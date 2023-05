รุกตลาดส่งท้ายซัมเมอร์ พ.ค.ปลุกกำลังซื้อ “พลังความเป็นไปได้ :THE POWER OF POSSIBILITIES” อัดฉีด5 โปรโมชั่นสุดฮ็อตช้อปได้ไม่ยั้ง แจกดีล “SAVE TIME” ช้อป KingPower Online 16-17 พ.ค.รับโค้ดส่วนลดวันละ 2 เวลา ส่วนคนมีไฟลต์“ยิ่งช้อปมากยิ่งคุ้ม” กับแคมเปญ“ส่งท้ายหน้าร้อน” ลดสูงสุด15% และโชว์บัตรสมาชิกลดรัว ๆ เมื่อซื้อทัวร์ I AM VACATION DOT COM เที่ยวทั่วโลก หรือทำสวยได้ที่ Atire Wellness &Surgery House

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เดินหน้านโยบายพัฒนาธุรกิจที่เป็นมากกว่าร้านค้าปลีกการท่องเที่ยวสินค้าดิวตี้ฟรี ภายใต้คอนเซ็ปต์แห่งปี 2566 “เพราะทุกอย่าง เป็นไปได้” ในสิ่งเหนือความคาดหมาย คิง เพาเวอร์ เชื่อในพลังแห่งความเป็นไปได้ “THE POWER OF POSSIBILITIES” ด้วยความเชื่อในพลังที่จะทำให้ทุกคนได้ “เป็น” ในสิ่งที่อยากเป็น “ไป” ในทุกสถานที่ที่อยากไป “ได้” ทุกเวลา เมื่อนักเดินทางมีไฟลต์/เที่ยวบินต่างประเทศ และคนในประเทศแต่ไม่มีไฟลต์/ไม่มีเที่ยวบิน รวมทั้งมีสมาชิกหรือสมัครบัตรสมาชิกใหม่ ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป เอนจอยช้อปดีลฮ็อตสุดพิเศษได้ทุกช่องทาง 5 แคมเปญ ดังนี้

แคมเปญที่ 1 “SAVING TIME” คิง เพาเวอร์ ออนไลน์ แจกโค้ดลดคุ้มกลางเดือนพฤษภาคม 2566 ลุยช้อปคาราวานสินค้าวันละ 2 ช่วงเวลา เท่านั้น เพียงแค่ “ก่อนบิน” นักท่องเที่ยวทุกคนแวะคลิกช้อปสินค้า DUTY FREE ทาง kingpower.com วันที่ 16 – 17 พ.ค. 66 ได้ถึง 2 เวลา คือ 10.00 – 12.00 น. และ 21.00 – 23.00 น.

“คิง เพาเวอร์” คัดสินค้าดิวตี้ฟรีสุดฮอต มาให้นักท่องเที่ยวกับนักเดินทางที่มีไฟลต์บินเรียบร้อยแล้วรีบช้อปเลย แล้วไปรับสินค้าที่สนามบิน หรือจะช้อปเพิ่มได้ทั้งขาเข้าและขาออก

“ห้ามพลาดใช้สิทธิ์” ช้อปให้ครบตามกติกาเพื่อแบ่งชำระ 0% นานสูงสุดถึง 10 เดือน รวมทั้งรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท หรือหากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมัครออนไลน์ได้ง่าย ๆ เพื่อรับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท และรับสิทธิ์สมัครสมาชิกทันทีเมื่อช้อปขั้นต่ำ 1,000 บาท(สุทธิ)

โปรโมชั่นที่ 2 ชวนคลิก KING POWER ONLINE ช้อปง่ายเป็นไปได้ทุกการเดินทาง “ยิ่งช้อปมากยิ่งคุ้มมาก” กับดีลจัดหนักจัดเต็ม ดีลดีของคนมีไฟลต์! ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566

1.ลดสูงสุด 15% เมื่อช้อปครบ 6,000 บาท แล้วรับลดเพิ่ม! 500 บาท หรือลดสูงสุด 1,500 บาท ทุกการ ช้อปครบ 2,000 บาท โดยใส่รหัสส่วนลด MAY15

