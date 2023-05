บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แถวหน้า คนที่ 3 จากขวา) และคุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร (แถวหน้า คนที่ 4 จากขวา) จัดคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ “KTAXA Play Time Music Fest Let the fun begin เคียงข้างทุกความสุข มันส์ให้สุดไปด้วยกัน” เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าคนสำคัญที่ให้การสนับสนุน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ตามนโยบายหลักของบริษัทฯ ในการมีลูกค้าเป็นที่หนึ่ง และตอกย้ำพันธสัญญาของเรา ‘Know You Can’ ที่มุ่งมั่น ส่งเสริม เป็นเพื่อนคู่คิดกับลูกค้าของเรา พร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

คอนเสิร์ต “KTAXA Play Time Music Fest Let the fun begin เคียงข้างทุกความสุข มันส์ให้สุดไปด้วยกัน” จัดขึ้นใน วันที่ 20 พฤษภาคม ณ ไบเทค บางนา ภายในงานมีศิลปินมากมายที่มาร่วมสร้างความสนุกสุดมันส์ ได้แก่ ซานิ-นิภาภรณ์ ฐิติธนการ โอ๊ต-ปราโมทย์ ปาทาน ป๊อบ-ปองกูล สืบซึ้ง บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ และ เจ เจตริน วรรธนะสิน โดยมีลูกค้าเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งกว่า 6,800 คน ที่ได้สัมผัสประสบการณ์ความสนุก สุดเหวี่ยงกับศิลปินคนโปรด

สำหรับลูกค้าที่สนใจกิจกรรมเพื่อลูกค้าของบริษัทฯ สามารถติดตามได้ที่ www.krungthai-axa.co.th หรือ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชม.