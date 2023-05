สุดยอดคอนเสิร์ตของปรมาจารย์ด้านการแต่งเพลง และโปรดิวเซอร์มือทองแห่งยุค



รอยัล พารากอน ฮอลล์ ร่วมกับ บริษัท แม็กซ์อิมเมจ จำกัด สร้างปรากฏการณ์คอนเสิร์ต

สุดยิ่งใหญ่แห่งปี “THONBURI PHANICH GROUP PROUDLY PRESENTS HITMAN DAVID FOSTER AND FRIENDS BANGKOK 2023” (ธนบุรีพานิชกรุ๊ป พราวด์ลี่ พรีเซนต์ส ฮิตแมน เดวิด ฟอสเตอร์ แอนด์ เฟรนด์ส แบงคอก 2023) โดยได้รับเกียรติจาก เดวิด ฟอสเตอร์ เจ้าของฉายา “ฮิตแมน” ปรมาจารย์ที่เป็นทั้งนักร้อง นักดนตรี โปรดิวเซอร์ นักแต่งเพลง และเบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินระดับโลก เจ้าของบทเพลงสุดอมตะ อาทิ I Will Always Love You, I Have Nothing และ Never Enough จากภาพยนตร์The Greatest Showman จะนำบทเพลงฮิตอีกมากมายมาแสดง ร่วมกับศิลปินเสียงคุณภาพที่มีรางวัลการันตีจากเวทีต่างๆ มารวมกันในงานนี้ ได้แก่ ไมเคิล บอลตัน, ลอเรน อัลเรด, แคทารีน แมคพี และ พีโบ ไบรสันร่วมด้วยศิลปินไทยรุ่นใหม่ บิวกิ้น – พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล ที่จะร่วมเวทีคอนเสิร์ตของศิลปินระดับโลกเป็นครั้งแรก คอนเสิร์ตในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดย ธนบุรีพานิชกรุ๊ป, น้ำดื่มสิงห์, แอร์เอเชีย, แพลนบี มีเดีย และ คลื่นวิทยุ MET107

พลาดไม่ได้กับคอนเสิร์ตแห่งปี “THONBURI PHANICH GROUP PROUDLY PRESENTS HITMAN DAVID FOSTER AND FRIENDS BANGKOK 2023” ในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 19.00 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน จองบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา บัตรราคา 10,000 / 5,500 / 4,500 / 3,500 และ 2,500 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-262-3456, www.thaiticketmajor.com พิเศษสำหรับสมาชิก VIZ สามารถซื้อบัตรได้ก่อนใครในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 โดยติดตามรายละเอียดผ่าน ONESIAM SuperApp พร้อมติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Royal Paragon Hall และ คลื่นวิทยุ MET107 หรือทางออนไลน์ www.met107.fm