2.“สินค้า Duty Free” สุดฮอต มีไฟลต์บินแล้วรีบเลย! รับสินค้าที่สนามบิน ช้อปได้ทั้งขาเข้าและขาออก

3.รับสิทธิประโยชน์ เริ่มจาก แบ่งชำระ 0% นานสูงสุดถึง 10 เดือน ต่อด้วย รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท ฟรี! ของสมนาคุณสุดพิเศษ จากแบรนด์ดัง (ของแถมมีจำนวนจำกัด และ รับเลย! ส่วนลด 200 บาทเมื่อสมัครสมาชิกออนไลน์ รวมทั้ง รับสิทธิ์การสมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์ เมื่อช้อปขั้นต่ำ 1,000 บาท(สุทธิ)

โปรโมชั่นที่ 3 “ส่งท้ายหน้าร้อน” ทำให้ทุกการช้อปเป็นไปได้ เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต ช้อปโปรโมชั่น 3 แคมเปญสุดฮ็อต ได้ดังนี้

ฮอตที่ 1 สมาชิกคิง เพาเวอร์ ลดสูงสุด 20 %

ฮ็อตที่ 2 ลงทะเบียนก่อนช้อป รับฟรี!! คูปองส่วนลด 2,000 บาท เมื่อช้อปครบ 25,000 บาท(สุทธิ)/ใบเสร็จ ได้คนละ 1 สิทธิ์/วัน

ฮ็อตที่ 3 สนุกกับสิทธิประโยชน์หลากหลายทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยการเพิ่มเพื่อนแล้วผูกบัญชีสมาชิกผ่าน Line Officail Account :@KINGPOWER

สำหรับโปรโมชั่นส่งท้ายหน้าร้อน “ส่วนลดสูงสุด 20%” ทางคิง เพาเวอร์ ให้รับสิทธิ์ตามสถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ ได้แก่ บัตร NAVY ลด 5% บัตร SCARLET ลด 10% บัตร ONYX ลด 15% บัตร CROWN และบัตร VEGA ลด 20%

ส่วนวิธีใช้ “คูปองส่วนลด 2,000 บาท” จากโปรโมชั่นส่งท้ายหน้าร้อน ขั้นแรกนักช้อปจะต้องตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการ เมื่อได้รับคูปองส่วนลดแล้วสามารถนำซื้อได้ไม่เกิน 20 ชิ้น / ใบเสร็จ ใช้ได้ตามสาขาที่ได้ลงทะเบียนช้อปไว้ ตามเงื่อนไขคูปองจะหมดอายุภายในวันแลกรับ ระหว่างช้อปสามารถใช้คูปองร่วมได้กับอีก 3 ส่วน คือ 1.ส่วนลดเพิ่มตามประเภทบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ 2.เมื่อช้อปผ่านช่องทาง Call to Shop หรือ Chat to Shop 3.สามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย ได้ แต่คูปองดังกล่าวนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนมือให้ลูกค้าคนอื่นนำมาใช้ คูปองส่วนลด 2,000 บาท

โปรโมชั่นที่ 4 สมาชิก คิง เพาเวอร์ ทุกคน ทุกบัตร รับส่วนลดสูงสุด 1,500 บาท เมื่อซื้อโปรแกรมทัวร์กับ I AM VACATION DOT COM ใช้สิทธิ์ข้ามไปจนถึงปีหน้า เริ่มตั้งแต่วันนี้– 29 กุมภาพันธ์ 2567 กดรับสิทธิ์ง่าย ๆ ผ่าน LINE Official Account รับส่วนลดง่าย ๆ ตามประเทศจุดหมายปลายทางการเดินทางท่องเที่ยว ระยะใกล้ และระยะไกล 3 โปรแกรม คือ

โปรแกรมแรก ส่วนลด 1,500 บาท เมื่อซื้อโปรแกรมทัวร์โซนยุโรป เดินทางไปอังกฤษ (ดูฟุตบอล 7 วันและ 8 วัน) คลาสสิคยุโรป (8 วัน) ฝรั่งเศส (6 วัน)

