ต่อ ธนภพ – ลุค อิชิคาว่า ฉลอง 25 ปี Grand Seiko 9S Caliber

2 หนุ่ม ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร และ ลุค-อิชิคาว่า พลาวเดน หล่อเนี๊้ยบ พร้อมนักร้องหนุ่ม โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร ร่วมโชว์เดี่ยวเปียโน ในงาน The World of Grand Seiko ฉลองครบรอบ 25 ปี Grand Seiko 9S Caliber พร้อมเปิด Grand Seiko Pop Up Store ณ คราวน์ เอเทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

งานนี้ไม่พลาด อัพเดตเทรนด์นาฬิการุ่นไฮไลต์ อย่าง Grand Seiko Evolution 9 Collection Tentagraph: SLGC001 ซีรีส์นาฬิกาสปอร์ตจากคอลเลกชั่น Evolution 9 เพิ่งเปิดตัวไปที่งานแสดงนาฬิกา Watches and Wonders Geneva 2023 (วอตเชส แอนด์ วอนเดอร์ เจนีวา 2023) ตามด้วย Grand Seiko Evolution 9 Collection White Birch: SLGH005 นาฬิกากลไกความถี่สูงที่ขับเคลื่อนด้วยชุดกลไก คาลิเบอร์ 9SA5 มาพร้อมกับดีไซน์ที่สะท้อนมุมมอง Alive in time พร้อม การันตีด้วยรางวัล GPHG และ Red dot award และ Grand Seiko Kodo Constant-force Tourbillon สุดยอดความงดงามแห่งการรังสรรค์ที่เหล่าคนรักนาฬิกาอยากครอบครอง ผลิตเพียง 20 เรือนในโลกเท่านั้น

ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร เผยว่า ผมใส่ Grand Seiko White Birch หน้าปัดเด่นสะดุดตามาก เป็นนาฬิกาที่ใส่ได้กับการแต่งตัวหลายๆ สไตล์ ทั้งทางการ หรือ ไม่เป็นทางการ เป็นนาฬิกา Daily use อย่างวันนี้ก็แมทช์กับชุดสูทสีดำ ตัดกับหน้าปัดนาฬิกาสีขาว ก็ทำให้ลุคดูโดดเด่นขึ้น

ลุค-อิชิคาว่า พลาวเดน หนุ่มลูกครึ่งญี่ปุ่น-อเมริกัน เผยว่า ผมชอบ Inspiration ในการออกแบบหน้าปัดที่ได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ สะท้อนถึงความเป็นคนญี่ปุ่นที่เคารพในธรรมชาติได้อย่างดี ผมเป็นคนชอบนาฬิกาแนว Sport ครับ ซึ่งเข้ากับสไตล์การแต่งตัวสมาร์ทแคชชวล แจ็คเก็ตสีขาว ตัดกับหน้าปัดนาฬิกาสีน้ำเงินของ Grand Seiko Tentagraph ซึ่งได้แรงบันดาลใจจาก Mt. Iwate สวยงามมาก และที่สำคัญ สำรองพลังงานได้ 72 ชั่วโมงเลย

ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี Grand Seiko 9S Caliber และชมความงดงามของเรือนเวลาจาก Grand Seiko (แกรนด์ ไซโก) แบรนด์นาฬิกาลักซ์ชัวรี่ชั้นนำระดับโลก สัญชาติญี่ปุ่นมีประวัติยาวนานกว่า 60 ปี ได้ที่ Grand Seiko Pop Up Store ณ คราวน์ เอเทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