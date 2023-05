แอปเปิ้ลโปแลนด์ร่วมงาน ThaiFEX- Anuga 2023

กระแสตอบรับดีเกินคาดจากเจ้าผู้นำเข้าและผู้บริโภคชาวไทย

สมาคมผู้จัดจำหน่ายผักและผลไม้โปแลนด์”Unia Owocowa” ส่ง แอปเปิ้ลโปแลนด์ ปีสอง เข้าร่วมงาน ThaiFEX- Anuga Asia 2023 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี กระแสตอบรับดีเกินคาด พร้อมกันนี้ได้ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธ แคมเปญ “ Gift of Polish Orchards. Apple From The Heart of Europe”(ของขวัญจากสวนผลไม้โปแลนด์ แอปเปิ้ลจากใจกลางยุโรป) ที่สวนลุมพินี หวังครองใจกลุ่มผู้รักสุขภาพชาวไทย

มร.วาลเดอร์มาร์ ดูบันนิอฟสกี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย มร.จาเซ็ค สโคเนคซนี่ รองประธานสมาคมสมาพันธ์ผู้จัดจำหน่ายผักและผลไม้โปแลนด์”Unia Owocowaและ พอลลิน่า โคเปค เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวแอปเปิ้ลโปแลนด์ภายใต้ แคมเปญ “ Gift of Polish Orchards. Apple From The Heart of Europe”(ของขวัญจากสวนผลไม้โปแลนด์ แอปเปิ้ลจากใจกลางยุโรป) ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี

ชาวสวนผลไม้โปแลนด์ ใกล้จะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับสัญญาระยะยาวในการส่งออกแอปเปิ้ลมายังประเทศไทย โดยในงาน ThaiFEX -Anuga Fair หนึ่งในงานอุตสาหกรรมอารหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 23- 27พ.ค.ได้ร่วมต้อนรับสมาคมผู้จัดจำหน่ายผักและผลไม้โปแลนด์”Unia Owocowa” เข้าร่วมงานนี้ โดยมีการจับคู่เจรจาธุรกิจที่บูธแอปเปิ้ลของแคมเปญ “ Gift of Polish Orchards. Apple From The Heart of Europe”(ของขวัญจากสวนผลไม้โปแลนด์ แอปเปิ้ลจากใจกลางยุโรป)ซึ่งเป็นจุดสำคัญสูงสุดของแคมเปญส่งเสริมการขายแอปเปิ้ลโปแลนด์ในประเทศไทยที่มีระยะเวลา 1 ปี

หลังจากเก็บเกี่ยวแอปเปิ้ลโปแลนด์ในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดส่งแอปเปิ้ลโปแลนด์ถึงซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ในฐานะผู้ผลิตแอปเปิ้ลโปแลนด์ชั้นนำในสหภาพยุโรป โปแลนด์ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดที่ไกลออกไปรวมทั้งประเทศไทย การเจรจาเพื่อวาง แผนเก็บเกี่ยวปี2023-2024กำลังเกิดขึ้นที่ ThaiFex Anuga โดยผู้จำหน่ายของไทย มีกระแสตอบรับที่ดีมาก ให้ความสนใจแอปเปิ้ลโปแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์

“เราดีใจมาก เมื่อไม่นานมานี้ เราตัดสินใจวางแผนเปิดตัวตลาดแอปเปิ้ลในไทย เพราะเห็นว่าคนไทยมีมมรดกวัฒนธรรมอันยาวนานและมีความผูกพันกับค่านิยมอันเก่าแก่ ได้มอบประสบการณ์ที่ดีให้กับเราเป็นเวลาหนึ่งปี และเป็นแรงบันดาลใจให้เรามุ่งมั่น สร้างผลผลิตคุณภาพดีอย่างเต็มที่ ผมยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้กำลังเจรจาเพื่อทำสัญญากับผู้ให้ความสนใจนำเข้าแอปเปิ้ลโปแลนด์ สู่ตลาดในเมืองไทย”มร. อาคาดิอุส ไกค์ นายกสมาคมสมาพันธ์ผลไม้กล่าว

“ โปแลนด์เป็นผู้ผลิตแอปเปิ้ลรายใหญ่ของยุโรปและเป็นอันดับสองของโลกรองจากจีน มีกำลังการผลิตเท่ากับตุรกีและสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้กลุ่มผู้บริโภคในเอเชียอาจยังไมม่รู้จักแอปเปิ้ลโปแลนด์มากนัก ชาวสวนผลไม้โปแลนด์จึงได้หาตลาดใหม่ที่มีแนวโน้มที่ดี นี่จึงเป็นเหตุผลที่นำพวกเขามายังประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการนำเข้าแอปเปิ้ลจากภูมิภาคต่าง ๆของโลก

ชาวสวนผลไม้โปแลนด์จะดึงดูผู้บริโภคชาวไทยด้วยผลิตภัณฑ์ของพวกเขาได้อย่างไรคำตอบก็คือ แอปเปิ้ลโปแลนด์มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว เป็นเอกลักษณ์และมีสีสันสดใส ที่ผู้บริโภคชาวเอเชียชื่นชอบ แอเปิ้ลเหล่านี้มีราคาที่น่าสนใจสำหรับทั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้บริโภค ในปีที่ผ่านมา เราพยายามสื่อสารถึงคุณสมบัติพิเศษของแอปเปิ้ลให้กับลูกค้าในไทยได้รับทราบ ” มร.ไกค์ กล่าวเสริม

นอกจากนี้ แคมเปญ “ Gift of Polish Orchards. Apple From The Heart of Europe”(ของขวัญจากสวนผลไม้โปแลนด์ แอปเปิ้ลจากใจกลางยุโรป)ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสหภาพยุโรปได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้นที่สวนลุมพินี เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งกระแสตอบรับจากนักวิ่ง ผู้รักสุขภาพ ได้อย่างดี โดยหวังว่าแอปเปิ้ลโปแลนด์จะเป็นของว่างยามเช้าของคนไทยอีกหนึ่งเมนู