โปรแกรมที่สอง ส่วนลด 1,000 บาท เมื่อซื้อโปรแกรมทัวร์โซนตะวันออกกลางและโซนแอฟริกา ตุรกี (8 วัน 5 คืน) จอร์เจีย (7 วัน และ 8 วัน) ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (5 วัน) จอร์แดน (7 วัน และ 6 วัน) โมร็อกโก (10 วัน)

โปรแกรมที่สาม ส่วนลด 500 บาท เมื่อซื้อโปรแกรมทัวร์โซนเอเชียกับ I AM VACATION DOT COM ไปเวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ ทริปละ 4 วัน 3 คืน

โดยให้สิทธิ์พิเศษดังนี้ 1.สมาชิก คิง เพาเวอร์​ VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET และ NAVY แสดงสถานะสมาชิกและหลักฐานการแลกรับสิทธิ์เพื่อใช้ส่วนลด 1 สมาชิก ใช้สิทธิ์ส่วนลดจองได้ไม่จำกัดจำนวนตลอดรายการ และสามารถใช้ร่วมกับผู้ติดตามได้ด้วย

ทางบริษัททัวร์ดังกล่าวเปิดให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบรายละเอียดโปรแกรมท่องเที่ยวได้ที่ โทร.062-693-5297 หรือ www.facebook.com/IAmVacations ก่อนกดรับสิทธิ์ ผ่านช่องทาง LINE Official Account : @kingpower หรือ member.kingpower.com เพื่อรับรหัสส่วนลดและนำไปยืนยันการสำรองสิทธิ์ที่พึงได้รับอย่างคุ้มค่าทั้งหมดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะครบตามดีลที่กำหนดไว้

โปรโมชั่นที่ 5 รับส่วนลดสูงสุด 15% ที่ Atier Wellness & Surgery House ขณะนี้คิง เพาเวอร์ ให้ผู้ถือบัตรสมาชิกใช้สิทธิ์นี้แบบยาว ๆ ถึงสิ้นปี เริ่มวันนี้ – 31 ธันวาคม 2566 บัตร ONYX, SCARLET และ NAVY รับส่วนลด 10% บัตร VEGA และ CROWN รับส่วนลด 15%

โดยเข้าไปกดรับสิทธิ์ง่าย ๆ ผ่าน LINE Official Account @KINGPOWER เพื่อรับสิทธิประโยชน์และส่วนลดพิเศษ มากมาย หากสมัครสมาชิกแล้วต้องผูกบัญชีไว้บน LINEสิทธิพิเศษ สมาชิก คิง เพาเวอร์ VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET และ NAVY รับทันทีทุกสิทธิ์ข้างต้น

“วิธีรับสิทธิประโยชน์” จาก Atier Wellness & Surgery House ทำได้ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 แจ้งรับสิทธิ์และนัดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566 เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่10.30 น. – 20.00 น. ขั้นตอนที่ 2 สมาชิกสามารถกดรับรหัสส่วนลดผ่านระบบ LINE Official Account : @kingpower หรือ member.kingpower.com ขั้นตอนที่ 3 แจ้งรหัสส่วนลดกับเจ้าหน้าที่เพื่อจองล่วงหน้า เพื่อสอบถามข้อมูล ก่อนทำการกดรับสิทธิ์อย่างถูกต้อง และเมื่อกดรับรหัสส่วนลดแล้วไม่ได้ใช้จะไม่สามารถขอชดเชยใหม่ได้ทุกกรณีและไม่สามารถโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่สมาชิกมาใช้บริการได้

นักช้อปทุกคนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ 4 ช่องทาง ที่ Call Center : 063-236-2888 LINE Official Account : @atier หรือเว็บไซต์ atierwellness.com/

ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป “คิง เพาเวอร์” เดินหน้าพลังความเชื่อมั่น “ทุกอย่างเป็นไปได้ : THE POWER OF POSSIBILITIES” มอบดีลดี 5 โปรโมชั่น ให้นักช้อป และนักเดินทางทุกคนได้ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza,www.facebook.com/penroongyaisamsaen