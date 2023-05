บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมรณรงค์วันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ คนหลากหลายทางเพศ และคนข้ามเพศ (IDAHOBIT) เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันในที่ทำงาน สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างมีอิสระ และไม่มีข้อจำกัด ผ่านกิจกรรม “IDAHOBIT – Together Always: United in Diversity” นำโดย คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 2 จากซ้าย) และ คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร (คนที่ 2 จากขวา) ร่วมรณรงค์วันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ คนหลากหลายทางเพศ และคนข้ามเพศ (IDAHOBIT) ต้อนรับลูกค้า และพนักงาน พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของสิทธิเท่าเทียมกัน และความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการส่งเสริมความเท่าเทียม และความหลากหลาย ภายใต้ธีมของปีนี้ คือ “Together Always: United in Diversity รวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อความแตกต่างที่หลากหลาย” เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าทุกคนมีสิทธิในการแสดงออกทางเพศของตนได้อย่างอิสระ โดยปราศจากความรุนแรงทางจิตใจหรือร่างกาย

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณปอย-ตรีชฎา หงส์หยก (คนกลาง) มาร่วมพูดคุยเรื่องความหลากหลาย และเติบโตไปด้วยกัน ทั้งนี้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ขอเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ร่วมเป็นกระบอกเสียง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ภายใต้แนวคิด I&D (Inclusion and Diversity) ในการสนับสนุนให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองในที่ทำงาน (Be Yourself At Work) เพราะเราเชื่อว่า เมื่อทุกคน ได้เป็นตัวของตัวเอง ได้เป็นอิสระในสิ่งที่อยากเป็น ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพภายในของตัวเองได้อย่างเต็มที่ และพัฒนาองค์กรของเราให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ พร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป