เปิดตัว ‘Alphascience’ แบรนด์เวชสำอางชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส

คว้า ‘เข้ม หัสวีร์’ ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์ไทยคนแรก

ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘Mela Bright [C+] Serum’ไอเท็มสุดปัง

ให้ผิวพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายทั้งจากแสงแดดและมลภาวะต่างๆ ด้วยการยกระดับการดูแลผิวให้อยู่เหนือกาลเวลาจากคำตอบแห่งการบำรุงอย่างล้ำลึกด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยเอกสิทธิ์เฉพาะ ‘Alphascience’ (อัลฟ่าไซแอนซ์) แบรนด์เวชสำอางชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส โดย ‘นายมนัสชัย มะเอะมิยะ ใจก้อนแก้ว’ กรรมการผู้จัดการ, ‘นายวิธาน ธัญญวิบูลย์’ ที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และการวางแผน บริษัท เดอร์มา เอ็มดี จำกัด ร่วมด้วย ‘มร.จูเลียน เรโวล’ Alphascience CEO and Co-Founder ‘ดร.อัลเฟรด มาร์เชล’ CEO of the R&D company: Alphascience Research จากประเทศฝรั่งเศส จัดงาน ‘Alphascience Grand Opening’ เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ คว้า ‘เข้ม หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล’ ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์ไทยคนแรก พร้อมส่งไอเท็มสุดโดดเด่นผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘Mela Bright [C+] Serum’ (เมลา ไบร์ท) เซรั่มเข้มข้นนวัตกรรมล่าสุดนำ Cysteamine ที่มีความเสถียรสูงรังสรรค์สู่ผลิตภัณฑ์ดูแลจัดการปัญหาฝ้า จุดด่างดำฝังลึก ให้ผิวขาวกระจ่างใสสม่ำเสมอ ท่ามกลางเซเลบริตี้ อินฟลูเอนเซอร์ KOL ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ชั้น 1 แฟชั่น ฮออล์ สยามพารากอน

‘Alphascience’ ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 2016 โดย ‘มร.จูเลียน เรโวล’ (Mr.Julien Revol) CEO and Co-Founder และ ‘ดร.อัลเฟรด มาร์เชล’ (Dr.Alfred Marchal) CEO of the R&D company: Alphascience Research ซึ่ง ‘ดร.อัลเฟรด มาร์เชล’ เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นเจ้าของงานวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพและมีความเสถียรสูงหลายฉบับ พลิกวงการเวชสำอางและกว่า 30 ปีของการวิจัยกว่า 100 การทดลองและวิเคราะห์พลังธรรมชาติของทีมวิจัย ‘Alphascience’ ผสานพลังเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ร่วมกับสารสกัดทรงประสิทธิภาพจากธรรมชาติจาก ‘ต้นสนซีคัวญา’ สู่การไขกุญแจความลับล็อคอายุผิวด้วยพลัง ‘Tannic Acid’ สารต้านอนุมูลอิสระทรงพลังสูตรเฉพาะ ‘Alphascience’ ส่งมอบความงามให้ผิวอ่อนเยาว์อยู่เสมอ และมีการคิดค้นพัฒนาสารเอกสิทธิ์ใหม่ๆที่ใช้เฉพาะในผลิตภัณฑ์ ‘Alphascience’

ด้วยความมุ่งมั่นของ ‘Alphascience’ ในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์อันทรงประสิทธิภาพ และเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักผลิตภัณฑ์และเข้าใจถึงการดูแลปัญหาผิวอย่างแท้จริง จึงนำมาสู่การถ่ายทอดความพิเศษที่เกิดขึ้นในทุกกิจกรรมทำให้บรรยากาศภายในงานคึกคักสุดๆ เลยทีเดียว ด้าน ‘เข้ม’ แบรนด์แอมบาสเดอร์ Alphascience Thailand นอกจากจะเผยดีกรีหล่อออร่าเป๊ะปังแล้วยังพูดคุยถึงเคล็ดลับดูแลผิวให้ฟังอีกด้วย พร้อมด้วย ‘แพรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร’ Influencer , อาจารย์ ดร.นภัตสร ดิษฐาวุฒิกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพจ Miyoen House, อาจารย์แพทย์หญิงวรายุวดี อมรภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง เพจ Hello Skin by หมอผิวหนัง , นายแพทย์ภาณุพงศ์ ภัทรกุลทวี เจ้าของเพจ Torpattarakul, ภญ.เยาวธิดา เทพศิริ Influencer เพจ Guruchek เช็คกับกูรู ฯลฯ ได้มาพูดคุยถึงการดูแลผิวจากแสงแดดและมลภาวะ ทั้งนี้ภายในงานยังเปิดให้ได้ตรวจเช็คสภาพผิวฟรี ฯลฯ ด้าน ‘เชฟกันน์ สรวิศ แสงวณิช’ Celeb Chef สาธิตการทำอาหารเมนูที่สร้างผิวให้อ่อนเยาว์ และ มินิคอนเสิร์ตจาก ‘เพียว เอกพันธ์’ The Voice เรียกว่ากลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ได้รับความสนใจตลอดทั้งวันของการจัดงาน

นายมนัสชัย มะเอะมิยะ ใจก้อนแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอร์มา เอ็มดี จำกัด เผยว่า “ทางบริษัทเล็งเห็นว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ที่มีปัญหาผิวหมองคล้ำ ผิวเสียจากแสงแดดเป็นปัญหาหลัก เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวจึงตั้งใจมุ่งมองหาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระ และด้วยความเป็นแบรนด์เวชสำอางชั้นนำที่มีศักยภาพจากประเทศฝรั่งเศสภายใต้คุณภาพมาตรฐานสูงทางการแพทย์ มีผลการรับรองทดสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำทางด้านผิวหนัง ในเรื่องปลอดภัยและเหมาะกับผิวของคนเอเชีย ทั้งยังมีวิสัยทัศน์สอดคล้องกันในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาผิวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงนำเข้ามาจัดจำหน่ายเมื่อปี 2565 เจาะกลุ่มเป้าหมายอายุ 35 ปีขึ้นไปรวมถึงทุกคนที่มีความกังวล มีปัญหาเรื่องฝ้า จุดด่างดำ ผิวหมองคล้ำ ริ้วรอยจากแสงแดดและมลภาวะ โดยนำเสนอ 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ Anti-Aging และ Whitening ซึ่งได้รับความไว้วางใจการตอบรับเกินคาดโดยเฉพาะกลุ่ม Whitening จากจุดเด่นที่ช่วยแก้ปัญหาปกป้อง ฟื้นฟูผิวจากแสงแดดรวมถึงความพึงพอใจจากประสบการณ์การใช้งานจริงได้นำสู่การบอกต่อ ส่งผลให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้นมียอดขายเป็นไปตามเป้า และมีทิศทางแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โดย Alphascience Thailand ได้เลือก เข้ม หัสวีร์ เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของประเทศไทย เพราะนอกจากทักษะความสามารถที่ไม่หยุดพัฒนาฝีมือแล้ว ยังมีบุคลิกและทัศนคติไลฟ์สไตล์มีเสน่ห์เป็นตัวของตัวเอง ล้วนสะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างดี เราเชื่อว่า Alphascience จะมอบทางเลือกให้กับกลุ่มเป้าหมายด้วยทุกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ ทำให้จบทุกปัญหาผิวจากมลภาวะปัจจุบันที่มีมากขึ้น”

และได้เปิดตัว ‘Mela Bright [C+] Serum’ หนึ่งความสำเร็จของ Alphascience นวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยี NextGen®สูตร Alphascience ทำให้ Cysteamine มีความเสถียรสูง มีประสิทธิภาพสูง รังสรรค์สู่ผลิตภัณฑ์แบบไม่ต้องล้างออก ยกระดับการดูแลผิวจัดการปัญหาฝ้า จุดด่างดำฝังลึก ปรับสีหน้าหมองคล้ำ ให้ผิวขาวกระจ่างใสสม่ำเสมอ ปลอดภัยและเหมาะกับทุกสภาพผิว ได้รับการรองรับจากงานวิจัยซึ่งทดสอบถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย จากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและผลลัพธ์จากประเทศญี่ปุ่น โดย Dr. Aoi Nakano,Dematologist AOI Cliniic Tokyo

‘เข้ม หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล’ แบรนด์แอมบาสเดอร์ Alphascience Thailand เผยว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างมากครับขอบคุณที่เลือกผมให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ จริงๆแล้วขั้นตอนการดูแลผิวที่ช่วยให้ผิวพร้อมไปต่อในทุกวันเป็นขั้นตอนที่ผมใส่ใจเป็นอย่างมาก เพราะไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือไลฟ์สไตล์ล้วนต้องเจอกับแสงแดด แสงไฟ และมลภาวะต่างๆ ซึ่งหลังจากได้ใช้ผลิตภัณฑ์ Alphascience ผมสัมผัสได้ว่าผิวแข็งแรง ผิวใสและสุขภาพดีขึ้น ทำให้ไม่ว่าจะเจอแสงแดดหรือมลภาวะมากขนาดไหนก็ไม่กังวลอีกต่อไป เพราะคำตอบที่ได้จาก Alphascience เป็นไอเท็มที่ตอบโจทย์การดูแลผิวได้อย่างตรงจุดทำให้ผมมั่นใจในทุกโอกาสครับ”

