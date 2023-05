บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่ม ปตท.สผ. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมพลังงานรวมไปถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เข้าร่วมงานนิทรรศการและการประชุม “Future Energy Asia Exhibition and Summit 2023” (FEA 2023) ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ฮอล 1 บูธ ปตท.สผ. เลขที่บูธ EB01 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 17.30 น. ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Driving Towards a Resilient and Low Carbon Energy Future”

อีกทั้งร่วมรับชมไฮไลท์เทคโนโลยีที่ ARV ได้นำมาจัดแสดง นำโดย 2 บริษัทในเครืออย่าง บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด หรือ VARUNA ผู้นำด้านการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Smart Forest Solution ที่ช่วยขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทย และ บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จํากัด หรือ SKYLLER ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มภาคอุตสาหกรรมด้วย AI และโดรน ผู้นำด้านการให้บริการโซลูชั่นส์สำหรับงานสำรวจและตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน ที่มาพร้อมกับ Skyller platform แพลตฟอร์มวิเคราะห์และประมวลผลอัจฉริยะ

ไม่เพียงเท่านี้! ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าฟังบรรยายความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงาน ภายในบูธ ปตท.สผ. ซึ่งจะมีการจัดเวที Tech Talks โดยมีวิทยากรจาก VARUNA และ SKYLLER ในช่วงเวลา ดังนี้

วันที่ 17 พ.ค. เวลา 15.15 – 15.45 น.

วันที่ 18 พ.ค. เวลา 11.15 – 11.45 น. และ เวลา 15.15 – 15.45 น.

วันที่ 19 พ.ค. เวลา 11.15 – 11.45 น.

ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ที่ Visitor Registration – Future Energy Asia ได้แล้ววันนี้

สำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีจาก บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ARV Sales@arv.co.th หรือ โทร 02-078-4000 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://arv.co.th