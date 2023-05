รางวัล Grand LIA บนเวทีลอนดอน อินเตอร์เนชั่นแนล อวอร์ด 2022 (London International Awards หรือ LIA) จากผลงาน Voiz – The Innocent Eyes ในหมวด TV/Cinema และยังคว้ารางวัล ระดับ Gold อีก 3 รางวัล ในหมวด TV/Cinema: Consumer Campaign, TV/Cinema: Humor, และ Online Film: Consumer Campaign รวมถึงระดับ Silver 2 รางวัล และ Bronze 1 รางวัล ในหมวด TV/Cinema: Humor นอกจากนี้ ยังได้รับระดับ Silver 3 รางวัล และ Bronze 1 รางวัล ในหมวด Online Film: Confections/Snacks

รางวัล Best of Discipline บนเวทีวัน เอเชีย ครีเอทีฟ อวอร์ด 2022 (ONE Asia Creative Awards) จากผลงาน Googo Green – No Pests Allowed ในหมวด Print/OOH และยังคว้ารางวัล Gold, Silver และ Bronze ในหมวดเดียวกันอีกด้วย