD | AMD Wi-Fi 6E RZ608 | Single Backlight Gaming Keyboard (RED) | 2 Years Warranty
ราคาปกติ 29,990 บาท | ราคาพิเศษ 27,990 บาท
ทุกรุ่นแถมฟรี Essential Backpack มูลค่า 1,490 บาท
Cyborg 15 ซีรีส์ใหม่ล่าสุดจาก MSI ในปี 2023 นี้ โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัย คอนเซปต์ Sci-Fi Cyberpunk อีกทั้งในเรื่องประสิทธิภาพการเล่นเกมนั้น มาพร้อมขุมพลัง GeForce RTX 4060 รุ่นใหม่ มีการใช้งานวัสดุโปร่งใสตกแต่งอยู่ในรอบบริเวณตัวเครื่อง รวมถึงเน้นในเรื่องการพกพา ที่มาพร้อมน้ำหนักเพียง 1.9 กิโลกรัม ดีไซน์คีย์บอร์ดสุดล้ำแบบโปร่งใสและยังใส่ Number pad มาในตัว ราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นที่ 39,990 บาท
- ดีไซน์ Cyberpunk ตกแต่งด้วยวัสดุแบบโปร่งใส
- บาง-เบา พกพาง่าย
- กราฟิกการ์ด GeForce RTX 40 Series รุ่นใหม่ พลังในการเล่นเกมเต็มประสิทธิภาพ
- ระบบระบายความร้อน Cooler Boost พร้อมเทคโนโลยี Shared Pipe ช่วยให้การระบายความร้อนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Cyborg 15 A12VF-010TH
Windows 11 Home | Intel Core i7-12650H | GeForce RTX 4060, GDDR6 8GB | 15.6″ FHD (1920*1080), 144Hz IPS-Level | DDR IV 16GB(8GB*2) (3200MHz) | 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD | Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) + BT5.1 | Translucent Single Backlight Gaming Keyboard (BLUE) with Number Pad | 2 Years Warranty
ราคาปกติ 49,990 บาท | ราคาพิเศษ 42,990 บาท
Cyborg 15 A12VF-013TH
Windows 11 Home | Intel Core i5-12450H | GeForce RTX 4060, GDDR6 8GB | 15.6″ FHD (1920*1080), 144Hz IPS-Level | DDR IV 16GB(8GB*2) (3200MHz) | 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD | Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) + BT5.1 | Translucent Single Backlight Gaming Keyboard (BLUE) with Number Pad | 2 Years Warranty
ราคาปกติ 46,990 บาท | ราคาพิเศษ 39,990 บาท
ทุกรุ่นแถมฟรี Essential Backpack มูลค่า 1,490 บาท
Thin GF63 การอัพเกรดสำหรับเกมเมอร์ที่ต้องการความเทพ ด้วยการใช้งานการ์ดจอรุ่นใหม่ RTX 4050 ที่มีฟังก์ชั่น Ray Tracing เวอร์ชันใหม่และใช้ DLSS เวอร์ชัน 3 พร้อมคงความเป็นเอกลักษณ์สำหรับซีรี่ส์ Thin GF63 เอาไว้ อย่างความบาง-เบา ด้วยน้ำหนัก 1.9 กิโลกรัม ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมแบบพรีเมี่ยมคุณภาพดี มีระบบระบายความร้อนอันโดดเด่นและซอฟต์แวร์ MSI Center ที่เป็นเอกลักษณ์ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มองหาเกมมิ่งโน้ตบุ๊กสเปคการ์ดจอใหม่ล่าสุดในราคาสุดคุ้ม เริ่มต้นเพียง 34,990 บาท
- บาง เบา พกพาง่าย
- วัสดุแข็งแรงทนทาน ทำจากอลูมิเนียม
- อัพเกรดแรมได้เพิ่มอีก 1 ช่อง และช่อง 2.5” SATA
- ดีไซน์เกมมิ่งจัดเต็ม
Thin GF63 12VE-046TH
