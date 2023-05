OceanEcho 30X30 ซึ่งเป็นการริเริ่มของ EarthEcho มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเคลื่อนไหวของเยาวชนจากทุกมุมโลกที่รวมตัวกันเพื่อช่วยปกป้อง 30% ของมหาสมุทรของเราให้ได้ภายในปี 2030 โดยภูมิภาคหลักที่มุ่งเน้นในโครงการนี้ ได้แก่ หมู่เกาะกาลาปากอส แอนตาร์กติกา ชายฝั่งแคลิฟอร์เนีย และตะวันออกเฉียงใต้ของฟลอริดา นอกจากนี้ เรายังเปิดตัวแคมเปญ Future in the Bag ที่เป็นการทำงานร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกอีกด้วย

THE SEA SPEAKS. LET’S LISTEN. Discover the Mission of La Mer Blue Heart เสียงจากท้องทะเล…ถึงเราทุกคน ค้นพบพันธกิจของ La Mer Blue Heart