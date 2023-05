TCMA ขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจก พลิกวิกฤตโลกร้อน โชว์ศักยภาพในงานประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย หรือ TCMA โชว์ศักยภาพขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจกในไทย พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าดำเนินงานร่วมกับภาคี ภายใต้แนวคิด Thai Cement in Actions through Stakeholders Collaboration ประกาศชัดเดินหน้าแผนนำปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก. 2594 ทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ทั้งหมด ในปี 2566 มุ่งสร้างอีโคซิสเต็มระบบ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ตามแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

นายชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย หรือ TCMA กล่าวว่า “อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเป็นวาระสำคัญของโลก จึงนำไปสู่การร่วมกันจัดทำ Thailand Net Zero Cement & Concrete Roadmap 2050 เพื่อให้ตลอดกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายภาครัฐ โดยอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีเป้าหมายปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 โดยมีความก้าวหน้าในการทำงานแล้วเช่น การวิจัยพัฒนาด้านวัสดุและนำเทคโนโลยีการบดปูนซีเมนต์นำมาพัฒนาเป็น “ปูนลดโลกร้อน (ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก)” ที่เตรียมผลักดันให้เกิดการใช้งานในวงกว้างทดแทนจนนำไปสู่การทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ได้ทั้งหมดในปี 2566 รวมถึงการนำวัสดุไม่ใช้แล้ว (Waste) จากภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคชุมชน เข้าสู่กระบวนการแปรสภาพและใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน เป็นต้น

โดยสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย หรือ TCMA ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมภาคี

การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference: TCAC) ในหัวข้อ “อนาคตไทย อนาคตโลก: โอกาสและความรับผิดชอบ (Our Future: Our Responsibility, Our Opportunity)” ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มาเป็นประธาน กล่าวปาฐกถาพิเศษ ยืนยันเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนการับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งใช้นโยบายเศรษฐกิจ BCG เป็นกลไกหลักในการสร้างความสมดุลแห่งการพัฒนา เดินหน้าสร้างความเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคน เมื่อวันที่ 5- 6 สิงหาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ที่ผ่านมาก

ในงานนี้ TCMA ได้นำเสนอความก้าวหน้าดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้แนวคิด Thai Cement in Actions through Stakeholders Collaboration เพื่อเป้าหมายในการสร้างอีโคซิสเต็มระบบ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ให้สำเร็จตามเป้าหมาย ในการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference: TCAC)

ทั้งนี้ สมาชิก TCMA ซึ่งประกอบด้วยผู้ผลิตปูนซีเมนต์ในไทย เห็นพ้องร่วมกันถึงความสำคัญและมุ่งดำเนินงานเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม โดยเร่งสร้างอีโคซิสเต็มให้เกิดขึ้น จากความร่วมมือของภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งนำเทคโนโลยีระดับโลกเข้ามาใช้ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งต่อสิ่งดี ๆ ทั้งด้านคุณสมบัติและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ใช้งาน เพื่อบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามแผน Thailand Net Zero Cement & Concrete Roadmap 2050

“ด้วยการสนับสนุนของภาคีร่วมดำเนินการ วันนี้ค่อนข้างมั่นใจ จึงจะเร่งนำปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก. 2594 ที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก เข้าสู่การใช้งานแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ทั้งหมด ในปี 2566 ซึ่งจะทำให้ลดก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า 1,000,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 122 ล้านต้นเลยทีเดียว โดยทางด้านผู้ผลิตเตรียมพร้อมยกเลิกการผลิตปูนซีเมนต์ชนิดเดิมที่ปล่อย CO2 สูง ในต้นปี 2567 พร้อมกันนี้ TCMA ยังได้ผนึกความร่วมมือกับ GCCA (Global Cement and Concrete Association) องค์กรชั้นนำระดับโลกด้านซีเมนต์และคอนกรีต หรือ COP 27 งานใหญ่ระดับนานาชาติที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้ ที่ประเทศอียิปต์ โดยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานและแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยที่ก้าวขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับระดับโลก” นายชนะ กล่าวทิ้งท้าย