Prored Korea เป็นบริษัทที่ก่อตั้งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงาม ชื่อว่า XHOWOL ซึ่งมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ แต่ในวันนี้ เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่กำลังจะนำเข้าเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้มีความพรีเมี่ยม และยกระดับการทำความสะอาดผิวหน้าอย่างล้ำลึก โดยผลิตภัณฑ์นี้ มีชื่อว่า ALL IN ONE XHOWOL PREMIUM PORE CARE CLEANSER

โดยผู้ผลิต มีการยืนยันว่าเราไม่ได้มีการทดลองกับสัตว์ และมีส่วนผสมที่อ่อนโยนเป็นอย่างมาก สามารถใช้ได้กับทุกเพศ อีกทั้งยังมากับขนาดที่ใหญ่จุใจ สามารถใช้ได้นานถึง 2-3 เดือน (ขึ้นอยู่กับปริมาณในการใช้ของแต่ละบุคคล)

และยังผ่านการรับรองจากสำนักงานอาหารและยา (อย.) ในประเทศไทยแล้วเป็นที่เรียบร้อย จึงมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์



All In One XHOWOL Premium pore care cleanser

เพิ่มความชุ่มชื้น เพื่อพลังการทำความสะอาดที่ทั่วถึง

– มีคอมเพล็กซ์กรดอะมิโน 17 ชนิดสำหรับการเสริมเกราะป้องกันผิวและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว

– ใช้ส่วนผสมทั้งหมดเป็น EWG Green สำหรับการระคายเคืองต่ำ วิธีแก้ปัญหาที่ปลอดภัย (ปราศจากน้ำหอม)

– ฟองอากาศขนาดเล็กที่อุดมไปด้วยสารละลายดูแลเคราตินขนาดเล็ก ซึ่งสามารถดูแลผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้ความชุ่มชื้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ประกอบด้วยกรดอะมิโน 17 ชนิดเพื่อให้การดูแลไมโครเคราติน รวมทั้งช่วยให้ความชุ่มชื้นและความชุ่มชื้น เพื่อบ่มเพาะผิวที่แข็งแรงและชุ่มชื้น

อัดแน่นด้วยส่วนผสมของสารสกัดเข้มข้นสูงจากวัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดีภายใต้ระบบ EWG ทำให้ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยโดยไม่ระคายเคืองต่ำ และมอบความอุ่นใจแม้ผิวบอบบางก็ใช้ได้ มันคือ ECO COSMETICS

วิธีใช้

ระหว่างล้างหน้าใช้ฟองในปริมาณที่พอเหมาะ นวดหน้า แล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่น

หากมีอาการดังต่อไปนี้ เช่น จุดแดง บวม คัน กระตุ้น เมื่อใช้เครื่องสำอาง ให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์ผิวหนัง หลีกเลี่ยงการใช้บริเวณที่มีบาดแผล ข้อควรระวังในการจัดเก็บ

– เก็บให้พ้นมือเด็ก

– เก็บให้ห่างจากแสงแดด

หาซื้อ XHOWOL Premium pore care cleanser ได้แล้วที่

Shopee : shopee.co.th/korikartthailand

Lazada : lazada.co.th/korikart-thailand

Korikart Thailand : www.korikart.net