Windows 11 Home | Intel Core i7-12650H | GeForce RTX 4050, GDDR6 6GB | 15.6″ FHD (1920*1080), 144Hz IPS-Level | DDR IV 16GB(8GB*2) (3200MHz) | 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD | Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) + BT5.1 | Single Backlight Gaming Keyboard (RED) | 2 Years Warranty
ราคาปกติ 45,990 บาท | ราคาพิเศษ 37,990 บาท
Thin GF63 12VE-048TH
Windows 11 Home | Intel Core i5-12450H | GeForce RTX 4050, GDDR6 6GB | 15.6″ FHD (1920*1080), 144Hz IPS-Level | DDR IV 16GB(8GB*2) (3200MHz) | 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD | Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) + BT5.1 | Single Backlight Gaming Keyboard (RED) | 2 Years Warranty
ราคาปกติ 42,990 บาท | ราคาพิเศษ 34,990 บาท
ทุกรุ่นแถมฟรี Essential Backpack มูลค่า 1,490 บาท
Katana GF66 เกมมิ่งโน้ตบุ๊กรุ่นยอดฮิต กับดีไซน์และคอนเซปต์ที่ออกแบบมาสำหรับเกมเมอร์ตัวจริง MSI Katana GF66 อาวุธพกพาของเกมเมอร์ที่มาพร้อมฟีเจอร์แบบครบๆ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์แบบ Low Profile แต่ได้ความดุดัน ระบบระบายความร้อนอันอลังการอย่าง Cooler Boost 5 คีย์บอร์ดที่มาพร้อม Number Pad สำหรับทั้งการทำงานและการเล่นเกมระบบเสียงที่ทำให้ผู้ใช้งานอิ่มเอมจากทาง NAHIMIC และอื่นๆอีกมากมาย นักเรียน นักศึกษา หรือว่าคนทำงานสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆ ในราคาเริ่มต้นเพียง 27,990 บาท
- เทคโนโลยีใหม่ Intel Core I 12th Gen และการ์ดจอ GeForce RTX 3050 / 3050Ti
- เทคโนโลยีระบายความร้อน Cooler Boost 5
- ดีไซน์เกมมิ่ง ดุดัน หน้าจอกางได้ 180 องศา กับดีไซน์ฝาพับแบบล่าสุด
- เกมมิ่งคีย์บอร์ดฟัง์ชั่นปุ่มลัดจัดเต็ม พร้อมปุ่มตัวเลข เหมาะทั้งการทำงานและการเล่นเกม
Katana GF66 12UDO-629TH
Windows 11 Home | Intel Core i7-12650H | GeForce RTX 3050 Ti, GDDR6 4GB | 15.6″ FHD (1920*1080), 144Hz IPS-Level | DDR5 8GB (4800MHz) | 512GB NVMe PCIe SSD Gen4x4 | Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) + BT5.2 | Single Backlight Gaming Keyboard (RED) with Number Pad | 2 Years Warranty
ราคาปกติ 40,990 บาท | ราคาพิเศษ 31,990 บาท
Katana GF66 12UCO-637TH
Windows 11 Home | Intel Core i7-12650H | GeForce RTX 3050, GDDR6 4GB | 15.6″ FHD (1920*1080), 144Hz IPS-Level | DDR5 8GB (4800MHz) | 512GB NVMe PCIe SSD Gen4x4 | Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) + BT5.2 | Single Backlight Gaming Keyboard (RED) with Number Pad | 2 Years Warranty
ราคาปกติ 37,990 บาท | ราคาพิเศษ 29,990 บาท
Katana GF66 12UC-638TH
Windows 11 Home | Intel Core i5-12450H | GeForce RTX 3050, GDDR6 4GB | 15.6″ FHD (1920*1080), 144Hz IPS-Level | DDR IV 8GB (3200MHz) | 512GB NVMe PCIe SSD Gen4x4 | Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) + BT5.2 | Single Backlight Gaming Keyboard (RED) with Number Pad | 2 Years Warranty
ราคาปกติ 35,990 บาท | ราคาพิเศษ 27,990 บาท
Katana GF66 12UCO-877TH
Windows 11 Home | Intel Core i5-12450H| GeForce RTX 3050, GDDR6 4GB | 15.6″ FHD (1920*1080), 144Hz IPS-Level | DDR5 8GB (3200MHz) | 512GB NVMe PCIe SSD Gen4x4 | Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) + BT5.2 | Single Backlight Gaming Keyboard (RED) with Number Pad | 2 Years Warranty
ราคาปกติ 34,990 บาท | ราคาพิเศษ 28,990 บาท
ทุกรุ่นแถมฟรี Essential Backpack มูลค่า 1,490 บาท
Modern Series โน้ตบุ๊กสำหรับสายทำงาน มาพร้อมความเรียบหรู ต้องดูเป็นซีรี่ส์ Modern จาก MSI นี้ โดยทาง MSI ได้ยกเทคโนโลยีส่วนใหญ่มาไว้ในโน้ตบุ๊กสายทำงานตัวนี้ แต่แตกต่างตรงที่มีดีไซน์เรียบหรู ดูแพง แต่ประสิทธิภาพแรงเหนือใคร อีกจุดเด่นใหญ่ๆคือดีไซน์ที่บาง และเบา โดยมีน้ำหนักสูงสุดเพียง 1.7 กิโลกรัม มีปุ่ม Numberpad ใน Modern 15 และยังมาพร้อมฟังก์ชั่น PD Charging ที่ให้คุณสามารถชาร์จไฟได้โดยไม่ต้องพกอแดปเตอร์ และฟีเจอร์อีกเพียบใน MSI Center Pro
พร้อมราคาโปรโมชั่นสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือว่าคนทำงาน เริ่มต้นเพียง 12,990 บาท
- สีสันทันสมัย ใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมคุณภาพดี มีภาพลักษณ์น่าเชื่อถือ
- น้ำหนักจับถนัดมือ เพียง 1.3 – 1.6 กิโลกรัม และอแดปเตอร์ไซส์พิเศษ
- หน้าจอกางได้ 180 องศา มาพร้อมฟังก์ชั่น Flip & Share
Modern 15 B7M-054TH (Classic Black)
Windows 11 Home | AMD Ryzen™ 7 7730U | AMD Radeon™ Graphics | 15.6″ FHD (1920*1080), IPS-Level, Thin-Bezel| Onboard DDR IV 8GB (3200MHz)) | 512GB NVMe PCIe Gen3x4 | AMD Wi-Fi 6E RZ608 | Single Backlight (WHITE) Keyboard) with Number Pad | 2 Years Warranty
ราคาปกติ 24,990 บาท | ราคาพิเศษ 21,990 บาท
Modern 15 B7M-053TH (Classic Black)
Windows 11 Home | AMD Ryzen™ 5 7530U| AMD Radeon™ Graphics | 15.6″ FHD (1920*1080), IPS-Level, Thin-Bezel| Onboard DDR IV 8GB (3200MHz)) | 512GB NVMe PCIe Gen3x4 | AMD Wi-Fi 6E RZ608 | Single Backlight (WHITE) Keyboard) with Number Pad | 2 Years Warranty
ราคาปกติ 22,990 บาท | ราคาพิเศษ 19,990 บาท
Modern 14 C7M-050TH (Classic Black)
Windows 11 Home | AMD Ryzen™ 5 7530U| AMD Radeon™ Graphics | 14″ FHD (1920*1080), IPS-Level, Thin-Bezel| Onboard DDR IV 8GB (3200MHz)) | 512GB NVMe PCIe Gen3x4 | AMD Wi-Fi 6E RZ608 | Single Backlight (WHITE) Keyboard) | 2 Years Warranty
ราคาปกติ 21,990 บาท | ราคาพิเศษ 18,990 บาท
Modern 15 B5M-025TH (Classic Black)
Windows 11 Home | AMD Ryzen™ 5 5625U| AMD Radeon™ Graphics | 15.6″ FHD (1920*1080), IPS-Level, Thin-Bezel| Onboard DDR IV 8GB (3200MHz)) | 512GB NVMe PCIe Gen3x4 | AMD Wi-Fi 6E RZ608 | Single Backlight (WHITE) Keyboard) with Number Pad | 2 Years Warranty
ราคาปกติ 19,990 บาท | ราคาพิเศษ 14,490 บาท
Modern 15 B5M-026TH (Classic Black)
Windows 11 Home | AMD Ryzen™ 7 5825U| AMD Radeon™ Graphics | 15.6″ FHD (1920*1080), IPS-Level, Thin-Bezel| Onboard DDR IV 8GB (3200MHz)) | 512GB NVMe PCIe Gen3x4 | AMD Wi-Fi 6E RZ608 | Single Backlight (WHITE) Keyboard) with Number Pad | 2 Years Warranty
