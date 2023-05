คลื่นลูกใหม่ ภูมิพัฒน์ แมนเนจเม้นท์ ผุดคอมมูนิตี้มอลล์สีเขียวThe Spheres พร้อมส่งคลื่นลูกใหม่ ‘เชอรี่-อัญรินทร์ ชลสายพันธ์’ นั่งบริหารงาน

คลื่นลูกใหม่ จัดเป็นผู้บริหารอายุน้อย ที่สั่งสมประสบการณ์การบริหารและการทำงานมาตั้งแต่เด็ก โดยได้รับการถ่ายถอดประสบการณ์จากทั้งคุณพ่อ คุณภูมิพัฒน์ ชลสายพันธ์ ผู้ก่อตั้งโรงงานผลิตผ้าหนังเทียมรายใหญ่ของประเทศและเป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และคุณแม่ ฉัตรภัสร์ ชลสายพันธ์ ที่ทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์มา ทำให้ “เชอรี่-อัญรินทร์ ชลสายพันธ์” ฉายแววความเป็นนักบริหาร และการจัดการได้อย่างดีเยี่ยม

เชอรี่-อัญรินทร์ กรรมการบริหาร โครงการ The Spheres – เพชรเกษม เป็นลูกสาวคนโต ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด 3 คน เธอถูกดึงเข้าไปสู่วงจรธุรกิจตั้งแต่เล็ก โดยถูกสอนให้รู้จักกับกิจการของครอบครัวที่เป็นโรงงานผลิตและผู้จัดจำหน่ายผ้าหนังเทียม ตั้งแต่กระบวนการผลิต งานขาย การบริหารจัดการ ไปจนถึงการทำบัญชี รวมทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งช่วยให้เชอรี่มีความเป็นนักธุรกิจตั้งแต่นั้นมา

“ตอนเด็กเชอรี่ชอบเรียนรู้ธุรกิจที่บ้าน โดยเฉพาะด้านงานขาย การติดต่อกับลูกค้า การอยู่หลังบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่บริหารงาน ทำให้ได้สั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆ พอเรียนจบจากประเทศอังกฤษ ด้านบริหารธุรกิจ จาก Oxford Brookes University และปริญญาโท ด้านการผลิตสินค้าเครื่องหนัง จาก University of Northampton ก็กลับมารับช่วงต่อธุรกิจที่บ้านทันที แรกๆก็ติดต่อหาลูกค้าต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อินเดีย เยอรมัน ฯลฯ ด้วยตนเอง พร้อมกับบริหารงานในส่วนต่างๆ ซึ่งก็เกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก เนื่องจากเราเป็นคนเจนใหม่จึงมีมุมมองในการบริหารที่แตกต่างจากรุ่นคุณพ่อ คุณแม่ เช่น การจัดการภายในองค์ การหาลูกค้า เรามองเห็นโอกาสของธุรกิจที่บ้าน ที่สามารถบุกเบิกตลาดต่างประเทศได้ เป็นการทำให้เห็นว่าสินค้าของไทยมีคุณภาพที่ดี ไม่แพ้ชาติใดในโลก สนุกกับการรับช่วงต่อธุรกิจที่บ้าน แต่ก็ยังไม่ทิ้งความฝันตอนเด็ก’

เชอรี่เล่าว่า ช่วงเด็กต้องย้ายตามครอบครัวจากกรุงเทพมาอยู่ที่สมุทสาคร การเดินทางเพื่อไปเรียนหรือทำธุระแต่ละครั้งยาวนาน ไม่มีแหล่งอำนวยความสะดวกใกล้บ้าน ช่วงเวลาที่ครอบครัวจะออกไปใช้ร่วมกันได้หายไป จึงคิดเสมอว่าถ้ามีโอกาสอยากพัฒนาพื้นที่ สำหรับทุกๆคนที่จะได้มาใช้เวลารวมกัน มาพักผ่อน มาทานของอร่อยๆ โดยไม่ต้องเดินทางไกล ไม่ต้องเสียเวลาบนท้องถนนนานๆ คงจะเป็นทางเลือกที่ดีกับผู้คนโซนอ้อมน้อย วันนี้เมื่อมีโอกาส จึงตัดสินใจก่อสร้างโครงการ The Spheres ซึ่งเป็น Community Mall ในย่านเพชรเกษม อ้อมน้อย ซึ่งคาดจะแล้วเสร็จและเปิดตัวได้กลางปี 2567″



