เดอะมอลล์ กรุ๊ป พลิกโฉม เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ-บางแค ครั้งประวัติศาสตร์

เดินหน้าสร้างแลนด์มาร์คใหม่กรุงเทพฝั่งตะวันออกและกรุงเทพฝั่งตะวันตก

รองรับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาย่านผ่านโครงข่ายคมนาคม 2 ย่าน 2 มุมเมือง พบโฉมใหม่ ธันวาคมนี้

เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินหน้าพัฒนาปรับโฉมใหม่ครั้งประวัติศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์

โรดแมพ Rebranding เดอะมอลล์ สู่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ พร้อมปักหมุดเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ – บางแค เป็นแฟล็กชิพ แลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพฝั่งตะวันออกและกรุงเทพ ฝั่งตะวันตก รองรับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาย่านบางกะปิ และบางแค สู่ย่านการค้าและย่านที่พักอาศัยที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ผ่านโครงข่ายคมนาคม 2 ย่าน 2 มุมเมือง ตอบรับกับแผนการพัฒนาสร้างความเจริญของกรุงเทพมหานคร พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองให้เป็น Urban Life ที่มีความสุข สะดวกสบาย ตอบสนองทุกความต้องการของทุกเจนเนอเรชั่น โดยการปรับโฉมครั้งนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เตรียมพบโฉมใหม่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ธันวาคมนี้

นางอัจฉรา อัมพุช รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (MS. ACHARA UMPUJH ; EXECUTIVE VICE PRESIDENT, THE MALL GROUP CO., LTD.) กล่าวว่า “ย่านบางกะปิ และบางแค ถือเป็นย่านที่มีศักยภาพการเติบโตดีที่สุดของกรุงเทพฝั่งตะวันออกและกรุงเทพฝั่งตะวันตกพร้อมทั้งกำลังได้รับการพัฒนาให้เป็นย่านธุรกิจการค้าและย่านที่พักอาศัยที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร โดยมีการเชื่อมโยงด้วยโครงข่ายคมนาคมหลักของกรุงเทพมหานครอย่างครบครัน ทั้งทางบก ทางเรือ และที่สำคัญคือระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ดังนั้น เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนา 2 ย่าน 2 มุมเมือง เดอะมอลล์ กรุ๊ป จึงเดินหน้าพัฒนาปรับโฉมใหม่ครั้งประวัติศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ โรดแมพ Rebranding เดอะมอลล์ สู่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ โดยปักหมุด เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ

– บางแค เป็นแฟล็กชิพ ของเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ที่สมบูรณ์แบบและยิ่งใหญ่ที่สุดย่านบางกะปิ และย่านบางแค ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพฝั่งตะวันออกและกรุงเทพฝั่งตะวันตก เพื่อรองรับยุทธศาสตร์พัฒนาย่านการค้าและย่านที่พักอาศัยที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ผ่านโครงข่ายคมนาคม 2 ย่าน 2 มุมเมือง เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทุกกลุ่ม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A Happy Place To Live Life : ชีวิตที่มีความสุขทุกครอบครัว” ที่เป็นคอนเซ็ปต์หลักของเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ รีเทลมิติใหม่ พร้อมร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนขยายการเติบโตและความเจริญของกรุงเทพมหานคร ดึงดูดการลงทุนของนักลงทุนไทยและต่างชาติ รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมือง ทำย่านการค้าให้เป็น Urban Life ที่มีความสุข สะดวกสบาย ตอบสนองทุกความต้องการของทุกเจนเนอเรชั่น

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ จะเป็นแฟล็กชิพสำคัญในย่านบางกะปิ ที่เชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟฟ้าหลัก 3 สาย ตั้งอยู่บนทำเลที่เป็นยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญของกรุงเทพฝั่งตะวันออก บนถนนลาดพร้าว

– บางกะปิ แยกบางกะปิ และลำสาลี โดยรถไฟฟ้าทั้ง 3 สาย จะมีสถานีแยกลำสาลีเป็นศูนย์รวมการเชื่อมต่อ ประกอบด้วย

– โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง หรือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว – สำโรง) เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนรองในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก ตลอดจนถึงพื้นที่ส่วนเหนือของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยว หรือ โมโนเรล (Straddle Monorail) มีลักษณะเป็นโครงสร้างยกระดับตลอดแนวเส้นทาง มีแนวเส้นทางเริ่มต้นที่สถานีลาดพร้าวอันเป็นสถานีเชื่อมต่อกับ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จากนั้นไปทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ก่อนมุ่งหน้าลงทิศใต้ตามแนวถนนศรีนครินทร์ แล้วเบนไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนเทพารักษ์ สิ้นสุดเส้นทางที่สถานีสำโรง อันเป็นสถานีเชื่อมต่อกับ รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท ระยะทางทั้งสิ้น 30.4 กิโลเมตร รวม 23 สถานี โดยในขณะนี้อยู่ในช่วงทดสอบงานระบบเดินรถไฟฟ้า

– โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม (บางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – แยกร่มเกล้า) เป็นระบบรถไฟฟ้าที่มีทั้งโครงสร้างใต้ดิน และยกระดับ มีแนวเส้นทางที่รองรับการเดินทางภายในเขตเมืองตามแนวตะวันออก – ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร เริ่มต้นจากบริเวณจุดตัดทางรถไฟสายสายธนบุรี (ทางรถไฟสายใต้เดิม) แล้วลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา เข้าสู่ย่านเมืองเก่า ย่านใจกลางเมืองก่อนออกไปยังชุมชนประชาสงเคราะห์และออกสู่ย่านชานเมืองถนนรามคำแหง มาสิ้นสุดเส้นทางที่ชานเมืองด้านทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานครบริเวณจุดตัดถนนรามคำแหงกับถนนสุวินทวงศ์ ระยะทางทั้งสิ้น 35.9 กิโลเมตร รวม 28 สถานี โดยมีแผนเปิดให้บริการในปี 2568

– โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล (แคราย-ลำสาลี) เป็นโครงการศึกษาการดำเนินการระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อบรรจุลงในแผนแม่บทโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่สอง (M-Map Phase 2) โครงการได้รับการกำหนดให้ใช้ระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือรถไฟฟ้าโมโนเรล มีระยะทางทั้งสิ้น 21 กิโลเมตร รวม 20 สถานี โดยรถไฟฟ้า

สายนี้จะเชื่อมต่อเมืองด้านฝั่งแคราย กับฝั่งเกษตร-นวมินทร์ ที่มีอัตราการเติบโตสูงเข้าด้วยกัน และยังเป็นโครงข่ายสายรองเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟฟ้าหลักอีก 4 เส้นทาง ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร

สายสีม่วง รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท และรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม และโครงข่ายรองอีก 3 เส้นทาง ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีชมพู รถไฟฟ้าสายสีเหลือง และรถไฟฟ้าสายสีเทา ของกรุงเทพมหานคร โดยมีแผนเปิดให้บริการในปี 2571

นอกจากนี้ยังมีการเดินทางทางบก โดยสามารถเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์ ผ่านถนนเส้นหลักสำคัญหลายสาย ทั้งถนนรามคำแหง ถนนลาดพร้าว และถนนศรีนครินทร์ ตลอดจนรถโดยสารประจำทาง อาทิ รถเมล์, รถตู้สาธารณะ, รถสองแถว ที่เดินทางไปยังจุดสำคัญทั่วกรุงเทพมหานคร และอีกช่องทางการเดินทางคือทางเรือ ผ่านเรือโดยสารคลองแสนแสบ มีเส้นทางระหว่าง ท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ จนถึง ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยมีจุดต่อเรือที่ ท่าประตูน้ำ รวม 28 ท่าเรือ ซึ่งทั้งหมดนี้คือการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายคมนาคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฝั่งตะวันออก อันจะส่งผลให้ย่านบางกะปิ พัฒนาเป็นย่านการค้าและที่พักอาศัยที่เจริญที่สุดของกรุงเทพฝั่งตะวันออก

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ปักหมุดเป็นแฟล็กชิพสำคัญในย่านบางแค ย่านที่มีศักยภาพการเติบโตดีที่สุดของกรุงเทพฝั่งตะวันตก และมีโครงข่ายคมนาคมหลากหลายช่องทาง ตั้งอยู่บนถนน

เพชรเกษม – กาญจนาภิเษก โดยมีโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เป็นเครือข่ายคมนาคมที่สำคัญของกรุงเทพฝั่งตะวันตก ถือเป็นรถไฟฟ้าสายแรกของไทยที่เชื่อมต่อกันเป็นวงแหวน ทำให้การเดินทางจาก MRT บางแค สามารถเชื่อมต่อกับมุมเมืองอื่นของกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้อย่างสะดวกสบาย ปัจจุบันมีระยะทางรวม 48 กิโลเมตร

เส้นทางเริ่มต้นจากสถานีหลักสอง ผ่านสถานีท่าพระสถานีหัวลำโพง สถานีบางซื่อ และวิ่งกลับมาสิ้นสุดที่สถานีท่าพระอีกครั้ง รวม 38 สถานี สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ที่สถานีบางหว้า, สถานีสีลม, สถานีสุขุมวิท, สถานีพหลโยธิน และสถานีสวนจตุจักร เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ที่สถานีเตาปูน เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่สถานีเพชรบุรี และเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้มและรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อนได้ที่ สถานีบางซื่อ

นอกจากนี้ยังมีถนนเพชรเกษม และถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นถนนหลักที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายคมนาคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฝั่งตะวันตก ทำให้ย่านบางแคเป็นอีกหนึ่งย่านที่มีศักยภาพสูง เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร

“เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ” และ “เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค” เป็น Key Strategic Location สำคัญของกรุงเทพฝั่งตะวันออกและกรุงเทพฝั่งตะวันตก ซึ่งปัจจุบันพื้นที่รอบ 10 กิโลเมตร

ของ “เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ” มีประชากรกว่า 2 ล้านคน ส่วน “เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค”มีประชากรกว่า 1.5 ล้านคน และทั้ง 2 ย่าน เป็นศูนย์กลางที่อยู่อาศัยที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงคาดว่าหากทั้ง 2 โครงการแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มทราฟฟิคให้กับศูนย์ฯ มากกว่า 30%”

เตรียมพบกับการพลิกโฉมครั้งประวัติศาสตร์ของ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และ

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค แลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพฝั่งตะวันออกและกรุงเทพ

ฝั่งตะวันตก 2 ย่าน 2 มุมเมือง ในเดือนธันวาคมนี้ โดยการปรับโฉมครั้งนี้ เดอะมอลล์ ทั้ง 2 สาขา ยังคงเปิดให้บริการลูกค้าตามปกติ