ราคาปกติ 23,990 บาท | ราคาพิเศษ 21,490 บาท
Modern 14 C5M-032TH (Urban Silver)
Windows 11 Home | AMD Ryzen™ 5 5625U| AMD Radeon™ Graphics | 14″ FHD (1920*1080), IPS-Level, Thin-Bezel| Onboard DDR IV 8GB (3200MHz)) | 256GB NVMe PCIe SSD | AMD Wi-Fi 6E RZ608 | Single Backlight (WHITE) Keyboard) | 2 Years Warranty
ราคาปกติ 17,990 บาท | ราคาพิเศษ 13,990 บาท
Modern 14 C12M-274TH (Classic Black)
Windows 11 Home | Intel® Core™ i5-1235U | Intel® Iris Xe | 14″ FHD (1920*1080), IPS-Level, Thin-Bezel| Onboard DDR IV 8GB (3200MHz)) | 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD | Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) + BT5.2 | Single Backlight (WHITE) Keyboard) | 2 Years Warranty
ราคาปกติ 22,990 บาท | ราคาพิเศษ 15,990 บาท
Modern 15 B11M-038TH (Classic Black)
Windows 11 Home | Intel® Core™ i3-1115G4 | Intel® UHD Graphics | 15.6″ FHD (1920*1080), IPS-Level, Thin-Bezel| Onboard DDR IV 8GB (3200MHz)) | 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD | Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) + BT5.2 | Single Backlight (WHITE) Keyboard) with Number Pad | 2 Years Warranty
ราคาปกติ 15,990 บาท | ราคาพิเศษ 13,990 บาท
Modern 15 B11M-039TH (Classic Black)
Windows 11 Home | Intel® Core™ i3-1115G4 | Intel® UHD Graphics | 15.6″ FHD (1920*1080), IPS-Level, Thin-Bezel| Onboard DDR IV 8GB (3200MHz)) | 256GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD | Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) + BT5.2 | Single Backlight (WHITE) Keyboard) with Number Pad | 2 Years Warranty
ราคาปกติ 14,990 บาท | ราคาพิเศษ 12,990 บาท
Modern 14 C11M-094TH (Beige Rose)
Windows 11 Home | Intel® Core™ i3-1115G4 | Intel® UHD Graphics | 14″ FHD (1920*1080), IPS-Level, Thin-Bezel| Onboard DDR IV 8GB (3200MHz)) | 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD | Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) + BT5.2 | Single Backlight (WHITE) Keyboard) with Number Pad | 2 Years Warranty
ราคาปกติ 14,990 บาท | ราคาพิเศษ 13,990 บาท
Modern 14 C11M-095TH (Beige Rose)
Windows 11 Home | Intel® Core™ i3-1115G4 | Intel® UHD Graphics | 14″ FHD (1920*1080), IPS-Level, Thin-Bezel| Onboard DDR IV 8GB (3200MHz)) | 256GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD | Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) + BT5.2 | Single Backlight (WHITE) Keyboard) with Number Pad | 2 Years Warranty
ราคาปกติ 13,990 บาท | ราคาพิเศษ 12,990 บาท
ทุกรุ่นแถมฟรี Sleeve Bag มูลค่า 1,000 บาท
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