‘มร.จูเลียน เรโวล’ (Mr.Julien Revol) Alphascience CEO and Co-Founder เผยว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานครั้งนี้ และมีความยินดีที่ Mela Bright Serum ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Alphascience ได้เปิดตัวในประเทศไทย การทำงานร่วมกับ ‘ดร.อัลเฟรด มาร์เชล’ ทีมวิจัย Alphascience Research ที่ได้คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ จนได้มาซึ่งสารสกัดจากธรรมชาติที่เปราะปางและทรงพลังที่สุดให้มีความเสถียรสูงที่สุดเอกสิทธิ์เฉพาะ Alphascience เพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เป็นไปตามปรัชญาของเราคือการเปลี่ยนนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ ดร.อัลเฟรด มาร์เชล คิดค้นพัฒนาสู่ทางออกใหม่เพื่อให้ผิวอ่อนเยาว์สุขภาพดี”

‘ดร.อัลเฟรด มาร์เชล’ (Dr.Alfred Marchal) CEO of the R&D company: Alphascience Research เผยถึงแรงบันดาลใจเบื้องหลังการรังสรรค์ของ ‘Alphascience’ เพื่อตอบทุกปัญหาผิวขั้นสูง “นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ Mela Bright Serum ได้เปิดตัวที่เมืองไทย ด้วยเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรจากการคิดค้นพัฒนานวัตกรรม Mela Bright Serum จึงเป็นเซรั่มต้านอนุมูลอิสระตัวแรกที่มี Cysteamine ที่มีความเสถียรสูงพร้อมดูแลผิวให้ผิวใสและต่อต้านริ้วรอยไปพร้อมกัน สำหรับเราความเสถียรเป็นกุญแจสำคัญในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Alphascience เอกสิทธิ์เฉพาะ Alphascience ด้วยส่วนผสมแรงบันดาลใจจากธรรมชาติที่เข้มข้นปราศจากสารอันตราย ซึ่งในปี 2024 ‘Alphascience’ เรากำลังพัฒนาสารสิทธิบัตรที่ทรงประสิทธิภาพในด้านการรักษาริ้วรอย ซึ่งเป็นสารพัฒนาใหม่และเป็นความหวังใหม่ของกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอย”

โดย Alphascience มี 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ ‘กลุ่ม Anti-Aging’ และ ‘กลุ่ม Whitening’

กลุ่ม Anti-Aging : ‘Tannic [CF] Serum’ ช่วยดูแลผิวเรื่องลดริ้วรอยและผิวเสียได้พร้อมกัน ปรับผิวกระจ่างใส และ ‘Phytic [TC] Serum’ วิตามินซี เพื่อคนผิวมันเคลียร์ผิวหมอง เผยผิวกระจ่างใส ลดความมันและรอยสิวโดยเฉพาะ

กลุ่ม Whitening : ‘Alpha Bright Serum’ เซรั่มเข้มข้นทรงประสิทธิภาพด้วย Nextgen Technology ดูแลลดฝ้าจุดด่างดำ ผิวคล้ำแดด พร้อมป้องกันการเกิดซ้ำ และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด ‘Mela Bright [C+] Serum’ ดูแลปัญหาฝ้า จุดด่างดำฝังลึก อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระทรงพลัง เหมาะกับทุกสภาพผิว ปราศจากน้ำมันและน้ำหอม ได้รับการรองรับจากงานวิจัยซึ่งทดสอบถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย จากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและผลลัพธ์จากประเทศญี่ปุ่น โดย Dr. Aoi Nakano, Dematologist AOI Cliniic Tokyo

ร่วมสัมผัสสุดยอดนวัตกรรมที่พร้อมปรนนิบัติผิวสู่ความงามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน Alphascience เวชสำอางชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส โดย Alphascience Thailand วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในช่องทางออนไลน์ FB : AlphascienceThailand , Website : https://www.alphascienceth.com, Line official : AlphascienceThailand, Shopeemall : AlphascienceThailand, Lazada : AlphascienceThailand รวมทั้งตัวแทนจำหน่าย คลินิกความงามชั้นนำ #Alphascienethailand #Alphascienceตัวจริงเรื่องฝ้า #Melabright