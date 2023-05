THEBLACKSEA ปลื้ม กระแสตอบรับสุดปัง! เด็กไทยร่วมออดิชัน "THEBLACKLABEL's First Thailand Audition Presented” ล้นหลาม

พร้อมย้ำ วัยรุ่นมีฝันอย่าพลาด โค้งสุดท้ายประตูเดบิวต์สู่ศิลปินระดับโลก เปิดออดิชั่นถึง 7 มิ.ย.นี้

THEBLACKSEA บริษัทเปิดใหม่มาแรง ที่มาจากความร่วมมือระหว่าง “ เครือซีพี ” และ “THEBLACKLABEL” ค่ายเพลงและครีเอทีฟเอเจนซีระดับโลกจากเกาหลีใต้ นำโดย TEDDY PARK ยิ้มปลื้ม โปรเจค THEBLACKLABEL’s First Thailand Audition กระแสตอบรับดีเยี่ยม วัยรุ่นมากความสามารถแห่สมัครออดิชั่น

พร้อมลุยธุรกิจบันเทิง สร้างไทยเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ เปิดโอกาสก้าวขึ้นเป็นศิลปินระดับโลก

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – หลังเปิดตัวโครงการ “THEBLACKLABEL’s First Thailand Audition Presented By CP” เวทีค้นหาเด็กไทยเปี่ยมไฟฝัน เปิดพื้นที่สร้างโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปิน K-POP ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง “เครือเจริญโภคภัณฑ์” และ “THEBLACKLABEL” ค่ายเพลงและครีเอทีฟเอเจนซีระดับโลกจากเกาหลีใต้ ภายใต้บริษัทร่วมทุน “THEBLACKSEA” นั้น ล่าสุดได้รับกระแสตอบรับจากคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถหลากหลาย ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมการ Audition อย่างล้นหลาม พร้อมรอการเจียระไนโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อก้าวสู่เส้นทางศิลปินระดับโลก

นายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา Chief Content Strategy, Investment and Partnership Officer เครือซีพี เปิดเผยว่า “THEBLACKLABEL’s First Thailand Audition Presented By CP” เป็นโครงการแรกของ THEBLACKSEA โดยได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากเหล่าวัยรุ่นชาวไทยที่ความฝันจะเป็นศิลปินในระดับโลก ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ THEBLACHSEA ที่มุ่งหวังจะเป็นผู้นำในการสร้าง soft power ของไทยและอาเซียน ย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างต่อเนื่องของเครือซีพีในการผลักดันและสนับสนุน Soft Power ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยสู่สากล ซึ่งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากทั้ง 2 ฝ่าย จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน Soft Power ของคนไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกต่อไปได้

“THEBLACKSEA มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ ให้มีโอกาสได้ก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินในเวทีระดับโลก โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป แสดงความสามารถทั้งด้านการ ร้อง เต้น หรือ แร็ป เพื่อเข้าร่วมออดิชั่นค้นหาผู้มีความสามารถ เพื่อเป็นเทรนนีและมีโอกาสได้เดบิวต์เป็นศิลปินของ THEBLACKLABEL ซึ่งมี Teddy Park ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปิน K-POP ชั้นนำมากมาย ไม่ว่าจะเป็น BIGBANG, 2NE1, JEON SOMI และ เกิร์ลกรุ๊ปที่มาแรงที่สุดในโลกตอนนี้อย่าง BLACKPINK เป็น Founder & Executive Director

นอกจากนี้ THEBLACKLABEL ยังส่งครีเอทีฟไดเร็กเตอร์และโปรดิวเซอร์จากเกาหลีมาประจำที่ไทย เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางพัฒนาผู้มีความสามารถจากทั่วอาเซียน โดยมี DANNY CHUNG นักแต่งเพลงที่มีผลงานระดับโลกจากค่าย THEBLACKLABEL นั่งตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาศิลปิน โดย THEBLACKSEA จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนการทำธุรกิจของ THEBLACKLABEL ในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย”

กิจกรรมออดิชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟในประเทศไทยโดยค่าย THEBLACKLABEL ครั้งนี้ ประกอบด้วยกัน 2 รอบ โดยรอบแรกคือรอบคัดเลือกออนไลน์ ซึ่งรับสมัครถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2566 และรอบสุดท้ายคือรอบคัดเลือกแบบตัวต่อตัว กับโปรดิวเซอร์มากประสบการณ์ และทีมงานมืออาชีพของค่าย THEBLACKLABEL ที่จะบินมาจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2566 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเทรนนี จะมีโอกาสเดบิวต์เป็นศิลปิน K-POP กับค่ายต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองต่อกระแสตอบรับที่ดี เครือซีพีได้เปิด THEBLACKBOX Pop-Up Studio Presented By CP สตูดิโอขนาดย่อมใจกลางสยาม เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้คนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้ใช้พื้นที่สร้างสรรค์คลิปโชว์ความสามารถ ส่งเข้าร่วมการออดิชั่นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่บริเวณ Atrium 2 ชั้น G, Siam Center อีกด้วย วัยรุ่นอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ที่มีความสามารถด้านการ ร้อง เต้น หรือแร็ป สามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมวีดีโอแสดงความสามารถมาได้ที่ [email protected] อย่าปล่อยให้ความฝันหลุดมือไป

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook: @OfficialTHEBLACKSEA,

Instagram: @OfficialTHEBLACKSEA, Twitter: @theblacksea_tbs, TikTok: @OfficialTHEBLACKSEA และ Youtube: @OfficialTHEBLACKSEA