“เชอรี่เกิดและเติบโตในย่านเพชรเกษม อ้อมน้อย จึงพอเข้าใจคนในพื้นที่ว่าน่าจะมีความต้องการอะไรบ้าง อย่างคอมมูนิตี้มอลล์สำหรับในหลายพื้นที่อาจจะมีการแข่งขันอย่างดุเดือด แต่สำหรับอ้อมน้อยแล้วตอนนี้ยังไม่มีแหล่งพักผ่อน ซื้อของมากนัก ซึ่งประกอบกับที่บ้านก็มีแลนด์แบงค์ที่ต้องการพัฒนา และสามารถขึ้นโครงการได้ จึงคิดว่าเป็นจังหวะที่จะสามารถสานฝันได้ พร้อมตอบโจทย์ชาวสมุทรสาคร และย่านเพชรเกษม อ้อมน้อยไปพร้อมๆ กัน โดยมีไอเดียและวางคอนเซปต์ ให้เป็นพื้นที่สีเขียว เนื่องจากบริเวณพื้นที่อ้อมน้อย 80% เป็นโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่สีเขียวจึงน้อยมาก จึงอยากปั้นเดอะสเฟียรส์ (The Spheres) ให้เป็นอาณาเขตหรือแหล่งแห่งโอเอซิส แลนด์มาร์คแห่งธรรมชาติสำหรับทุกคน ตอบสนองจังหวะการใช้ชีวิตของทุกครอบครัวและกลุ่มทำงานได้ มีพื้นที่โซนอาหาร 80% และ 20% จะเป็นโซนไลฟ์สไตล์ ที่ทุกคนสามารถออกมาแฮงค์เอ้าท์ หรือใช้พื้นที่ส่วนกลางใกล้บ้านได้ และตั้งใจทำให้โครงการเป็นโครงการที่ยั่งยืน ทำประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางโครงการ ทั้งผู้เช่าพื้นที่ ลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมถึงพนักงานและชุมชนรอบข้างต่างๆด้วยลงทุนความรู้ ก้าวสู่วงการอสังหาฯ

“ก่อนจะเริ่มสานฝันสำหรับโปรเจ็ค เดอะสเฟียรส์ (The Spheres) ได้ทำการศึกษาหาข้อมูล เก็บผลสำรวจความต้องการ และความจำเป็นสำหรับลูกค้าเป้าหมายที่วางไว้ โดยใช้เวลาครึ่งปี นอกจากนี้ยังได้ลงคอร์สเรียนอสังหาฯ RE-CU ACADEMY, คอร์ส KPBA เสริมแกร่งทายาทธุรกิจรุ่นใหม่, คอร์ส Un-Frame for the future หลักสูตรคิดธุรกิจนอกกรอบ และคอร์ส YEC เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดในธุรกิจได้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการปั้นคอมมูนิตี้มอลล์มีความท้าทายในหลายด้าน”

เชอรี่ยอมรับว่าแรงบันดาลใจและแบบอย่างที่ดีมากจากทั้งคุณพ่อ คุณแม่ ด้วยคำสอนที่ว่า ทำทุกอย่างบนความตั้งใจ และทุกอย่างจะออกมาดี

“คุณพ่อค่อนข้างเป็นผู้นำ เก่งในด้านการบริหาร ส่วนเรื่องความเป็นระเบียบและการจัดการต้องเป็นคุณแม่ ซึ่งส่วนดีของทั้งสองท่าน ทำให้เวลาทำงาน เชอรี่ก็จะลุยๆ มีความมั่นใจ กล้าตัดสินใจเด็ดขาด บริหารและจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองได้อย่างดี และบนความตั้งใจของการทำธุรกิจ และการทำงาน เชอรี่อยากให้ทุกฝ่ายเติบโตไปพร้อมกัน ทั้งตัวเรา ลูกค้าเรา เพื่อธุระกิจที่มั่นคงในระยะยาว และสามารถทำประโยชน์ให้กับคนรอบข้างได้ ซึ่งถ้าจุดนี้สำเร็จเราจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ดีต่อไปในอนาคต

เรียกว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ของค่ายภูมิพัฒน์ แมนเนจเม้นท์ ที่น่าจับตามมองจริงๆ