เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ จัดแคมเปญ “THE MALL LIFESTORE FASHION CRUSH 24/7”

มอบดีลเด็ด โปรแรงสุดปังให้สายแฟได้ช้อปอันลิมิตทุกสไตล์

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ เอาใจสายแฟชั่น จัดแคมเปญ “THE MALL LIFESTORE FASHION CRUSH 24/7” สายแฟเตรียมช้อป แมทช์ลุคมั่น อันลิมิตทุกสไตล์ ช้อปแบรนด์ Fashion, Accessories และ Eyewear ครบ 3,000 บาท รับเพิ่มบัตรกำนัลศูนย์ฯ 200 บาท ผู้ถือบัตรเครดิต UOB หรือ TMRW หรือบัตรเครดิต CITI รับเพิ่มรวมสูงสุด 1,200 บาท และรวมโปรโมชั่นดีลเด็ดสุดพิเศษจากร้านค้าแฟชั่นในศูนย์ฯมากมาย งานจัดตั้งแต่วันนี้ – 29 มิถุนายน 2566 ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ

ช้อปสนุกถูกใจสายแฟ กับร้านค้าแบรนด์ Fashion, Accessories และ Eyewear ชั้นนำมากมายที่พร้อมใจมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษให้ช้อปมันส์จุใจ สมาชิก M Card รับสิทธิพิเศษเมื่อช้อปแบรนด์แฟชั่น ชั้นนำในศูนย์การค้า ครบ 3,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่มบัตรกำนัลศูนย์ฯมูลค่า 200 บาท และสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต UOB หรือ TMRW หรือบัตรเครดิต CITI เมื่อช้อปครบ 8,000 บาทต่อเซลล์สลิป รับบัตรกำนัลศูนย์ฯมูลค่า 900 บาท และเมื่อช้อปครบ 3,000 บาทต่อเซลล์สลิป รับบัตรกำนัลศูนย์ฯมูลค่า 300 บาท พร้อมรับสิทธิพิเศษจากร้านค้าแฟชั่นชั้นนำภายในศูนย์ฯ อาทิ H&M รับส่วนลด 15% และรับคะแนน M Point x2 เท่า , MUJI รับคูปองส่วนลดสูงสุดถึง 300 บาท หรือรับของสมนาคุณจาก MUJI เมื่อซื้อสินค้า MUJI ครบ 800 บาท ต่อใบเสร็จ , POMELO รับฟรี Canvas Tote Bag เมื่อช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป , SMILEYHOUND รับฟรี กล้องฟิล์ม Smileyhound x Pico มูลค่า 1,190 บาท เมื่อช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป , AIIZ รับส่วนลด 100 บาท เมื่อช้อปครบ 500 บาทขึ้นไป , BETTER VISION รับส่วนลด 5% เมื่อช้อปกรอบแว่นและเลนส์ราคาปกติ , GUESS รับส่วนลดสูงสุด 50% เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ , O.W.L รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อกรอบแว่นสายตาหรือแว่นกันแดด O.W.L. , PLAYBOY รับส่วนลดสูงสุด 70% เมื่อซื้อสินค้าภายในร้าน , SUITCUBE รับสิทธิ์ซื้อสินค้า Exclusive Collection , THE NEXT รับส่วนลดสูงสุด 35% เมื่อซื้อกรอบแว่นสายตา หรือแว่นกันแดด แบรนด์ Luxury ที่เข้าร่วมรายการ , VNC รับส่วนลด 10% , YUEDPAO รับฟรี รองเท้า Slipper 1 คู่ มูลค่า 290 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป และรับฟรี แก้วน้ำ Cooler Flask มูลค่า 390 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,500 บาทขึ้นไป

แมทช์ลุคมั่น อันลิมิตทุกสไตล์ กับแบรนด์ Fashion, Accessories และ Eyewear จากร้านค้าชั้นนำในศูนย์ฯ กับแคมเปญ “THE MALL LIFESTORE FASHION CRUSH 24/7” งานจัดตั้งแต่วันนี้ – 29 มิถุนายน 2566 ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน และท่าพระ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook The Mall Thailand หรือคลิกรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://tmg.click/3V1g3Pe

